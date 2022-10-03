УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16164 відвідувача онлайн
Новини Фото ФоторепортажВійна в Україні Обмін полоненими Війна
14 942 51
війна (56444) Маріуполь (2820) Туреччина (2252) Азовсталь (387) полонені (1941)

Захисники Маріуполя, які зараз перебувають у Туреччині, зустрілися з рідними. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Звільнені з полону захисники Маріуполя, які зараз перебувають у Туреччині, зустрілися з рідними.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Командир полку Національної гвардії "Азов" Денис Прокопенко (Редіс), його заступник Святослав Паламар, в. о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський (Волина), старший офіцер "Азова" Олег Хоменко і командир 12-ї бригади НГУ Денис Шлега перебувають у Туреччині за умовами обміну під особистими гарантіями захисту президента Реджепа Таїпа Ердогана.

Захисники Маріуполя, які зараз перебувають у Туреччині, зустрілися з рідними 01
Захисники Маріуполя, які зараз перебувають у Туреччині, зустрілися з рідними 02
Захисники Маріуполя, які зараз перебувають у Туреччині, зустрілися з рідними 03
Захисники Маріуполя, які зараз перебувають у Туреччині, зустрілися з рідними 04
Захисники Маріуполя, які зараз перебувають у Туреччині, зустрілися з рідними 05
Захисники Маріуполя, які зараз перебувають у Туреччині, зустрілися з рідними 06
Захисники Маріуполя, які зараз перебувають у Туреччині, зустрілися з рідними 07

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Визволені з полону 5 командирів проживатимуть "деякий проміжок часу" в Туреччині, - Буданов

Захисники Маріуполя, які зараз перебувають у Туреччині, зустрілися з рідними 08
Захисники Маріуполя, які зараз перебувають у Туреччині, зустрілися з рідними 09
Захисники Маріуполя, які зараз перебувають у Туреччині, зустрілися з рідними 10
Захисники Маріуполя, які зараз перебувають у Туреччині, зустрілися з рідними 11
Захисники Маріуполя, які зараз перебувають у Туреччині, зустрілися з рідними 12
Захисники Маріуполя, які зараз перебувають у Туреччині, зустрілися з рідними 13
Захисники Маріуполя, які зараз перебувають у Туреччині, зустрілися з рідними 14
Захисники Маріуполя, які зараз перебувають у Туреччині, зустрілися з рідними 15

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Речник Ердогана Калин розповів, як узгоджували обмін командирів захисників "Азовсталі": Спочатку в списку було 15 імен

Захисники Маріуполя, які зараз перебувають у Туреччині, зустрілися з рідними 16

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+83
Дивишся фото, так тепло, радісно... А потім раз, і Єрмак. Як холодний душ
показати весь коментар
03.10.2022 20:37
+45
Шкода хлопців шо доводиться стояти поруч з таким гімном як Єрмак
показати весь коментар
03.10.2022 20:41
+33
ложка дєрьма у діжці меду...
показати весь коментар
03.10.2022 20:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дивишся фото, так тепло, радісно... А потім раз, і Єрмак. Як холодний душ
показати весь коментар
03.10.2022 20:37 Відповісти
показати весь коментар
03.10.2022 20:48 Відповісти
ложка дєрьма у діжці меду...
показати весь коментар
03.10.2022 20:52 Відповісти
Це правда , бо в мене таке саме відчуття від того , що в центрі дЄрмак !! 😡
показати весь коментар
03.10.2022 20:59 Відповісти
А глянь хто поруч...
показати весь коментар
03.10.2022 21:20 Відповісти
Радость на лицах командиров дорогого стоит
показати весь коментар
03.10.2022 20:38 Відповісти
Шкода хлопців шо доводиться стояти поруч з таким гімном як Єрмак
показати весь коментар
03.10.2022 20:41 Відповісти
Ніхто їх не заставляє стояти з ним поруч!
показати весь коментар
03.10.2022 20:44 Відповісти
Ага зєлєдрочери щє відео зробили де щє й зелене гівно дзвонить, піарщики *****, як були клоунами так і залишилися
показати весь коментар
03.10.2022 20:48 Відповісти
хлопче заспокійся, бо в тебе вже щось димить
показати весь коментар
03.10.2022 21:03 Відповісти
А що там робить смердюча гнида єрмак? Вони ж вас здали кацапам на мясо !
показати весь коментар
03.10.2022 20:42 Відповісти
так он же их и выменял. Только пока неизвестно взамен на что. Возможно, на свою безопасность?
показати весь коментар
03.10.2022 21:18 Відповісти
радий за Героїв і їхніх близьких..
..і бочка дьогтю у ложці меду
- дермак намалювався, милотворець х.ров, розміновувач мостів-переходів і засланець, що відкрив кацапам "чорний хід" і на Маріуполь..
гидко і підло, зебіли
показати весь коментар
03.10.2022 20:43 Відповісти
Оте мудло Єрмак , який зробив усе з Зєлєйобою , щоб їх запхати в оточення , ще має нахабство , сунути своє рило !??
показати весь коментар
03.10.2022 20:44 Відповісти
Він таким чином відбілюється
показати весь коментар
03.10.2022 21:08 Відповісти
Ісусу Христос і Апостоли також жили разом із Юдою.Нічого не має в нинішньому часі такого,чого вже не було в минулому.
показати весь коментар
03.10.2022 20:49 Відповісти
Товклися в зад ?
показати весь коментар
03.10.2022 20:51 Відповісти
кому, що.
показати весь коментар
03.10.2022 21:03 Відповісти
Чому Вас це цікавить ? Свічку хочете потримати ?
показати весь коментар
03.10.2022 21:50 Відповісти
Дуже дивно споглядати і тхне якимось піздєцом : одні , худі та закатовані , а інші - живчики та навіть вагу не втратили . Це не зрада , а маленькі спостереження .
показати весь коментар
03.10.2022 20:50 Відповісти
Ребята, там Илон Маск продался Трампу и буянит в твитере. Нужно навести порядок https://twitter.com/elonmusk/status/1576969255031296000
показати весь коментар
03.10.2022 20:54 Відповісти
Вже проголосував в твітері і раджу всім , хто має регестрацію в твітері ізайти та проголосувати , а якщо володієте англійською висловити своє бачення того , що рекомендує Ілон Маск‼️‼️‼️
показати весь коментар
03.10.2022 21:42 Відповісти
Твітер кацапня зламала.
показати весь коментар
03.10.2022 21:48 Відповісти
Що це значить ?

