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контрабанда (1551) зброя (5755) СБУ (10034) Чернівці (374)

СБУ затримала іноземного контрабандиста зброї, який майже 5 років переховувався від слідства. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Служба безпеки у рамках боротьби з міжнародною злочинністю встановила місцезнаходження і затримала у Чернівецькій області іноземного контрабандиста зброї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на СБУ.

Як зазначається, зловмисником виявився громадянин однієї з країн Центральної Азії. Майже 5 років він переховувався від слідства за організацію транснаціонального каналу нелегального продажу стрілецької зброї через територію України.

"У 2018 році правоохоронці викрили підпільного зброяра та повідомили йому про підозру у вчиненні злочину. Тоді суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, але згодом змінив своє рішення - на домашній арешт. Скориставшись цим, підозрюваний втік від правосуддя", - інформують у СБУ.

СБУ затримала іноземного контрабандиста зброї, який майже 5 років переховувався від слідства 01
СБУ затримала іноземного контрабандиста зброї, який майже 5 років переховувався від слідства 02

Також повідомляється, що тривалий час він переховувався на території регіону. Для цього придбав на підставну особу будинок в одному з населених пунктів Буковини та намагався змінювати зовнішність.

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"Однак співробітники СБУ все одно вистежили і затримали зловмисника за місцем його тимчасового перебування. Зараз вирішується питання щодо додаткової кваліфікації дій затриманого, якому раніше було повідомлено про підозру за ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин вчинених злочинів.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+6
Думав "Єрмак". А тут якийсь дріб'язок.
Розмріявся
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03.10.2022 11:48
+6
Та да, БаблоМойський все життя відкрито переховується в Україні і нічого...
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03.10.2022 11:50
+4
Зброя там така зброя))) Газовий Вальтер, кортик та мисливський ніж
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03.10.2022 12:49
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Думав "Єрмак". А тут якийсь дріб'язок.
Розмріявся
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03.10.2022 11:48 Відповісти
Та да, БаблоМойський все життя відкрито переховується в Україні і нічого...
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03.10.2022 11:50 Відповісти
Распялі мальчіка.
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03.10.2022 11:50 Відповісти
так його треба на роботу брати- талановита людина
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03.10.2022 11:53 Відповісти
ще один кеш для судді.
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03.10.2022 11:55 Відповісти
Він 5 років в підвалі мабуть сидів
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03.10.2022 11:58 Відповісти
Тоді суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, але згодом змінив своє рішення - на домашній арешт. Джерело: https://censor.net/ua/p3371132


який "сердобольный"суддя
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03.10.2022 12:04 Відповісти
Що у них на шоломах ? Тепловізори ? Нащо ?
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03.10.2022 12:05 Відповісти
Зброя там така зброя))) Газовий Вальтер, кортик та мисливський ніж
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03.10.2022 12:49 Відповісти
Та зрозумів що горіхи більш прибуткове заняття.
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03.10.2022 13:17 Відповісти
 
 