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Українські десантники ліквідували рашистів під Лиманом. ФОТОрепортаж (18+)

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Воїни ДШВ знищили окупантів у районі міста Лиман.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у командуванні ДШВ ЗС України.

"На світлинах – знищені російські окупанти, яких "демілітаризували" воїни 81 окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України цими днями в районі міста Лиман Донецької області", - йдеться у повідомленні.

Українські десантники ліквідували рашистів під Лиманом 01

У ДШВ додають, що саме такий вигляд матимуть мобілізовані росіяни, колаборанти та решта ворогів України, які прийдуть до нас із війною!


Українські десантники ліквідували рашистів під Лиманом 02

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": The Guardian показало залишки російської колони, яка намагалася залишити Лиман. ВIДЕО


Українські десантники ліквідували рашистів під Лиманом 03
Українські десантники ліквідували рашистів під Лиманом 04

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Населений пункт Лиман визволено та взято під контроль, - воїни 81-ї ОАБр та батальйону ім. Кульчицького записали відео із центру міста. ВIДЕО


Українські десантники ліквідували рашистів під Лиманом 05
Українські десантники ліквідували рашистів під Лиманом 06
Українські десантники ліквідували рашистів під Лиманом 07
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Топ коментарі
+74
так не цікаво. писки замальовані що псує усю радість від побачених мертвий кацапів
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03.10.2022 13:12
+66
Слава НАЦІЇ! Смерть москалям !!
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03.10.2022 13:13
+62
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03.10.2022 13:21
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так не цікаво. писки замальовані що псує усю радість від побачених мертвий кацапів
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03.10.2022 13:12 Відповісти
Наоборот , это больше радости - злорадство: кацапосвыноматкам не даем шанса идентифицировать своих выб.л.я.дков, шобы пролетели мимо лады , как шифер над Парижем.
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03.10.2022 13:25 Відповісти
То до дупи! Їм ні хто не дозволить визнати трупом (жігулямі) якогось лайнюка за світлиною!
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03.10.2022 13:32 Відповісти
Чем больше выдадут лад , тем больше нагрузка на бюджет рашынский ,
тоже выход ‼️
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03.10.2022 13:48 Відповісти
Лади вже закінчились..баранів дають і то доки ще є. Як кажуть самі кацапи "кто не успел тот опоздал"
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03.10.2022 14:39 Відповісти
Слава НАЦІЇ! Смерть москалям !!
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03.10.2022 13:13 Відповісти
Вот суки ленивые разляглись!А кто Киев брать будет?!
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03.10.2022 13:15 Відповісти
Вы хотите жён без Лад оставить?
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03.10.2022 13:18 Відповісти
С винтажными касками
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03.10.2022 13:15 Відповісти
Эхо войны (с) Видимо ВТОРОЙ Мировой)))
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03.10.2022 13:51 Відповісти
Красівоє!
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03.10.2022 13:16 Відповісти
еліта рашистських військ годує наших собак!
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03.10.2022 13:16 Відповісти
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03.10.2022 13:21 Відповісти
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03.10.2022 13:32 Відповісти
Ай хороші які москалі! Слава воїнам ЗСУ!!!
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03.10.2022 13:16 Відповісти
Якісь бомжі з залізними совковими касками.
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03.10.2022 13:16 Відповісти
табло можно было и не зарисовывать, пусть родственнички опознают, начинают штурмовать совбезы и военкоматы за ладами-калинами и деньгами и другим расскажут, да и полнота пейзажа необходима.
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03.10.2022 13:17 Відповісти
100%
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03.10.2022 13:26 Відповісти
Гарно виглядають ).
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03.10.2022 13:17 Відповісти
Що шукали, те і знайшли.
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03.10.2022 13:18 Відповісти
Ну всё, очередь Машек за ладами выстроится
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03.10.2022 13:18 Відповісти
Что твари, прошли денацификацию
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03.10.2022 13:18 Відповісти
Слава Україні! - Героям Слава!
Слава нації - смерть росiйськiй федерацiї!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
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03.10.2022 13:20 Відповісти
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03.10.2022 13:21 Відповісти
Этот даже после смерти пытается маршировать
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03.10.2022 13:21 Відповісти
Це "балєт Бальшова тєатра"
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03.10.2022 13:24 Відповісти
ЭТО "ПА" напоследок, своего рода реверанс по-кацапски, во чужой стороне ...напрасно старушка ждет орка домой...
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03.10.2022 13:29 Відповісти
Атлічнік страєвой падгатовкі, гордасть радітєлєй. )
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03.10.2022 13:24 Відповісти
Тяни носок!!! Блеать
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03.10.2022 13:30 Відповісти
лебединое озеро пытался сплясать, второй каской медэбэйцилы прикрывал
