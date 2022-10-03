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стрілянина (1678) Чернівці (374)

Підозрюваний у розбещенні неповнолітніх почав стрільбу біля школи у Чернівцях - одна поліціянтка загинула, один - поранений. ВIДЕО

Фото Цензор.НЕТ Події

У Чернівцях під час спроби затримання чоловіка, якого звинуватили у розбещенні неповнолітніх, загинула поліцейська, ще одного співробітника правоохоронних органів поранено

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють користувачі соцмереж. 

Попередньо, патруль приїхав на виклик про розбещення дитини. Під час затримання підозрюваний відкрив вогонь по поліцейських. За повідомленням місцевих, загиблій поліцейській було 22 роки. Підозрюваний укрився у багатоквартирному будинку. Операція з затримання злочинця триває.

Підозрюваний у розбещенні неповнолітніх почав стрільбу біля школи у Чернівцях - одна поліціянтка загинула, один - поранений 01

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+44
Застрельте гандона-збоченця.
Мало кацапів, так ще таке лайно.
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03.10.2022 19:31
+34
Дуже шкода загиблу дівчину-поліціянтку...Підготовка правоохоронців має бути набагато кращою...
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03.10.2022 19:30
+29
У нас он живёт.Таблетки выплёвывает.
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03.10.2022 19:36
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У меня есть ощущение, что преступник инспирирован или же вообще нанят Ермаком в сотрудничестве с лояльными (в доле) ему сбушниками. Специально послали девушку на этот вызов, создав все условия для ее гибели. Чтобы раскрутить эту тему на максимум, заставив народ отказаться от поддержки закона об оружии. ФСБ на России один в один так и делала, переписываясь в мессенджерах с ненормальными, инспирируя их в нужное время и место на преступления, чтобы там не дай бог не оказалась полиции в большом количестве сразу и вообще было побольше жертв. Затем сразу как будто уже готовое решение выкатывают методичку, что нужно запретить оружие и тут же подписывают эти закончики.
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03.10.2022 19:29 Відповісти
И между прочим, у девочки-жертвы или работников общаги, если бы было было оружие как в США, то они бы могли самостоятельно дать отпор преступнику и застрелить его в любой момент. Даже до приезда полиции. Специально для тех, кто будет высказываться против раздачи оружия народу, понимая, что всех проверить на психвменяемость невозможно в принципе.
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03.10.2022 19:32 Відповісти
Вы в Украине живёте?
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03.10.2022 19:35 Відповісти
У нас он живёт.Таблетки выплёвывает.
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03.10.2022 19:36 Відповісти
Вот и я сомневаюсь
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03.10.2022 19:37 Відповісти
Вы пишите "И между прочим, у девочки-жертвы или работников общаги, если бы было было оружие как в США, то они бы могли самостоятельно дать отпор преступнику и застрелить его в любой момент."

