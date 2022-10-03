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У Сквирі на Київщині водій на смерть збив дівчаток 6 та 8 років і намагався втекти, - Нєбитов. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Київські новини Фоторепортаж

Увечері в місті Сквира Київської області водій "Volkswagen" наїхав на дівчаток 6 та 8 років, обидві вони загинули, водій намагався втекти, але його затримали.

Про це повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Жахлива трагедія у Сквирі‼️Водій збив двох малолітніх дівчат, тікав з місця події. Діти загинули.

Це смертельне ДТП сталось сьогодні близько 17:07. Керманич "Volkswagen" здійснив наїзд на дівчат 6 та 8 років, не зупинився, продовжив рух, але не впорався з керуванням, в’їхав у дерево. Далі вибрався із салону, намагався втекти, але був зупинений очевидцями аварії.

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Одна дівчинка загинула на дорозі, другу намагались врятувати, але вона теж померла.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції Київщини. Проводяться першочергові необхідні слідчі та процесуальні дії, водій затриманий в порядку статті 208 КПК України та поміщений до ізолятора тимчасового тримання.

Після вручення повідомлення про підозру слідчі в обов’язковому порядку звернуться до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Винуватцю ДТП загрожує до 10 років позбавлення волі", - розповіли в поліції.

У Сквирі на Київщині водій на смерть збив дівчаток 6 та 8 років і намагався втекти, - Нєбитов 01
У Сквирі на Київщині водій на смерть збив дівчаток 6 та 8 років і намагався втекти, - Нєбитов 02
У Сквирі на Київщині водій на смерть збив дівчаток 6 та 8 років і намагався втекти, - Нєбитов 03
У Сквирі на Київщині водій на смерть збив дівчаток 6 та 8 років і намагався втекти, - Нєбитов 04
У Сквирі на Київщині водій на смерть збив дівчаток 6 та 8 років і намагався втекти, - Нєбитов 05
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Топ коментарі
+37
Чергова мерзенна ублюдіна...
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03.10.2022 20:06
+33
Потрібно закони як у США там строк сумується до купи а не поглинає менший більшим як у нас,там в окремих штатах де не застосовують смертну кару суди дають ркально і по сто років ув'язнення...
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03.10.2022 20:13
+31
Жесть, ще й намагався втекти, гнався майбудь, дуже кудись було треба. За вбивство 2 малолітніх навіть 10 років смішний строк, потрібно за кожну як мінімум по 10, совковські закони кучмам у сраку.
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03.10.2022 20:08
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Чергова мерзенна ублюдіна...
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03.10.2022 20:06 Відповісти
Як тільки земля носить таке бидло , просто жах 😡
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03.10.2022 20:06 Відповісти
придивись кругом себе
вони круг нас
і їх дуже дохрена
це мажори,
вискочки і просто обезбашені
а все безкарність і можливість відкупитися
трухін заплатив 580 грн, цим все сказано!!!!
в Ладижині 50 м від відділку поліції через пішохідний пер. мотоцикл на задньому колесі катається
реве як сирена а менти відвертаються, тіпа не бачили
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03.10.2022 20:42 Відповісти
при чем тут мажоры сколько жлобов понаехало в города на красный даже не останвливаются так как ДАI нет вообще
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03.10.2022 22:46 Відповісти
а вискачки і обезбашені це хто, не жлоби???
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04.10.2022 09:33 Відповісти
но это не обязательно мажоры.. и среди "простых" хватает придурков
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04.10.2022 18:30 Відповісти
я перерахував усіх
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04.10.2022 20:23 Відповісти
Жесть, ще й намагався втекти, гнався майбудь, дуже кудись було треба. За вбивство 2 малолітніх навіть 10 років смішний строк, потрібно за кожну як мінімум по 10, совковські закони кучмам у сраку.
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03.10.2022 20:08 Відповісти
Потрібно закони як у США там строк сумується до купи а не поглинає менший більшим як у нас,там в окремих штатах де не застосовують смертну кару суди дають ркально і по сто років ув'язнення...
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03.10.2022 20:13 Відповісти
Так і є, не потрібно нічого вигадувати, бери карний кодекс розвинених держав, копіюй і запроваджуй тут, але ж у нас ті хто цим мав би займатись в основному зайняті набивання кишень.
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03.10.2022 20:27 Відповісти
Так у нас всю верхівку можна на пару сотень років пересаджати. А хтож тоді красти буде? 😄
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03.10.2022 20:48 Відповісти
Вместе с законодательной базой необходимо также внедрить институт выборов на должности судей как в США, а не содержать "небожителей Украины".
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03.10.2022 20:48 Відповісти
Треба оголосити війну Штатам і тут же здатись.
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03.10.2022 20:50 Відповісти
Навіщо війну - референдуму досить
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03.10.2022 21:53 Відповісти
Безмірне співчуття батька і рідним загиблих дівчаток.Вони в Раю,але це не зменшить горя рідним.Ніколи і нікому б не пробачив такого вбивства своєї дитини.І 10 років це не довічне...
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03.10.2022 21:26 Відповісти
В штрафбат мразоту, нехай танки орків підриває, а то вийде по удз через 7 років.
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03.10.2022 20:09 Відповісти
..шумамкінхер, очі позаливало, шо по селі гарсаєш без гальм?
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03.10.2022 20:10 Відповісти
водія не виправдовую..там однозначне перевищення швидкості було..але звізди батькам би дати теж.. 6 і 8 років на дорозі??? на лісапєті??? ви це серйозно??

