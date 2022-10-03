Росіяни завдали удару по гуртожитку у Часовому Яру. Під завалами може перебувати щонайменше одна людина. ФОТО

Цієї ночі росіяни вели обстріли по громадах вздовж лінії фронту від Авдіївки до Сіверська, а також завдали удару по відносному тилу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"На Горлівському напрямку найбільше постраждала Часовоярська громада – росіяни поцілили у гуртожиток навчального закладу в Часовому Яру, щонайменше 1 людина перебуває під завалами. Триває рятувальна операція. Також гучно було в Одрадівці та на станції Майорськ Світлодарської громади.

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На Донецькому напрямку росіяни стріляли по Авдіївській та Очеретинській громадах. В Авдіївці були поодинокі прильоти по старій частині міста, в Очеретинській громаді – ударили по Желанному та обстріляли Кам’янку. За попередньою інформацією, без постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на Лисичанському напрямку відбувалися постійні обстріли Сіверська та Серебрянки. Інформацію щодо постраждалих та обсягів руйнувань уточнюють. Також вдосвіта росіяни завдали ракетного удару по Краматорську – влучили у будівлю підприємства, без постраждалих.