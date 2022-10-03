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Наслідки ракетного удару росіян по Часовому Яру: зруйновано під’їзд гуртожитку, тривають рятувальні роботи. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Вранці 3 жовтня, внаслідок ракетного обстрілу м. Часів Яр, руйнувань зазнала будівля гуртожитку одного з навчальних закладів міста.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ДСНС.
"Зруйновано конструкції з першого по четвертий поверхи одного з під'їздів будівлі. Наразі рятувальники проводять аварійно-рятувальні роботи на місці руйнування будівлі", - йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією під завалами можливе перебування однієї особи.
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Алекс Мышкевич
показати весь коментар03.10.2022 13:50 Відповісти Мені подобається 3
Hanka Panyanka
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Огусто
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Andrew86
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