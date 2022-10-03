Українські десантники ліквідували рашистів під Лиманом. ФОТОрепортаж (18+)

Воїни ДШВ знищили окупантів у районі міста Лиман.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у командуванні ДШВ ЗС України.

"На світлинах – знищені російські окупанти, яких "демілітаризували" воїни 81 окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України цими днями в районі міста Лиман Донецької області", - йдеться у повідомленні.

У ДШВ додають, що саме такий вигляд матимуть мобілізовані росіяни, колаборанти та решта ворогів України, які прийдуть до нас із війною!





Дивіться також на "Цензор.НЕТ": The Guardian показало залишки російської колони, яка намагалася залишити Лиман. ВIДЕО







Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Населений пункт Лиман визволено та взято під контроль, - воїни 81-ї ОАБр та батальйону ім. Кульчицького записали відео із центру міста. ВIДЕО







