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У селі Михайлівка на Херсонщині ЗСУ розгорнули український прапор. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські захисники підняли прапор України в селі Михайлівка на Херсонщині.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють Telegram-канали.
Офіційних повідомлень про визволення населеного пункту наразі немає, але в мережі публікують відповідні фото.
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