Яка особиста вогнепальна зброя легально та законно може бути у неповнолітньої дівчинки, навіть у США, поясніть будь ласка
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03.10.2022 19:43 Відповісти
да он кретин! преступник застрелил полицейскую, которую готовили к подобным ситуациям!!!! что могла бы сделать обычный ребёнок или работники общаги?
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03.10.2022 19:58 Відповісти
Он много играл, а может и сейчас играет в "Tomb raider"
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03.10.2022 22:28 Відповісти
ппц ты невменяемый! тут человек - тренированный, с соответствующими рефлексами и опытом поймал пулю и умер, а он лепечет про "оружие у девочки или работников общаги"!
оружейное лобби совсем свихнулось
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03.10.2022 19:57 Відповісти
Дуже шкода загиблу дівчину-поліціянтку...Підготовка правоохоронців має бути набагато кращою...
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03.10.2022 19:30 Відповісти
і забезпечення теж.
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03.10.2022 19:46 Відповісти
Дивлюсь у нас в Луцьку на цих молоденьких дівчаток-поліціянток: 160 - 165 см зросту, 50 - 60 кг ваги - як вони можуть затримати якогось бугая, одягнути кайданки? Ходять з автоматами завбільшки з них. Дуже якось по батьківськи шкода їх...
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03.10.2022 20:12 Відповісти
так таке по усій Україні...
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03.10.2022 20:15 Відповісти
Шановні форумчани,поліцейська поїхала не на затримання озброєного злочинця.А НА ВИКЛИК.Кулю одержала випадково...На затримання такого придурка виїжджає спецназ. Співчуваю загиблій і всій її сім*ї. Дуже надіюсь,що душогуба все таки знищать...
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03.10.2022 21:35 Відповісти
Повторюю-дуже шкода дівчину але на роботі потрібно думати про роботу,особливо на такій та у такий час...
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03.10.2022 21:39 Відповісти
Застрельте гандона-збоченця.
Мало кацапів, так ще таке лайно.
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03.10.2022 19:31 Відповісти
не виключено , що два в одному кацап- збочинець???
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03.10.2022 20:06 Відповісти
Там ще й Орбан сре в голови н4 нірше за кацапів
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03.10.2022 20:41 Відповісти
у поліціянтів мають бути бронежилети
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03.10.2022 19:33 Відповісти
может и был, бронежилет не защищает всё тело
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03.10.2022 19:59 Відповісти
На фото видно, що є. Але видали вже, схоже, після вбивства, і, мабуть, лише спецпідрозділу, який буде брати/вбивати злочинця.
А для затримання педофіла, схоже, бронежилети не передбачені...
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03.10.2022 20:00 Відповісти
вони всі в Че. на службі в броніках, поліціянтку вбили пострілом в голову
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03.10.2022 20:55 Відповісти
Пишуть, що в голову стріляв.
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03.10.2022 20:55 Відповісти
Живим не брати.
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03.10.2022 19:33 Відповісти
Чого дівчина -- на затримані збоченця .
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03.10.2022 19:41 Відповісти
А чому в нас жінки воюють?
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03.10.2022 19:44 Відповісти
Так підозрювании - мужик - мав би чоловік і затримувати.
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03.10.2022 19:49 Відповісти
А жінки на фронті повинні кого вбивати-жінок?
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03.10.2022 19:50 Відповісти
Жінок треба берегти -- це генофонд і продовження роду націі .
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03.10.2022 19:55 Відповісти
Потрібно,хто ж сперечається.Вочевидь,чоловіків не вистачає.Хто втік,хто на форумах з ранку до ночі.
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03.10.2022 19:58 Відповісти
Там був чоловік--поліціянт . Я на пенсіі . Без роботи не сиджу -- 2 корови держу .
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03.10.2022 20:02 Відповісти
Жінка поліціянт і чоловік поліціянт,це поліцянт.Без гендерної прив'язки.Обов'язки однакаві.Зрозуміло що з дивана,давати кожного дня поради-то супер.
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03.10.2022 20:07 Відповісти
А шо я поганого сказав .
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03.10.2022 20:12 Відповісти
Поганого нічого.Дурня-вище.Хоча,дурня-це погано.Більш нема часу читати дурню.
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03.10.2022 20:15 Відповісти
Не ******** - може це ше неправда .
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03.10.2022 20:18 Відповісти
Розумієте у начальства відправляючого на завдання повинна бути логіка як діяти, для цього проводиться інструктаж і враховується ризик, озброєного маніяка потрібно брати без ризику, а краще спеціально підготовленими людьми, а не патрульними поліцейськими , мені траплялися поліцейські по груди і кулак у вдвічі менше за мого , хоча я середньостатистична людина 1метр 82, вага 90 ,займався вільною боротьбою, а тут дівчина 22 роки на затриманні небезпечного злочинця маніяка і плачевний результат ,керівництво повинно бути у відповіді
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03.10.2022 21:18 Відповісти
середній зріст чоловіків 1,75 ...
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03.10.2022 21:40 Відповісти
Тут головне, що мент був рудий з вусами і маленький по груди і прискіпливий так би мовити зі старих, виписував мені штраф і епал мізки за паркування під знаком "стоянка заборонена", як потім пізніше з'ясувалося, я не перший і не останній, там спільний бізнес. у будинку навпроти був стукач, мента спалили та звільнили
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03.10.2022 22:04 Відповісти
Варіантів масса. Я знаю місце, де поліція вже втомилася штрафи виписувати. Перевиховує, роз*яснює, лається ...
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04.10.2022 16:26 Відповісти
На форумі тут переважно контингент за 50 і більше
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03.10.2022 20:48 Відповісти
Тоді закрийте їм кордон. А то вже 7 мільйонів виїхало. Втрачаєте ви свій генофонд.
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03.10.2022 20:02 Відповісти
Віина -- жінки з дітьми виізжают .
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03.10.2022 20:04 Відповісти
Що за "позитивна дискримінація"? Дівчина поліцейський і має виконувати ті ж самі обовязки що і хлопчики поліцаї. Ну ось, як бачимо, виконувала погано і загинула бо її розпаскудило начальство. Якби ганяли в хвіст і в гриву на тренуваннях то від збоченця б кісток не зібрали від зустрічі з дівчинкою справжнім поліцейським. А то нарядили тьолку в мундир і послали ламбаду перед збоченцем танцювати...
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03.10.2022 20:07 Відповісти
Ну що за фантазйї?Форумчани-знову зрада зрадна?На виклик про розбещеня хто повинен їхати?Чоловік-поліцейський до збочинця і дівчина коп до потерпілої.Так і виїжджають на виклик.Де був напарник дівчини-копа-вияснить внутрішнє розслідування.І не треба про рівноправ*я,про гендерну рівність, про всесвітню справедливість....
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03.10.2022 21:45 Відповісти
Нормативи з підготовки однакові. І вимоги однакові. Сексизм починається коли за "дамочкою" починають сумку носити і виконувати за неї найтяжчі завдання бо вона буцім то "нездатна".
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03.10.2022 21:50 Відповісти
пазл не складається. стільки дадуть, якщо ще доведуть, за розбещення? І скільки дадуть за вбивство поліцейського? псих якийсь. Тоді звідки у психа зброя?
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03.10.2022 19:47 Відповісти
Перешкоди існують виключно для законослухняних громадян.
У злочинців з цим немає жодних проблем.
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03.10.2022 19:53 Відповісти
То нам з вами можуть рушницю довжиною в два метри продати, тільки якщо перед цим обійти десь зо 200 кабінетів і зібрати десь зо 300 мільйонів справок шо ти не верблюд. А в кожному віконечку де справку дають, або чекай по 2 тижня поки великодержавна пані осяє тебе, нікчемного, своєю увагою, або занось копійчину, щоб бистріше ніж в маразм впадеш свої справки отримати. А після оціх всіх 9 кіл бюрократичного пекла до тебе ще й мусарок дільничний приходитиме ледь не щотижня, дивитися, де рушниця стоїть і чи не стріляв бува. Отака "зброя" для законослухняних адекватних громадян.
А для злочинця все просто, купив пістолета у злочинців і носиш собі в кишені. Треба - дістав, вбив людину, яка має 0 шансів захиститися, бо свого пістолета в кишені не то шо носити держава не дозволяє, не дозволяє навіть купити! Держава каже - тебе, смерда, мої пси мусарські захищатимуть! А пси оно бачте як захищають, так захищають що себе не можуть захистити, що вже казати про людей. Отака от мудра держава. Зато "не стріляють один одного кожен день"©
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03.10.2022 20:19 Відповісти
пздц, під час війни ще таке(
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03.10.2022 19:48 Відповісти
Не звикли наші поліцейські до озброєних злочинців
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03.10.2022 19:51 Відповісти
зате добре вміють хабарі здирать
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03.10.2022 19:54 Відповісти
Они ни к чему не привыкшие. Была ситуация с подозрительным одиноким рюкзаком на остановке. Вызвал. Приехала девушка и парень. У девушки автомат на сгибе локтя висел, как сумочка. Не отогнали людей на безопасное расстояние, вдвоем сразу же тупо полезли в рюкзак! Я был мягко говоря в шоке от их действий. Сказали, что подобных вызовов у них с десяток в день, поэтому так и работают.
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03.10.2022 20:00 Відповісти
Біля школи, де застрелили дівчину-поліціянтку, поставили таку ж саму молоденьку її колегу.
Місцеві шерлоки, певно, переконані, що злочинець завжди повертається на місце злочину.
Ловлять на живця, так би мовити...
Скріншот з відео, знятого менше години тому.

