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Окупанти завдали ракетного удару по Куп’янській лікарні, загинув лікар. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Російські окупаційні війська завдали ракетного удару по лікувальному закладу в Куп’янському районі Харківської області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Окупанти завдали ракетного удару по Куп’янській лікарні, загинув лікар 01

"Окупанти завдали ракетного удару по лікувальній установі в Куп‘янському районі. На жаль, загинув лікар-анастезіолог, одна медсетра поранена. Інформація щодо постраждалих ще уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Окупанти завдали ракетного удару по Куп’янській лікарні, загинув лікар 02
Окупанти завдали ракетного удару по Куп’янській лікарні, загинув лікар 03
Окупанти завдали ракетного удару по Куп’янській лікарні, загинув лікар 04

Зазначається, що будівля майже повністю зруйнована із 1 по 4 поверх.

Окупанти завдали ракетного удару по Куп’янській лікарні, загинув лікар 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстріляли Куп’янськ, поранено двох дітей та пенсіонерку - ОВА

Окупанти завдали ракетного удару по Куп’янській лікарні, загинув лікар 06

На місці працюють рятувальники та правоохоронні органи.

Окупанти завдали ракетного удару по Куп’янській лікарні, загинув лікар 07

Згодом, президент Володимир Зеленський повідомив, що під обстіл потрапив головний лікувальний корпус міської лікарні Куп’янська.

Окупанти завдали ракетного удару по Куп’янській лікарні, загинув лікар 08
Окупанти завдали ракетного удару по Куп’янській лікарні, загинув лікар 09

Дивіться: Росіяни обстріляли деокупований Вовчанськ на Харківщині. Є загиблі. ФОТОрепортаж

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+10
Нажаль, багато в чому це правда. І винними в таких ракетних влучаннях у них будуть не вєлікіє вітязі, а наша армія. Мовляв, якби вони не звільняли землі від окупації, то тут би і не стріляли
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03.10.2022 19:15
+7
Жителі даної місцини - це вата і вата-ватна ! Вони своїм 'козлячим язиком" закликали пуйло до дій і слали лозунг-за-лозунгом - тільки введи . От він їм і увів - по самі помідори .
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03.10.2022 19:11
+4
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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03.10.2022 19:32
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Жителі даної місцини - це вата і вата-ватна ! Вони своїм 'козлячим язиком" закликали пуйло до дій і слали лозунг-за-лозунгом - тільки введи . От він їм і увів - по самі помідори .
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03.10.2022 19:11 Відповісти
Нажаль, багато в чому це правда. І винними в таких ракетних влучаннях у них будуть не вєлікіє вітязі, а наша армія. Мовляв, якби вони не звільняли землі від окупації, то тут би і не стріляли
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03.10.2022 19:15 Відповісти
Ота шерсть має радіти , що живе і дихає .
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03.10.2022 19:17 Відповісти
Люди в купянске ненавидят и прокленают укр.армию.когда были рус.войска,город был целый!теперь по их мнению пришли асвабадители.
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04.10.2022 08:10 Відповісти
А какие дороги ложили на всех. Какой асфальт с битумом чистейшим!
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03.10.2022 20:14 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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03.10.2022 19:32 Відповісти
Попадание руZZких по военным объектам случайность, основная цель кацапсиново-путирастического отребья - жилые дома, детские сады, школы, больницы и гражданское население ! Так было всегда и везде в Чечне, Грузии, Сирии, Украине. РуSSкие мародеры, убийцы и насильники осмеливаются нападать только на тех кто слабее, на безоружных и беззащитных.
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03.10.2022 19:35 Відповісти
Геноцид української нації в чистому вигляді ‼️

Кацапи , проклинаю вас на віки вічні 😠
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03.10.2022 20:31 Відповісти
Ось так, а якже - Расєя тут "навсєгда"..Навіщо знищувати те, де мали бути "навсєгда"?
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03.10.2022 20:05 Відповісти
от сволота..
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03.10.2022 20:10 Відповісти
Ху@ ло ніяк не заспокоіться перед смертю 😡
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03.10.2022 20:29 Відповісти
 
 