УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15640 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна в Україні Війна
30 666 86
армія РФ (13481) війна (56444) ліквідація (1948) знищення (4114)

ЗСУ ліквідували російського підполковника Ташматова. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські захисники ліквідували підполковника Олега Ташматова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

За його словами, Ташматов був підполковником та заступником командира 83 десантно-штурмової бригади РФ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ліквідація групи окупантів, які їхали на краденому легковику. ВIДЕО безпілотника

ЗСУ ліквідували російського підполковника Ташматова 01

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+46
шото он больше на летенанта похож, на старшого
показати весь коментар
03.10.2022 13:57
+27
Ісконно руская фамілія.
показати весь коментар
03.10.2022 14:02
+23
БЛИН , сплошные славянские лица дерутся за историю Руси 🤣🤣
показати весь коментар
03.10.2022 14:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
шото он больше на летенанта похож, на старшого
показати весь коментар
03.10.2022 13:57 Відповісти
"как у ***** (валоди)?" )
показати весь коментар
03.10.2022 14:13 Відповісти
Или более поздней фотки нет или был быстренько повышен ввиду ликвидации в Украине высшего офицерского состава бригады.
показати весь коментар
03.10.2022 14:20 Відповісти
Если он был любимой женой командира части, то легко мог перепрыгнуть через капитана и майора
показати весь коментар
03.10.2022 14:22 Відповісти
Скорее он трахал любимую жену командира части. Хотя хз,какие в ихнем вольере порядки.)
показати весь коментар
03.10.2022 14:24 Відповісти
Ну, или самого командира части!)))
показати весь коментар
03.10.2022 14:31 Відповісти
а может зам комштаба армии.
показати весь коментар
03.10.2022 14:36 Відповісти
пардон, зам начштаба армии
показати весь коментар
03.10.2022 14:37 Відповісти
А может даже дал поцеловать в животик Величайшему Чемодану Первому
показати весь коментар
03.10.2022 14:48 Відповісти
Старшой он.
показати весь коментар
03.10.2022 14:49 Відповісти
razzyjskaga? Nea. S fotki vrode ordynskaga.
показати весь коментар
03.10.2022 21:06 Відповісти
адухатваренное лицо.
показати весь коментар
03.10.2022 13:58 Відповісти
Так духи предков же творили! После отвара из мухоморов!)
показати весь коментар
03.10.2022 14:37 Відповісти
був підполковник та скінчився..., та нічого, на його місце нових 100 штук мобілізують..., це на рашкє швидко робиться...
показати весь коментар
03.10.2022 13:59 Відповісти
Швидко піднявся по кар'єрній драбині, а тут "бах" і щабель обламався...
показати весь коментар
03.10.2022 14:01 Відповісти
причина смерти:
"упал с лестницы" (С)
показати весь коментар
03.10.2022 14:16 Відповісти
Не "с лестницы", а з драбини! Чи то з ґанку на@бнувся?..
показати весь коментар
03.10.2022 14:41 Відповісти
Ісконно руская фамілія.
показати весь коментар
03.10.2022 14:02 Відповісти
та шмата звичайна😁
показати весь коментар
03.10.2022 14:07 Відповісти
І морда ліца...
показати весь коментар
03.10.2022 14:21 Відповісти
Не розумію, чому не змінив, наприклад, на "тошнотов"?😁
показати весь коментар
03.10.2022 14:34 Відповісти
усччемльонные падсолнухом
показати весь коментар
03.10.2022 14:38 Відповісти
Башкир - к бабке не ходи.
показати весь коментар
03.10.2022 14:53 Відповісти
zaplakali pradedy v ulan-batore na samoj seredine baškiriji.
показати весь коментар
03.10.2022 21:07 Відповісти
Помним.Верим.Скорбим. ...Но скучать не будем!
показати весь коментар
03.10.2022 14:03 Відповісти
москальська орда дохне, тумен за туменом...
показати весь коментар
03.10.2022 14:05 Відповісти
Сразу видно что руzкий
показати весь коментар
03.10.2022 14:05 Відповісти
Бурят? Как я рад!
показати весь коментар
03.10.2022 14:07 Відповісти
Ніт.Швидше за все татарин чи башгірд.Трохи служив при совку з ними. По звільненню в 90х в гості приїжджали з сімями і біндер на заході України не боялись.Та щось ***** їх бідолаг залякав до смерті.
показати весь коментар
03.10.2022 14:23 Відповісти
Посмотрела в вики: Ташматовы узбеки...
показати весь коментар
03.10.2022 18:05 Відповісти
dyk napisano narassisjkij, značit narassisjkij. Uzbeki s Ukrainoju ne vojujut.
показати весь коментар
03.10.2022 21:08 Відповісти
собача твоя мати, ну і відстала у розвитку пика
показати весь коментар
03.10.2022 14:09 Відповісти
Чурбан вонючий.
показати весь коментар
03.10.2022 14:11 Відповісти
ne treba rasistničatj. Prosta tavarišč rasisskij mangol. Дыдываэвале на стороне хана Бату.
показати весь коментар
03.10.2022 21:10 Відповісти
Как говорится; Умер максим, да и *** с ним. Положили его в гроб, да и мать его **. Из ***** пришёл - в ***** же и ушёл!
показати весь коментар
03.10.2022 14:12 Відповісти
Мінус ще один підор
показати весь коментар
03.10.2022 14:13 Відповісти
Это не в фонтаны нырять пьяным,олежка. Гори в аду.
показати весь коментар
03.10.2022 14:14 Відповісти
******** раісянец ***** з характерними рисами срюськага ліца!!!
Мабуть, прямо типовий мацквіч із рубльофкі!! Свого не маючи, по українським будинкам нишпорив…
Що воно шукало в Мирній Україні, те від Хліборобів і отримало !!!
показати весь коментар
03.10.2022 14:15 Відповісти
Посконный, он же сермяжный, домотканный или кондовый))
показати весь коментар
03.10.2022 14:45 Відповісти
БЛИН , сплошные славянские лица дерутся за историю Руси 🤣🤣
показати весь коментар
03.10.2022 14:17 Відповісти
Точно, есть подозрение, что собственно, хоть как то русских осталось меньше, чем население Украины. По ходу их атаман просто боится остаться в окружении как будто бы русских. Ну, вот министра обороны держит как комнатного рядом, приручил, чтобы не бояться.
показати весь коментар
03.10.2022 14:35 Відповісти
Чего удивляетесь? После того как Московия присоединила себе татаринов, народов Сибири и Средней Азии, славяне там остались просто в меньшинстве.
показати весь коментар
03.10.2022 14:53 Відповісти
Иначе бы тунгуса не поставили министром обороны(агрессии).
показати весь коментар
03.10.2022 14:56 Відповісти
Там славян не было никогда, от слова вообще. Если не счить попов перебиравшихся на Московию из Киева да некоторых борзых малоросов карьеристов. «О.Балановский : Генетический портрет русского народа» - академик РАН обьясняет про толстый-толстый финоугорский субстрат покрытый тонкой глазурью «славянской» … по сути славяноговорящие финоугры. Это ихний лжеисторик Погодин придумал переселение славян на Московию, нигде в исторических документах не подтвержденных. Там вся история сплошная ложь и фейк.
показати весь коментар
03.10.2022 17:07 Відповісти
na ja, slaviane... Mokš-erzia-merj-mordva-... ta drugaja bolotnaja ***** i blizko k slavianam ne nyriala.
показати весь коментар
03.10.2022 21:13 Відповісти
та шматов шматками до тяті й повернувся. в кульочку.
показати весь коментар
03.10.2022 14:18 Відповісти
Бравий кацап був цей таШМАТ лайна
показати весь коментар
03.10.2022 14:19 Відповісти
Заранее сфотографировался)
показати весь коментар
03.10.2022 14:21 Відповісти
Мінус один п&здоокий))))))))
Цікаво, скільки їх ще на парашці залишилося????
показати весь коментар
03.10.2022 14:22 Відповісти
Вот слышь, Тошнотов, твоя мать, когда тебя рожала, она ТАК представляла твоё будущее?
показати весь коментар
03.10.2022 14:23 Відповісти
Це рузький? В нього і прізвише таке саме підгуляло, отакі справжні рузькі вітязі))) з дебильним рилом
показати весь коментар
03.10.2022 14:28 Відповісти
вот такие чмошники и думают что они руские, а мі на их азиатские лица смотрим и ржем
показати весь коментар
03.10.2022 14:29 Відповісти
Подполковник тошнотов и капитан козлов )))
показати весь коментар
03.10.2022 14:28 Відповісти
отлично!
показати весь коментар
03.10.2022 14:28 Відповісти
а скільки цьому рочків,що воно вже підполковник?як люся "напрацював"?
показати весь коментар
03.10.2022 14:28 Відповісти
показати весь коментар
03.10.2022 14:32 Відповісти
Брызги, сопли, каблуки
показати весь коментар
03.10.2022 15:48 Відповісти
Такі люди і без намордника .
показати весь коментар
03.10.2022 14:38 Відповісти
Взагалі то старший лейтенант.
показати весь коментар
03.10.2022 14:42 Відповісти
Оце одеробло - випускник 2009 року з рязанської *********.
ПідраХуємо:
-2009 - 21-22 роки, лейтенант;

