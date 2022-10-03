Визволені захисники "Азовсталі" зустрілися з рідними полонених бійців. ФОТОрепортаж

Минулого тижня командування та офіцери полку АЗОВ, визволені захисники "Азовсталі", провели зустріч з родинами бійців, які досі в полоні.

Про це повідомляє полк "Азов", інформує Цензор. НЕТ.

"Т.в.о командира полку АЗОВ Микита Надточій "Раз-Два", заступник командира Сергій Цісарук "Мольфар", начальник штабу Богдан Кротевич "Тавр", Ілля Самойленко "Гендальф" та офіцерський склад окремих підрозділів полку надали родинам інформацію про стан бійців та умови перебування в полоні", - йдеться в повідомленні.

Командири та офіцери полку "Азов", яких визволили з російського полону, докладають максимум зусиль, аби якнайшвидше визволити решту та підтримати родини тих, хто досі знаходиться в полоні.

"Повернемо всіх", - впевнено стверджують начальник штабу полку Тавр та т.в.о командира Раз-Два. Їх визволили з полону 21 вересня.













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