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03.10.2022 13:31 Відповісти
Ваньку розшпагатило...
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03.10.2022 14:16 Відповісти
каца йога
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03.10.2022 14:37 Відповісти
Звезда " Mercedes"
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03.10.2022 14:53 Відповісти
так це і є жест доброї волі - саме так він і виглядає
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03.10.2022 15:32 Відповісти
Каски зачетные. Как впрочем и остальное обмундирование. Собакам будет шо пажрать....
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03.10.2022 13:21 Відповісти
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03.10.2022 13:22 Відповісти
Частично мобилизованные проводят на Донбассе боевое слаживание в пакеты.
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03.10.2022 13:25 Відповісти
"Требую соблюдения конвенции по правам умалишённых и созыва совета безопасности ООН!"
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03.10.2022 13:25 Відповісти
Це справді реальний твіт?
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03.10.2022 13:36 Відповісти
Тролінг, цілком відповідний до цих виродків.
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03.10.2022 13:44 Відповісти
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03.10.2022 13:42 Відповісти
Стоят фактически на собственных похоронах.
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03.10.2022 13:48 Відповісти
Складається враження, що вони в курсі.
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03.10.2022 13:52 Відповісти
Они знают, что идут воевать за *****, за его дворцы и яхты и в этом заключается вся ирония
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03.10.2022 14:06 Відповісти
НАТО трепещи!
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03.10.2022 13:58 Відповісти
Панночко , якого там бальзакiвского, там постбальзакiвськi заточки... Зэки однi, ще й калатають щелепою , бо не похмелилися (чiфiрьком).
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03.10.2022 13:58 Відповісти
Деды воевали, классика жанра...
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03.10.2022 14:10 Відповісти
Які гарненькі і жодного матюка від них....)))) Слава ЗСУ!!!
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03.10.2022 13:22 Відповісти
А чому вони в літній одежі всі. Їм же мабуть холодно, куди дивиться їхнє командування.
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03.10.2022 13:24 Відповісти
этим уже никуя ни холадна. а ************ нас рать
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03.10.2022 13:26 Відповісти
У них смертників вдягати не положено
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03.10.2022 13:30 Відповісти
Хорошо, но мало
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03.10.2022 13:27 Відповісти
Ото вдома не сиділось?! Родіну забздєлось позахищать?! Гнийте тепер, підори. А могли б півас хлистать і тьолок своїх мацать. Вояки, нах.
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03.10.2022 13:29 Відповісти
Фейси не стоить замальовувати - нехай кацапи своїх шукають і бояться ЗСУ
ДА І ОБЛИЧЧЯ ВІЙНИ , яку вони розв'язали , нехай бачать
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03.10.2022 13:29 Відповісти
Гимнаст на втором фото мне особенно понравился
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03.10.2022 13:32 Відповісти
👏👏👏
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03.10.2022 13:34 Відповісти
Це мобіки з лднрини.
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03.10.2022 13:34 Відповісти
Ось запросили до себе хутіна і получили квіток на кобзона
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03.10.2022 13:40 Відповісти
Азійська зовнішність в них...
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03.10.2022 13:43 Відповісти
Зверніть увагу - в них в броніках нема плит. Тупо ганчірки...
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03.10.2022 13:35 Відповісти
Бридко, звичайно, але орки це заслужили! Собакам - собача...
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03.10.2022 13:36 Відповісти
Обличчя не треба тушувать - нехай кацапня дивиться про свое майбутне
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03.10.2022 13:41 Відповісти
Хробакам роботи...
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03.10.2022 13:42 Відповісти
Оооо, а там один на шпагат намагався сісти???
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03.10.2022 13:42 Відповісти
А чому цим москальским тарганам пики замалювали?
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03.10.2022 13:43 Відповісти
Памьятаю , який ХАЙ підняла хремлівська банда за лозунг « слава Україні» на футболках нашій зборной. Тоді ще хремль був в авторитете у запада
А ЗАРАЗ треба на всіх спортивних засобах, інвентарі , банерахі костюмах писати « СЛАВА НАЦІЇ» , щоб усі оркі від страху здохли
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03.10.2022 13:45 Відповісти
орки міжнародні змагання вже дивляться тільки по телевізору
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03.10.2022 13:56 Відповісти
Теннисная федерация- козлы ,допускают хрюсских и бералусов к соревнованиям ,просто не указывают из какой страны хачаноф или ржублёф
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03.10.2022 15:17 Відповісти
Теніс - це комерційний вид спорту. І там нема країн , більше індивідуальні змагання
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03.10.2022 15:19 Відповісти
Яка рiзница мобiки з ДНР чи с лаптестану? Не можна зраджувати свою землю i красти чужу.
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03.10.2022 13:49 Відповісти
Схожі на ЛНРДНРівців
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03.10.2022 13:54 Відповісти
мразі хотіли даунбас захищати

