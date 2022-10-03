УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15704 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна в Україні Війна
12 368 20
війна (56444) Херсонщина (4256) деокупація (927)

У селі Михайлівка на Херсонщині ЗСУ розгорнули український прапор. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські захисники підняли прапор України в селі Михайлівка на Херсонщині.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють Telegram-канали.

Офіційних повідомлень про визволення населеного пункту наразі немає, але в мережі публікують відповідні фото.

Також читайте: У Куп’янську затримали місцевого мешканця, якого підозрюють у співпраці з окупантами, - Нацполіція

У селі Михайлівка на Херсонщині ЗСУ розгорнули український прапор 01

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+33
потихеньку і дуже обережно.. бережіться.. ви нам дорожчі чім всі касаби разом взяті.. хоча б вони і дохлі були
показати весь коментар
03.10.2022 12:15
+27
Слава ЗСУ!
показати весь коментар
03.10.2022 12:15
+19
Схоже, херсонська "крєпость" орків посипалась
показати весь коментар
03.10.2022 12:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слава ЗСУ!
показати весь коментар
03.10.2022 12:15 Відповісти
потихеньку і дуже обережно.. бережіться.. ви нам дорожчі чім всі касаби разом взяті.. хоча б вони і дохлі були
показати весь коментар
03.10.2022 12:15 Відповісти
У запаребріка забрали ще одне село.
показати весь коментар
03.10.2022 12:15 Відповісти
куйло вівел Міхайловку із состава рф.
показати весь коментар
03.10.2022 13:08 Відповісти
неее...мы своё вернули
показати весь коментар
04.10.2022 08:16 Відповісти
показати весь коментар
03.10.2022 12:16 Відповісти
Практично рідні місця. Слава ЗСУ!
показати весь коментар
03.10.2022 12:18 Відповісти
Героям Украіни слава 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
показати весь коментар
03.10.2022 12:18 Відповісти
Ще 2 села,а там і Дудчани. Відрізають річку....
показати весь коментар
03.10.2022 12:18 Відповісти
Схоже, херсонська "крєпость" орків посипалась
показати весь коментар
03.10.2022 12:18 Відповісти
Ещё из Боровой на Харьковщине постят фото
показати весь коментар
03.10.2022 12:20 Відповісти
Наші вже в Шиковці що значно східніше,кацапи перекидають на Харківщину частини 58 армії з під Запоріжжя.
показати весь коментар
03.10.2022 12:29 Відповісти
Може в Шийківці?
показати весь коментар
03.10.2022 12:38 Відповісти
Це гут, що перекидають часті з інших напрямків.
показати весь коментар
03.10.2022 12:41 Відповісти
То наступний удар на Пологи? У рашистів фронт розвалюється звідусіль
показати весь коментар
03.10.2022 13:14 Відповісти
розмова про цей напрямок табу, він для кацапів має стати смертним вироком
показати весь коментар
03.10.2022 13:40 Відповісти
Борова це уже учора.
показати весь коментар
03.10.2022 12:30 Відповісти
так этож левый берег Днепра, ВСУ еще правый недеокупировала, как они там оказались?
показати весь коментар
03.10.2022 12:43 Відповісти
Михайлівка- це та, що південніше Золотої Балки
показати весь коментар
03.10.2022 13:17 Відповісти
 
 