СБУ затримала іноземного контрабандиста зброї, який майже 5 років переховувався від слідства. ФОТО

Служба безпеки у рамках боротьби з міжнародною злочинністю встановила місцезнаходження і затримала у Чернівецькій області іноземного контрабандиста зброї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на СБУ.

Як зазначається, зловмисником виявився громадянин однієї з країн Центральної Азії. Майже 5 років він переховувався від слідства за організацію транснаціонального каналу нелегального продажу стрілецької зброї через територію України.

"У 2018 році правоохоронці викрили підпільного зброяра та повідомили йому про підозру у вчиненні злочину. Тоді суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, але згодом змінив своє рішення - на домашній арешт. Скориставшись цим, підозрюваний втік від правосуддя", - інформують у СБУ.





Також повідомляється, що тривалий час він переховувався на території регіону. Для цього придбав на підставну особу будинок в одному з населених пунктів Буковини та намагався змінювати зовнішність.

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"Однак співробітники СБУ все одно вистежили і затримали зловмисника за місцем його тимчасового перебування. Зараз вирішується питання щодо додаткової кваліфікації дій затриманого, якому раніше було повідомлено про підозру за ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин вчинених злочинів.