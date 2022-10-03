У Бучі поховають керівника "привидів Києва" полковника Михайла Матюшенка (Діда), який загинув у червні у повітряному бою. ФОТО

У небі над Чорним морем загинув полковник Михайло Матюшенко з позивним Дід, який очолював групу льотчиків, які стали легендою як "Привид Києва". Він загинув у червні, а поховають його в Бучі лише тепер.

Про це повідомив у фейсбуці міський голова Бучі Анатолій Федорук, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час виконання бойового завдання у повітряному бою героїчно загинув, захищаючи небо країни, полковник Збройних сил України Матюшенко Михайло Юрійович (08.01.1961-26.06.2022). Він був з Бучі і загинув у небі над Чорним морем. Військовий льотчик керував багатьма типами військових та цивільних літаків. Служив у різних військових частинах, до війни працював керівником однієї з українських авіакомпаній. Був успішною людиною і ніколи не хвалився тим, чим займається насправді. Маючи активну громадянську позицію, очолював громадське формування охорони правопорядку. Свій безцінний досвід роботи Михайло Матюшенко - позивний Дід - передавав молодшому поколінню. І лише тепер ми маємо право розказати правду: "Привид Києва" очолював льотчик з Бучі", - зазначає Федорук.

Федорук заявив, що з приходом полковника Матюшенка до керівництва 40 бригада тактичної авіації не зазнавала втрат у повітрі. Усі пілоти із "Київських привидів"поверталися живими.

"В одну із ночей Дід кинувся у повітряний бій на Л-39, імітуючи атаку МіГ-29 на пару Су-30. І що ви думаєте? Вони відступили!", – згадують один з епізодів побратими. Згодом він прийняв рішення посилити південний та східний фронти: "Коли Дід дізнався про безповоротні втрати підготовлених екіпажів бомбардувальників, рішення було прийнято. Так почалася нова операція", - зауважив Федорук.

Для Михайла Матюшенка це була остання місія. Він не повернувся з чергового вильоту, і його довго шукали.

2 жовтня, як повідомив мер Бучі, тіло полковника змогли повернути додому.

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