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03.10.2022 20:08 Відповісти
Бачив колись картину як три машини барбікопів "затримували" одного наркомана. Нарік був худий як пес, але однією рукою відмахувався від шести копів, а другою знімав це на відео з смартфона, та ще й встигав ногами копняки роздавати та влучно плюватися, і лаявся не перестаючи.
Після того зрозумів, що наша "міліція" хіба бабло з кишеньки у трохи нетверезого інтелігента витягувати вміє, не більше.
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03.10.2022 20:22 Відповісти
якось воно до купи не ліпиться.

та людина або педофіл або злочинець, що напав на лягавих.

одночасно і те і те - це якась вигадка.
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03.10.2022 20:24 Відповісти
НАВЕРНО КАКОЙ ТО БЫВШИЙ КГБЭШНИК-ПЕДОФИЛ !!!
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03.10.2022 20:26 Відповісти
не треба його судить, просто підпаліть.
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03.10.2022 20:42 Відповісти
якщо зловлять, то за вбивство жінки копа, йому писта
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03.10.2022 20:58 Відповісти
Мабуть, намагається прикримсамогубством відбутися, гнидота!!
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03.10.2022 20:56 Відповісти
У нас у під'їзді на початку березня був підозрілий тип намагався відчинити двері загального тамбуру на одному з поверхів на той момент жителів було мало майже всі роз'їхалися, сусіди викликали поліцію так ось приїхало в сумі озброєних людей 7 на двох машинах чувака забрали так як у нього не було документів, плюс комендантська година, опір він не чинив був п'яний, принаймні ризик для поліцейських був мізерно малий, до нагоди сьогоднішньої події з загибеллю 22 річної дівчини, багато питань до керівництва поліції
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03.10.2022 21:51 Відповісти
Жалко девушку... R.I.P. dear! Не помню подобных событий в моём родном городе...
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03.10.2022 22:00 Відповісти
Ну, шо, затримали??? Шось ні де ні шороху про це! Вже доба пройшла! Чи падлюка ще й втікла?
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04.10.2022 09:47 Відповісти
 
 