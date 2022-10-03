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На Львівщині судитимуть організаторів злочинної групи, яка переправляла військовозобов’язаних за кордон за 6 тисяч доларів. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо організаторів та учасників злочинної групи, які незаконно переправляли через кордон чоловіків призовного віку. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

На Львівщині судитимуть організаторів злочинної групи, яка переправляла військовозобов’язаних за кордон за 6 тисяч доларів 01

"Створили та очолили групу громадянин України та державний інспектор одного з відділів митного оформлення. Зловмисники залучили до своєї діяльності ще двох інспекторів прикордонної служби та одного мешканця Жовкви.

Цивільні члени групи шукали охочих незаконно виїхати за кордон і отримували 6 тисяч доларів США з особи. Потім чоловіків спеціальним транспортом довозили до кордону із Польщею, де інші учасники схеми з-поміж посадовців митниці та прикордонників пропускали їх через кордон", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР розслідує, чи перевезли львівські правоохоронці 300 кг гашишу до Польщі


На Львівщині судитимуть організаторів злочинної групи, яка переправляла військовозобов’язаних за кордон за 6 тисяч доларів 02

Працівники ДБР задокументували 4 факти незаконного переміщення чоловіків, від яких зловмисники отримали 24 тисячі доларів США.

На Львівщині судитимуть організаторів злочинної групи, яка переправляла військовозобов’язаних за кордон за 6 тисяч доларів 03

Членів групи обвинувачують у незаконному переправленні осіб через державний кордон, вчиненому у складі організованої злочинної групи (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України).

Працівницю митниці разом з двома пособниками звинувачують в отриманні неправомірної вигоди за вплив на прикордонників, які через недбале ставлення до військової служби допомогли втілити злочинну схему (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 369-2, ч. 3 ст. 419 КК України)

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.
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Топ коментарі
+5
Правильно, в буцыгарню их, все по 10 бакинских берут а эти нищеброды по 6.
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03.10.2022 11:18
+2
А хто кордон перейшов- назад повернуть?
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03.10.2022 11:19
+2
мабуть шухрич.портнов .сербський сбушник бігунець .та багато інших зрадників,та прорашистських агентів при владі, втікали з України через цю "злочинну " шарагу???
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03.10.2022 11:22
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Правильно, в буцыгарню их, все по 10 бакинских берут а эти нищеброды по 6.
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03.10.2022 11:18 Відповісти
А хто кордон перейшов- назад повернуть?
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03.10.2022 11:19 Відповісти
мені от цікаво як ті виродки що повтікали збираються повертатись після війни?
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03.10.2022 11:21 Відповісти
Може й не збираються повертатися...
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03.10.2022 11:26 Відповісти
куплять квиток або сядуть у машину і повернуться
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03.10.2022 11:33 Відповісти
не вийде- в базах немає данних що вони легально перетнули кордон!
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03.10.2022 11:35 Відповісти
і шо? громадянину України не можуть заборонити в їхати в Україну
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03.10.2022 11:37 Відповісти
якщо він незаконно перетнув кордон то він буде за це відповідати згідно статті 332 - від трьох до 5и років ув'язнення!
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03.10.2022 11:59 Відповісти
Корбану ж заборонили.
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03.10.2022 14:44 Відповісти
Тут в Данії я бачу дуже багато молодиків і не дуже, на укр номерах. Більшість з них виглядають як мусора або бандити.
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03.10.2022 15:08 Відповісти
мабуть шухрич.портнов .сербський сбушник бігунець .та багато інших зрадників,та прорашистських агентів при владі, втікали з України через цю "злочинну " шарагу???
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03.10.2022 11:22 Відповісти
Вільна і свободна кгаїна)))
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03.10.2022 11:32 Відповісти
Які судді «гуманні для свого гаманця» так і ця шарашка!!
«Спасали» українців, як і гаманці *****, з якими щільно напрацьовує рахамія з компашкою!!! Чотириста тисяч, не менше….спасли і вони …., без рахаміі, от і влипли…
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03.10.2022 11:40 Відповісти
 
 