в пдд написано - що з 14 років можна..
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03.10.2022 20:10 Відповісти
Тоже так катаешься? Зайцева ты?
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03.10.2022 20:20 Відповісти
ти дурне??? я тобі про правила!!! надінь пакет на голову й задихнись - буде виробник винуватий??
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03.10.2022 20:28 Відповісти
Може тому що в нормальних країнах для велосипедистів і пішоходів є окремі нормальні дороги, а не обочини як у нас. Ніби місця мало. Розібрали все на паї, нема де розмістити дорожні комунікації. Все так стисло. Хата до хати. Землі ж повно.
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03.10.2022 20:29 Відповісти
альо!!! до 14 рлків НЕ МОЖНА виїжджати навіть на ті велосипендні доріжки!

Розділ 6 ПДД!!!
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03.10.2022 20:31 Відповісти
Процитуйте
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03.10.2022 20:42 Відповісти
Розділ вказано - читайте.

І до 14 років дітям не можна на проїзну частину, а вілосипедна доріжка є її частиною
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03.10.2022 20:46 Відповісти
А в нас велосипедна доріжка є частиною тротуару.
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03.10.2022 20:48 Відповісти
слідуючи вашій логіці треба заборонити продавати тії велосипеди дітям до 14 років...
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03.10.2022 21:49 Відповісти
а діти особисто здійснюють такі покупки? крім того, батькі несуть відповідальність за дії своїх дітей...не поріть дурниці

