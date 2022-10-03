ЗСУ ліквідували російського підполковника Ташматова. ФОТО

Українські захисники ліквідували підполковника Олега Ташматова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

За його словами, Ташматов був підполковником та заступником командира 83 десантно-штурмової бригади РФ.

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