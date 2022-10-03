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Затримано російського агента, який приховано фотографував оборонців Одеси, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зловмисник розвідував місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ на території Одеси.

Як інформує Цензор.НЕТ, про затримання агента РФ повідомляє пресслужба СБУ.

Затримано російського агента, який приховано фотографував оборонців Одеси, - СБУ 01

"Також він відпрацьовував вороже завдання щодо збору установчих даних на українських захисників та фотофіксації їх зовнішності. Крім того, загарбники намагались отримати від свого поплічника координати місць базування особового складу, військової техніки та озброєнь ЗСУ для проведення ракетних ударів", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, російським агентом виявився місцевий житель, якого спецслужби РФ залучили до негласної співпраці після початку повномасштабного вторгнення.

Затримано російського агента, який приховано фотографував оборонців Одеси, - СБУ 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ затримала іноземного контрабандиста зброї, який майже 5 років переховувався від слідства. ФОТО

У результаті оперативних дій, співробітники Служби безпеки своєчасно викрили ворожий агентурний зв’язок і затримали зловмисника в Одесі.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Затримано російського агента, який приховано фотографував оборонців Одеси, - СБУ 03


Затримано російського агента, який приховано фотографував оборонців Одеси, - СБУ 04
Затримано російського агента, який приховано фотографував оборонців Одеси, - СБУ 05
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Топ коментарі
+26
Людина не може жити без серця, легенів тощо. А ось без мозку деякі живуть цілими поколіннями. Це як раз з таких.
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03.10.2022 14:00
+15
Бесит когда им замазывают хлебальники
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03.10.2022 13:58
+12
мой племянник солдат ВСУ лежит с ранением а я волонтёрю.
в Одессе.
ты всех одесситов под одну гребёнку расчесываешь?
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03.10.2022 14:13
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Людина не може жити без серця, легенів тощо. А ось без мозку деякі живуть цілими поколіннями. Це як раз з таких.
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03.10.2022 14:00 Відповісти
Дуже влучно і гарно сказано , саме про таких бовдурів 👍🏼👍🏼👍🏼😕
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03.10.2022 14:07 Відповісти
а у тебя дома все такие дебилы?
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03.10.2022 14:11 Відповісти
мой племянник солдат ВСУ лежит с ранением а я волонтёрю.
в Одессе.
ты всех одесситов под одну гребёнку расчесываешь?
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03.10.2022 14:13 Відповісти
имел ввиду рашистов
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03.10.2022 14:16 Відповісти
Дивно це чути від людини, яка російською пише.
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03.10.2022 14:17 Відповісти
Дело не в том , как пишут , а как думают . Не заморачивайся , все мы патриоты Украины .
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03.10.2022 14:21 Відповісти
Я тоже пишу на русском и что? Если ты думаешь, что ты патриот, а я нет, то ты очень ошибаешься.
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03.10.2022 14:28 Відповісти
Глупій человек . За Украину воюют многие народы . Им не мешает не знание украинского переводить русню на фарш .
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03.10.2022 14:45 Відповісти
Пані,Наталія,тільки не думайте,що я вас хочу образити. Розмовляти і писати на українській мові,крім обов*язку по Конституції, повинно наповнювати вас гордістю і за себе і за Україну.Наша мова-солов*їнна.Для підкреслення негативних емоцій іноді можуть проскакувати і кацапські вирази,але пробувати спілкуватися на рідній мові все таки треба.Так само,не треба відвідувати богослужіння в УПЦ МП,хоча вони й ближче до місця нашого проживання.Ось так,по краплі видавити з себе раба і рабське поклоніння перед "вєлікім і могучєм кацапстане"...
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03.10.2022 14:55 Відповісти
Наталія із секти "какая разніца"
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03.10.2022 15:00 Відповісти
Щоб вже повністю звучало органічно - трошки вас поправлю: "розмовляти,писати,спілкуватися рідною,українською мовою"
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03.10.2022 15:02 Відповісти
Пане Борис, я разделяю с вами любовь к украинскому языку, на котором я свободно общаюсь, но украинской орфографией похвастаться не могу. Писать с ошибками, как-то стыдно, вот и пишу на русском, главное, чтобы мои мысли и действия были правильными. А что касается церкви, то считаю, что московскому патриархату в Украине не место, хотя я атеистка и никакие храмы не посещаю и выдавливать из себя по капле раба и рабское поклонение мне не надо, у меня нет, даже этой капли. А, вот вы Боря потужьтесь, гавнеца у вас хватает. Цим рабством ви мене образили.
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03.10.2022 16:47 Відповісти
Ви не праві! Бо саме мова ідентифікує нас як Громадян України! Як нас розлічити за кордоном нашої Країни ,якщо і ми ,і рашисти там спілкуємся і говорим російською ? Для іноземців там ми там нічим не відрізняємось від росіян! Теж саме коли ми там на фестивалях виконуємо російською російський репертуар .... тому МОВА - це наша відмінна цінність і треба не сперечатись а просто ВЧИТИ УКРАЇНСЬКУ МОВУ !
