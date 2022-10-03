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ЗСУ ліквідували російського підполковника Ташматова. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські захисники ліквідували підполковника Олега Ташматова.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).
За його словами, Ташматов був підполковником та заступником командира 83 десантно-штурмової бригади РФ.
Топ коментарі
+46 Підлога Маккартні
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+23 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар03.10.2022 14:17
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"упал с лестницы" (С)
Мабуть, прямо типовий мацквіч із рубльофкі!! Свого не маючи, по українським будинкам нишпорив…
Що воно шукало в Мирній Україні, те від Хліборобів і отримало !!!
Цікаво, скільки їх ще на парашці залишилося????
ПідраХуємо:
-2009 - 21-22 роки, лейтенант;
- 2011 (+2) роки, ст. лейтенант;
- 2014 (+3) роки, капітан;
- 2018 (+4) роки, майор;
- 2022 (+4) роки, підполковник.
Далі *******, все по плану, достроково нічого тіло не отримувало - ****** вчилось, ****** служило.
Амінь
Згоден.