ну і виродки
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03.10.2022 13:56 Відповісти
Грустные они какие-то . ***** ура три раза кричал, хороводы на красной площади народец-питарас водил, а эти просто аутисты какие-то , никаких эмоций.
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03.10.2022 13:56 Відповісти
Смотрите, как ваш мальчик красиво ножку тянет (на фото). Ему бы танцами заниматься, а вы его на войну отправили🧐.
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03.10.2022 13:57 Відповісти
Не допомогли їм каски 1939 року...
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03.10.2022 14:11 Відповісти
В эти каски деды срали! 💩
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03.10.2022 14:54 Відповісти
Новина міститть матеріали рекомендовані до перегляду як заспокійливе вагітним жінкам, неповнолітнім та особам з нестійкою психікою.
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03.10.2022 14:18 Відповісти
Вот оно, современное "Лебединое Озеро" для путина...
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03.10.2022 14:41 Відповісти
Яке нахабне самогубство !!!
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03.10.2022 14:53 Відповісти
Мені на фото, особливо балетмейстер сподобався.
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03.10.2022 14:53 Відповісти
якісь гімнасти без морд
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03.10.2022 14:55 Відповісти
Кожен раз дивлюсь на ці фотки і питаю сама себе - Якого х#ра ви до нас прийли?
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03.10.2022 15:07 Відповісти
Финансовые кредитные рабы - вот и вся мотивация ,ну есть и фашисты типа охлубыстина
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03.10.2022 15:20 Відповісти
На втором снимке -стоп-кадр, который не вошел в в окончательную версию фильма "широко шагая".
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03.10.2022 15:08 Відповісти
цікаво то кацапи чи мобілізовані днирівці
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03.10.2022 15:12 Відповісти
Я так зрозумів, що подаються такі фото ліквідованих кацапів щоб якось не говорити про те, що основні сили кацапів просто випустили...
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03.10.2022 15:17 Відповісти
*просто випустили* ,что за хрень ты несешь, черт тебя подери
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03.10.2022 15:22 Відповісти
"добрий"кацап то дохлий кацап
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03.10.2022 15:20 Відповісти
путін **** коли ти вже будеш так лежати як твої вояки ?
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03.10.2022 15:27 Відповісти
Ишь, разлеглись
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03.10.2022 15:30 Відповісти
Каски 1940 х типу дєди воєвалі
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03.10.2022 16:09 Відповісти
Земельки они чужой захотели!

И были раздолбаны!

Смешные оккупанты!
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03.10.2022 18:36 Відповісти
Двоякое. Это мобики с Донбасса. Их чем-то жаль.
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03.10.2022 19:54 Відповісти
 
 