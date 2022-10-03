Підозрюваний у розбещенні неповнолітніх почав стрільбу біля школи у Чернівцях - одна поліціянтка загинула, один - поранений. ВIДЕО
Фото Цензор.НЕТ Події
У Чернівцях під час спроби затримання чоловіка, якого звинуватили у розбещенні неповнолітніх, загинула поліцейська, ще одного співробітника правоохоронних органів поранено
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють користувачі соцмереж.
Попередньо, патруль приїхав на виклик про розбещення дитини. Під час затримання підозрюваний відкрив вогонь по поліцейських. За повідомленням місцевих, загиблій поліцейській було 22 роки. Підозрюваний укрився у багатоквартирному будинку. Операція з затримання злочинця триває.
Топ коментарі
+44 mrSmith
показати весь коментар03.10.2022 19:31
+34 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар03.10.2022 19:30
+29 Психиатрическая больница No1
показати весь коментар03.10.2022 19:36
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Будь ласка, зачекайте...
Яка особиста вогнепальна зброя легально та законно може бути у неповнолітньої дівчинки, навіть у США, поясніть будь ласка
оружейное лобби совсем свихнулось
Мало кацапів, так ще таке лайно.
А для затримання педофіла, схоже, бронежилети не передбачені...
У злочинців з цим немає жодних проблем.
А для злочинця все просто, купив пістолета у злочинців і носиш собі в кишені. Треба - дістав, вбив людину, яка має 0 шансів захиститися, бо свого пістолета в кишені не то шо носити держава не дозволяє, не дозволяє навіть купити! Держава каже - тебе, смерда, мої пси мусарські захищатимуть! А пси оно бачте як захищають, так захищають що себе не можуть захистити, що вже казати про людей. Отака от мудра держава. Зато "не стріляють один одного кожен день"©
Місцеві шерлоки, певно, переконані, що злочинець завжди повертається на місце злочину.
Ловлять на живця, так би мовити...
Скріншот з відео, знятого менше години тому.
Після того зрозумів, що наша "міліція" хіба бабло з кишеньки у трохи нетверезого інтелігента витягувати вміє, не більше.
та людина або педофіл або злочинець, що напав на лягавих.
одночасно і те і те - це якась вигадка.