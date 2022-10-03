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Визволені захисники "Азовсталі" зустрілися з рідними полонених бійців. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Минулого тижня командування та офіцери полку АЗОВ, визволені захисники "Азовсталі", провели зустріч з родинами бійців, які досі в полоні.

Про це повідомляє полк "Азов", інформує Цензор. НЕТ.

"Т.в.о командира полку АЗОВ Микита Надточій "Раз-Два", заступник командира Сергій Цісарук "Мольфар", начальник штабу Богдан Кротевич "Тавр", Ілля Самойленко "Гендальф" та офіцерський склад окремих підрозділів полку надали родинам інформацію про стан бійців та умови перебування в полоні", - йдеться в повідомленні.

Командири та офіцери полку "Азов", яких визволили з російського полону, докладають максимум зусиль, аби якнайшвидше визволити решту та підтримати родини тих, хто досі знаходиться в полоні.

"Повернемо всіх", - впевнено стверджують начальник штабу полку Тавр та т.в.о командира Раз-Два. Їх визволили з полону 21 вересня. 

Визволені захисники Азовсталі зустрілися з рідними полонених бійців 01
Визволені захисники Азовсталі зустрілися з рідними полонених бійців 02
Визволені захисники Азовсталі зустрілися з рідними полонених бійців 03
Визволені захисники Азовсталі зустрілися з рідними полонених бійців 04
Визволені захисники Азовсталі зустрілися з рідними полонених бійців 05
Визволені захисники Азовсталі зустрілися з рідними полонених бійців 06

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Автор: Марина Макєєва
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Героям слава!
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03.10.2022 15:52 Відповісти
ВСІ ЗАХИСНИКИ МАРІУПОЛЯ І АЗОВСТАЛІ - ГЕРОЇ
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03.10.2022 16:01 Відповісти
душа болить за тих, хто в полоні, тепер ми знаємо, в яких вони умовах виживають
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03.10.2022 16:30 Відповісти
як ви повернете якщо команда зе нічого не робить ,війська спец операцій розвідка повинна цим займатись оленівка близько до фронта, один нічний механізований рейд батальона і всі будуть на свободі ,Забродського розпитайте як в 2014 році він рейд по всім тилам ворога провів і вивів сотні наших полонених
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03.10.2022 17:27 Відповісти
 
 