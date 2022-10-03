У селі Михайлівка на Херсонщині ЗСУ розгорнули український прапор. ФОТО

Українські захисники підняли прапор України в селі Михайлівка на Херсонщині.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють Telegram-канали.

Офіційних повідомлень про визволення населеного пункту наразі немає, але в мережі публікують відповідні фото.

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