логіка в мене нормальна.
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03.10.2022 22:19 Відповісти
Кататься надо не на презжей части. У вас только черное и белое
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04.10.2022 00:06 Відповісти
Мало того що війна людей "косить" то ще й всякі козли машинами людей вбивають! Довічне покидьку впаяти, і не просто щоб сидів , а щоб пахав по 12 годин!!!
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03.10.2022 20:10 Відповісти
Більше 10 закон не передбачає, навіть якби 10 людей убив, такі в нас тупі закони.
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03.10.2022 20:13 Відповісти
так у нас и люди тупые в большинстве своем если выбирают такие власти многие годы
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03.10.2022 22:48 Відповісти
то что пытался сбежать, если конечно это правда, минус в карму и плюс к сроку. но детям нечего делать на автомобильных дорогах на великах. там вариантов почему это случилось могло быть дофига, не стоит вот так сразу проклинать водилу
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03.10.2022 20:15 Відповісти
Такую мразь надо вешать на месте. Другие страну защищает,а эта мажорная падаль детей убивает.
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03.10.2022 20:21 Відповісти
Наче війни мало, ще якась інша скотина дітей вбиває
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03.10.2022 20:24 Відповісти
Що з такою мерзотою робити ? в країні війна,а це бидло убиває дітей навіщо ти паскуда на світ народилось ?
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03.10.2022 20:25 Відповісти
до 10 років????? ну з такими законами він може ще десь 3 рази після того як вийде скоїти щось подібне...
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03.10.2022 20:26 Відповісти
А почему не пожизненное , ***** он такой нужен обществу
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03.10.2022 20:28 Відповісти
Как так? Этот палач хлоднокровно убил детей еще хотел убежать. И ему всего лишь 10 лет заключения.
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03.10.2022 20:46 Відповісти
У нас в країні злочинці пишуть закони. Для себе і своїх діточок, таких самих. Цейво кадр, я впевнений, теж якийсь кум мусарського хенерала чи до прокурвора на шашлик спізнювався, я впевнений. Тому й закони такі.
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03.10.2022 21:33 Відповісти
Ну точно трезвый был
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03.10.2022 20:31 Відповісти
я раніше був незадоволеним обмеженням швидкості. Збавили до 50 в населеному пункті, став їздити 50 ( і то по магістральним вулицям, де до будинків далеко). Звикнув, тим більше що старим я вважаю спішити вже нікуди. І реакція не та, і увага.
З місяць тому розсмішили мене дві дівки років по десять - стоять на переході, туди-сюди головою крутять. Ну я й пригальмував, показую рукою - швидше вже переходьте. Вони виходять на мою проїзджу частину тримаючись за руки і повернувшись в мій бік тричі кланяються.
Найшли де дякувати - посеред дороги! Але настрій поліпшили здорово.
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03.10.2022 20:35 Відповісти
бо ПДД написани кров'ю
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03.10.2022 20:49 Відповісти
Я завжди киваю або показую долонею жест вдячності водію, який мене пропускає на переході. І таких, як я, дуже багато. І за кордоном таке бачив.
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03.10.2022 21:20 Відповісти
номера АН,ВВ?
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03.10.2022 20:36 Відповісти
Треба, мабуть, ще не одну Революцію, щоб зкацаплені лайно в Україні вишкрелося!!!
На місці батьків цих Діток, повісити цю падлюку, де б воно не було!!
На портновських суддівських і не надіятися, викрутять на кілька років хімії убивці!!
Замість захисту України він убив двох Діток!
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03.10.2022 20:47 Відповісти
R.I.P.
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03.10.2022 20:56 Відповісти
Я вважаю, що 10 років - це дуже мале покарання за вбивство, хоч і не навмисне, двох дітей.
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03.10.2022 21:11 Відповісти
ну що за законодавство таке? вбив двух дітей - до 10 років? в нього серцевий напад стався за кермом, чи що? неспраність авто, гальма відказали - його проблема!
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03.10.2022 21:27 Відповісти
Кримінальний кодекс України
ч.3 статті 286 діяння, передбачені частиною першою цієї статті, якщо вони спричинили загибель кількох осіб, -караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
А умисне вбивство стаття 115
Прийнятий КК України був у квітні 2001 року
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04.10.2022 09:53 Відповісти
Ви уважно читали що я написав?
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07.10.2022 00:23 Відповісти
Да не драматизируйте. Смерть пешоходов на дорогах всегда была и будет. Сожалею и сочувствую... искренне. Но ваша истерика неуместна. Давайте, зовите на дороги гаишников, кордовцев и прочию *******! Соскучились?
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03.10.2022 21:33 Відповісти
і батькам штрафи за неналежне виховання й догляд..а у разі, якщо щось з постраждалими вийшло - то й кримінальну відповідальність
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03.10.2022 22:22 Відповісти
Ну шо це за херня 10 років. В штатах декілька довічних накидують, а тут максимально можливо - 10 років, а пофакту отримає 1 умовно.
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03.10.2022 22:08 Відповісти
Ублюдку 10 лет в муравейнике. И поддерживать его здоровье, что бы мучался и не сдох.
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03.10.2022 22:17 Відповісти
А что дети на дороге делали?
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03.10.2022 23:01 Відповісти
А вам не кажется что 6 летняя девочка ВЕЧЕРОМ на проезжей части не должна быть? Причем похоже дети СИДЕЛИ, судя по рисункам на асфальте. Короче, возможно это ответственности с лихача не снимает, но не забывайте, что на его месте при таких обстоятельствах мог бы оказаться любой
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04.10.2022 00:02 Відповісти
Головне що затримали а покарання йому буде але є варіант такий, що за 10 "лимонів зелені", омине його термін і жорстке покарання. Шкода звичайно дітей але на жаль, такі і подібні трагедії, цілодобово трапляються в світі.
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04.10.2022 00:05 Відповісти
 
 