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У Бучі поховають керівника "привидів Києва" полковника Михайла Матюшенка (Діда), який загинув у червні у повітряному бою. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У небі над Чорним морем загинув полковник Михайло Матюшенко з позивним Дід, який очолював групу льотчиків, які стали легендою як "Привид Києва". Він загинув у червні, а поховають його в Бучі лише тепер.

Про це повідомив у фейсбуці міський голова Бучі Анатолій Федорук, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час виконання бойового завдання у повітряному бою героїчно загинув, захищаючи небо країни, полковник Збройних сил України Матюшенко Михайло Юрійович (08.01.1961-26.06.2022). Він був з Бучі і загинув у небі над Чорним морем. Військовий льотчик керував багатьма типами військових та цивільних літаків. Служив у різних військових частинах, до війни працював керівником однієї з українських авіакомпаній. Був успішною людиною і ніколи не хвалився тим, чим займається насправді. Маючи активну громадянську позицію, очолював громадське формування охорони правопорядку. Свій безцінний досвід роботи Михайло Матюшенко - позивний Дід - передавав молодшому поколінню. І лише тепер ми маємо право розказати правду: "Привид Києва" очолював льотчик з Бучі", - зазначає Федорук.

У Бучі поховають керівника привидів Києва полковника Михайла Матюшенка (Діда), який загинув у червні у повітряному бою 01

Федорук заявив, що з приходом полковника Матюшенка до керівництва 40 бригада тактичної авіації не зазнавала втрат у повітрі. Усі пілоти із "Київських привидів"поверталися живими.

"В одну із ночей Дід кинувся у повітряний бій на Л-39, імітуючи атаку МіГ-29 на пару Су-30. І що ви думаєте? Вони відступили!", – згадують один з епізодів побратими. Згодом він прийняв рішення посилити південний та східний фронти: "Коли Дід дізнався про безповоротні втрати підготовлених екіпажів бомбардувальників, рішення було прийнято. Так почалася нова операція", - зауважив Федорук.

Для Михайла Матюшенка це була остання місія. Він не повернувся з чергового вильоту, і його довго шукали.

2 жовтня, як повідомив мер Бучі, тіло полковника змогли повернути додому.

Також читайте: У Києві відкрили мурал, присвячений "Привиду Києва". ФОТОрепортаж

 

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+61
ВІЧНА ПАМ"ЯТЬ
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03.10.2022 10:54
+57
Вічна пам'ять тобі,"Діду"!🙏💛💙
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03.10.2022 10:55
+48
Вічна пам'ять Воїну!
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03.10.2022 10:56
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ВІЧНА ПАМ"ЯТЬ
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03.10.2022 10:54 Відповісти
Вічна пам'ять тобі,"Діду"!🙏💛💙
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03.10.2022 10:55 Відповісти
Вічна пам'ять Воїну!
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03.10.2022 10:56 Відповісти
Герої не помирають. Вічна пам'ять Українському Герою!
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03.10.2022 11:03 Відповісти
Вічна Слава і Пам'ять народу!!!
Бачив бої наших славних "привидів" у лютому-березні в небі над Києвщиною.
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03.10.2022 11:03 Відповісти
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03.10.2022 11:04 Відповісти
Чоловік мав Крила! І злетів на Небо! Герої не вмирають!
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03.10.2022 11:05 Відповісти
ГЕРОЙ!
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03.10.2022 11:08 Відповісти
найкращі йдуть - залишаються одні арахамії
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03.10.2022 11:08 Відповісти
Тут Захиснику Української землі люди шану віддають
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03.10.2022 11:44 Відповісти
та "Ливан наш"
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03.10.2022 17:09 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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03.10.2022 11:14 Відповісти
Пока мы помним - он жив !
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03.10.2022 11:16 Відповісти
Його мусять пам"ятати і діти наші і пра-правнуки. Він одни з з тих,що подвигами робив нову історію України.
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03.10.2022 13:04 Відповісти
Світла пам'ять ! Герої не вмирають !
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03.10.2022 11:51 Відповісти
Україна в жалобі 😪😪😪
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03.10.2022 11:54 Відповісти
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03.10.2022 11:55 Відповісти
Герою Слава ❤️Низький уклин🙏❤️💙💛‼️
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03.10.2022 12:16 Відповісти
Земля пухом. RIP.
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03.10.2022 12:37 Відповісти
Величезна сердечна подяка і вічна пам"ять великій Людині. що врятувала тисячі життів виховала нових пілотів- захістників!
Дати його ім"я одній з центральних вулиць Києва. З текстом на дошці - " Дід- керівник Привидів Києва" в лютому-квітні(?) 2022р"
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03.10.2022 13:02 Відповісти
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЮ ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ -УКРАИНЫ.!!
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03.10.2022 13:12 Відповісти
Слава Герою!!!
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03.10.2022 20:53 Відповісти
Vse nebo tvojo, Sokol ! Širokogo razmaxa kryljev, Tebe.
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03.10.2022 21:18 Відповісти
 
 