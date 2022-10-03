У Сквирі на Київщині водій на смерть збив дівчаток 6 та 8 років і намагався втекти, - Нєбитов. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Київські новини Фоторепортаж
Увечері в місті Сквира Київської області водій "Volkswagen" наїхав на дівчаток 6 та 8 років, обидві вони загинули, водій намагався втекти, але його затримали.
Про це повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Жахлива трагедія у Сквирі‼️Водій збив двох малолітніх дівчат, тікав з місця події. Діти загинули.
Це смертельне ДТП сталось сьогодні близько 17:07. Керманич "Volkswagen" здійснив наїзд на дівчат 6 та 8 років, не зупинився, продовжив рух, але не впорався з керуванням, в’їхав у дерево. Далі вибрався із салону, намагався втекти, але був зупинений очевидцями аварії.
Одна дівчинка загинула на дорозі, другу намагались врятувати, але вона теж померла.
На місці події працює слідчо-оперативна група поліції Київщини. Проводяться першочергові необхідні слідчі та процесуальні дії, водій затриманий в порядку статті 208 КПК України та поміщений до ізолятора тимчасового тримання.
Після вручення повідомлення про підозру слідчі в обов’язковому порядку звернуться до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Винуватцю ДТП загрожує до 10 років позбавлення волі", - розповіли в поліції.
Будь ласка, зачекайте...
вони круг нас
і їх дуже дохрена
це мажори,
вискочки і просто обезбашені
а все безкарність і можливість відкупитися
трухін заплатив 580 грн, цим все сказано!!!!
в Ладижині 50 м від відділку поліції через пішохідний пер. мотоцикл на задньому колесі катається
реве як сирена а менти відвертаються, тіпа не бачили
в пдд написано - що з 14 років можна..
Розділ 6 ПДД!!!
І до 14 років дітям не можна на проїзну частину, а вілосипедна доріжка є її частиною
логіка в мене нормальна.
З місяць тому розсмішили мене дві дівки років по десять - стоять на переході, туди-сюди головою крутять. Ну я й пригальмував, показую рукою - швидше вже переходьте. Вони виходять на мою проїзджу частину тримаючись за руки і повернувшись в мій бік тричі кланяються.
Найшли де дякувати - посеред дороги! Але настрій поліпшили здорово.
На місці батьків цих Діток, повісити цю падлюку, де б воно не було!!
На портновських суддівських і не надіятися, викрутять на кілька років хімії убивці!!
Замість захисту України він убив двох Діток!
ч.3 статті 286 діяння, передбачені частиною першою цієї статті, якщо вони спричинили загибель кількох осіб, -караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
А умисне вбивство стаття 115
Прийнятий КК України був у квітні 2001 року