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Українські десантники ліквідували рашистів під Лиманом. ФОТОрепортаж (18+)
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Воїни ДШВ знищили окупантів у районі міста Лиман.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у командуванні ДШВ ЗС України.
"На світлинах – знищені російські окупанти, яких "демілітаризували" воїни 81 окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України цими днями в районі міста Лиман Донецької області", - йдеться у повідомленні.
У ДШВ додають, що саме такий вигляд матимуть мобілізовані росіяни, колаборанти та решта ворогів України, які прийдуть до нас із війною!
Топ коментарі
+74 Ничіпір Серветник
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+66 Sophia-Maria Duglass
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+62 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар03.10.2022 13:21
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тоже выход ‼️
Слава нації - смерть росiйськiй федерацiї!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
ДА І ОБЛИЧЧЯ ВІЙНИ , яку вони розв'язали , нехай бачать
А ЗАРАЗ треба на всіх спортивних засобах, інвентарі , банерахі костюмах писати « СЛАВА НАЦІЇ» , щоб усі оркі від страху здохли
ну і виродки
И были раздолбаны!
Смешные оккупанты!