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Доба на Донеччині: рашисти обстріляли 11 населених пунктів. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Ворожі снаряди забрали життя та травмували цивільних мешканців, зруйнували оселі. Серед постраждалих - дитина в селі Пречистівка.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані Нацполіції.
"Окупанти вели вогонь по містах Авдіївка, Бахмут, Краматорськ, Слов’янськ, Вугледар, Красногорівка, селах Карлівка, Калинівка, Парасковіївка, Пречистівка, Тоненьке. Армія РФ атакувала мирне населення з авіації, ракетних систем, артилерії", - йдеться у повідомленні.
Знищено та пошкоджено 13 цивільних об‘єктів – 8 житлових будинків, храм, промислові виробництва, тваринницьке підприємство.
Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
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