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03.10.2022 17:03 Відповісти
Чому не рабство-"но украинской орфографией похвастаться не могу"...Чого ви встидаєтесь?Чи обов*язково треба "похвастаться"?А перед ким?В кінці ж без помилок все написали...
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03.10.2022 22:48 Відповісти
Та ти що, прям патріотка з патріотів.
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03.10.2022 15:01 Відповісти
Просто патриотка, которой комфортнее писать на русском. И не тебе судить о моей степени патриотичности.
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03.10.2022 16:20 Відповісти
А кому ж судити? Батьки тебе не виховали. Доведеться людям...
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03.10.2022 17:45 Відповісти
Бесит когда им замазывают хлебальники
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03.10.2022 13:58 Відповісти
виколіть очі і віддайте фотоапарат
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03.10.2022 14:00 Відповісти
Агент . Сильно сказано . Такое же ху@ло ...
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03.10.2022 14:03 Відповісти
Какой-нибудь местный маргинал с отрицательным iq. Нормальные люди не пойдут работать на рашу.
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03.10.2022 14:04 Відповісти
П..здити не пробували?
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03.10.2022 14:05 Відповісти
СбУ ловить маленьких і гадких зрадників і продажних гнид .АЛЕ ГОЛОВНЕ__ДЕ ЦІ ЗРАДНИКИ З ВИЩИХ ЕШОЛОНІВ ВЛАДИ ,ПОЧИНАЮЧИ З ГОЛОВНОГО В ОП???. Де зрадники і шпигуни з КМУ, ВР, з апарату СБУ,РОЗВІДКИ ,державних адміністрацій в областях.? Чи там чисто?
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03.10.2022 14:09 Відповісти
Основні куратори цих дрібних гнид сидять у ВР - це ОПЗЖ + СН , вони створили коаліцію 😠
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03.10.2022 14:12 Відповісти
Пане Кизимко,величезне спасибі за "бдітєльность".Тільки вже якщо почали-то ,будь ласка, прізвища.В ОП,КМУ,ВР -вони вже більш менш відомі-а ось державних адміністраціях областей не дуже.До речі,ви з якої області?У вас вже все вичищено? Чи ви просто бовкнули для срачу на форумі?
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03.10.2022 15:02 Відповісти
Какое же говно в голове должно быть чтобы дома мастурбировать на эти флаги, ппц
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03.10.2022 14:09 Відповісти
Так пол Адессы дрочит на памятник Катьке №2. Попробуй снеси, вместе с Трухой станут на защиту
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03.10.2022 14:23 Відповісти
Повісити в центрі Одеси на стовпі , щоби інші включали мізки і не зраджували свою краіну ! 😡
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03.10.2022 14:10 Відповісти
расстреливать таких мразей сразу на месте ..
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03.10.2022 14:13 Відповісти
Гей дебіли ФСБ та ГРУ ГШ МО РФ, невже ви здатні вербувати тільки на голову хворих людей (щоб потім через психекспертизу на непвдсудність). Ідіоти.
СОРОМНО ЗА ПРОФЕСІЮ.
Кацапчики, "В" то як бадьору конхфету з"їсти.
Працюйте далі. ***** у поміч.
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03.10.2022 14:14 Відповісти
гей-орги(я)евское МРАЗЬ. Отправте эту петушину минные поля разминировать. Хоть какая-то польза от цього шматка лайна собачього буде.
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03.10.2022 14:16 Відповісти
Розстріляти за зраду і співучасть у вбивстві мирних мешканців Одеси. І крапка. Ніяких більше розмов . Чим менше їх буде тим краще і безпечніше буде.
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03.10.2022 14:19 Відповісти
Когда главрашиста, бандита(погоняло*капитан*) и коррупционера мэра Труханова задержат?
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03.10.2022 14:20 Відповісти
Зачем задерживать такое? В затылок - при попытке к бегству, в лоб - при попытке нападения. Служебное расследование, свидетели, все дела...Оружие применено правомерно.
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03.10.2022 14:24 Відповісти
Папарацци?
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03.10.2022 14:25 Відповісти
Кинуть его к крокодилам!
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03.10.2022 14:27 Відповісти
Свиням також можна
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03.10.2022 14:32 Відповісти
долго страдал крокодил старичок - в жопе застрял пионерский значок )))))
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03.10.2022 14:41 Відповісти
сказочній *******. меня всегда удивляет что дома у них находят кучу колорадок, какие то дебильніе флаги и прочее говно. мне вот интересно, гпионить они ходят в фуфайке, шапке ушанке, с балалайкой, матрешкой, и медведем ?
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03.10.2022 14:32 Відповісти
про лапті забули
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03.10.2022 16:40 Відповісти
Яка халепа...
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03.10.2022 14:40 Відповісти
Довбо(ОЙ)б..
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03.10.2022 15:49 Відповісти
Хай би тільки не відпустили під заставу...
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03.10.2022 17:38 Відповісти
треба цього любителя русского міра засадити в СІЗО в потрібну "хату" щоб його там навчили до кінця його бидлячих днів...і досить
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04.10.2022 09:47 Відповісти
 
 