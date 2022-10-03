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Наслідки ракетного удару росіян по Часовому Яру: зруйновано під’їзд гуртожитку, тривають рятувальні роботи. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Вранці 3 жовтня, внаслідок ракетного обстрілу м. Часів Яр, руйнувань зазнала будівля гуртожитку одного з навчальних закладів міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ДСНС.

Наслідки ракетного удару росіян по Часовому Яру: зруйновано під’їзд гуртожитку, тривають рятувальні роботи 01

"Зруйновано конструкції з першого по четвертий поверхи одного з під'їздів будівлі. Наразі рятувальники проводять аварійно-рятувальні роботи на місці руйнування будівлі", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни завдали удару по гуртожитку у Часовому Яру. Під завалами може перебувати щонайменше одна людина. ФОТО

За попередньою інформацією під завалами можливе перебування однієї особи.


Наслідки ракетного удару росіян по Часовому Яру: зруйновано під’їзд гуртожитку, тривають рятувальні роботи 02
Наслідки ракетного удару росіян по Часовому Яру: зруйновано під’їзд гуртожитку, тривають рятувальні роботи 03
Наслідки ракетного удару росіян по Часовому Яру: зруйновано під’їзд гуртожитку, тривають рятувальні роботи 04
Наслідки ракетного удару росіян по Часовому Яру: зруйновано під’їзд гуртожитку, тривають рятувальні роботи 05
Наслідки ракетного удару росіян по Часовому Яру: зруйновано під’їзд гуртожитку, тривають рятувальні роботи 06
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Знову нелюді руйнують та вбивають у колись затишному Часовому Ярі
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03.10.2022 13:50 Відповісти
що там у гортожитку? хімарси стояли на кожному поверсі?
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03.10.2022 13:51 Відповісти
Котрі вони ще пів року назад знищили у кількості 45 штук.
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03.10.2022 14:26 Відповісти
Когда же, наконец, будет публикация: ночным ракетным кадром уничтожены военные аэродромы и скопления военной техники на территории Беларуси у госграницы Украины, с которых наносились авиаудары и ракетные залпы по мирным городам Украины?
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03.10.2022 14:10 Відповісти
 
 