- 2011 (+2) роки, ст. лейтенант;
- 2014 (+3) роки, капітан;
- 2018 (+4) роки, майор;
- 2022 (+4) роки, підполковник.
Далі *******, все по плану, достроково нічого тіло не отримувало - ****** вчилось, ****** служило.
Амінь
показати весь коментар
03.10.2022 14:43 Відповісти
Та не "амінь", а пи@дець!
показати весь коментар
03.10.2022 14:49 Відповісти
Ок.
Згоден.
показати весь коментар
03.10.2022 15:26 Відповісти
показати весь коментар
03.10.2022 14:48 Відповісти
некогда ему себя беречь было , всё о народе думал.
показати весь коментар
03.10.2022 15:04 Відповісти
А мог бы просто орехи продавать с куркумой. Или на домбре тренькать.
показати весь коментар
03.10.2022 15:02 Відповісти
показати весь коментар
03.10.2022 15:07 Відповісти
типова татарва і типова кацапська пика
показати весь коментар
03.10.2022 15:10 Відповісти
И главное - смотрит душевно, как будто живой......
показати весь коментар
03.10.2022 15:32 Відповісти
taki da - vse po domašnemu...
показати весь коментар
03.10.2022 21:16 Відповісти
Настоящий хрюсский ,какой то хач-трюкач
показати весь коментар
03.10.2022 15:47 Відповісти
Респект!
показати весь коментар
03.10.2022 15:47 Відповісти
Фото зроблено з «любов'ю», родичам буде до вподоби .
показати весь коментар
03.10.2022 22:36 Відповісти
кацапським чурбанам дорога в спам
показати весь коментар
04.10.2022 06:41 Відповісти
Ось як вата підгорає, зачепила я ваньку
показати весь коментар
04.10.2022 19:20 Відповісти
мабудь ти нікчема ще та але со свістком
показати весь коментар
04.10.2022 22:00 Відповісти
 
 