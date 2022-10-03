Підозрюваний у розбещенні неповнолітніх почав стрільбу біля школи у Чернівцях - одна поліціянтка загинула, один - поранений. ВIДЕО

У Чернівцях під час спроби затримання чоловіка, якого звинуватили у розбещенні неповнолітніх, загинула поліцейська, ще одного співробітника правоохоронних органів поранено

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють користувачі соцмереж.

Попередньо, патруль приїхав на виклик про розбещення дитини. Під час затримання підозрюваний відкрив вогонь по поліцейських. За повідомленням місцевих, загиблій поліцейській було 22 роки. Підозрюваний укрився у багатоквартирному будинку. Операція з затримання злочинця триває.