показати весь коментар
03.10.2022 21:51 Відповісти
Це значить що кацапня таке голосування розмістили на його сторінці.
показати весь коментар
03.10.2022 22:00 Відповісти
Просто життя вирує на цих фото)))
показати весь коментар
03.10.2022 20:55 Відповісти
И все хорошо,только зебло дерьмака тащат везде.
показати весь коментар
03.10.2022 20:56 Відповісти
До сліз !
показати весь коментар
03.10.2022 20:59 Відповісти
так виглядає щастя
показати весь коментар
03.10.2022 20:59 Відповісти
В порохоботів, знов почало підгорати
показати весь коментар
03.10.2022 21:02 Відповісти
Аби в тебе не підгорало , зебобік , бо немає ніяких порохоботів , а є здоромислячі люди , які радіють за своїх Героів !!
показати весь коментар
03.10.2022 21:05 Відповісти
добре, що ти до тих здоровомислячих людей не відносишся, а то було би печально
показати весь коментар
03.10.2022 21:07 Відповісти
напрямок зрозумів ?
показати весь коментар
03.10.2022 21:49 Відповісти
ага, скажи як будеш туди направлятись, помахаю тобі рукою😀
показати весь коментар
03.10.2022 21:51 Відповісти
Щасливі родини і діточки - це так зворушливо , правда , до сліз 🙁
показати весь коментар
03.10.2022 21:02 Відповісти
ВСІ ЗАХИСНИКИ МАРІУПОЛЯ І АЗОВСТАЛІ - ГЕРОЇ

добра і щастя
показати весь коментар
03.10.2022 21:08 Відповісти
А що робить там пика д'єрмакова?
показати весь коментар
03.10.2022 21:10 Відповісти
Вирвався від Зе полону
показати весь коментар
03.10.2022 21:12 Відповісти
🤣🤣🤣👍🏼
показати весь коментар
03.10.2022 21:44 Відповісти
А что среди героев делает предатель и агент ФСБ мерзопакостная тварь ермак???????????????????????????! Не забудем, не простим этой твари все его деяния!!!!!!!
показати весь коментар
03.10.2022 21:13 Відповісти
Это прекрасно,взять их в заложники и давать встретиться с родственниками,как это по турецки.
Не имея ничего,пытаться важную персону из себя корячить
показати весь коментар
03.10.2022 21:19 Відповісти
Радість за Героїв та їхні сім'ї. Багатьох Героїв іще треба повертати додому. Єрмак? Кажуть, брав участь. Принаймні, він був у курсі, що відбувається. Буданов уже фотограувався.
У Туреччині вирішив попіаритись Єрмак. Тим більше, що там звільнені з полону командири. Можливо, більш виправданою була б присутність Умерова (фракція "Голос"), який став Головою ФДМУ.
показати весь коментар
03.10.2022 21:38 Відповісти
У визволенні наших азовців брало багато людей , а чомусь красується Єрамак !

Для чого дратувати людей , не розумію 😠
показати весь коментар
03.10.2022 21:47 Відповісти
в сезон жертвоприношений куда же без главного жреца, слуги яхве -ярмака
показати весь коментар
03.10.2022 21:46 Відповісти
А ведь мог Гитлер тоже встречу для родственников перед газовой камерой сделать,но не собразил
Как же эту мерзко и убого со стороны Зрдогана.
показати весь коментар
03.10.2022 21:51 Відповісти
Добре, що повернулись.
Хлопці досить непогано виглядають. Інші полонені на фото зовсім худюші і замучені.
показати весь коментар
03.10.2022 21:51 Відповісти
А какие глаза у жён и дочерей, когда они смотрят на своих мужчин! Дай Бог, чтобы всё самое плохое, что могло случиться в их жизни, уже было позади.
показати весь коментар
03.10.2022 22:29 Відповісти
А хто це там у клоунських штанцях біля єрмака?
показати весь коментар
03.10.2022 21:54 Відповісти
Эрмак тебя забудут через год ты никто ты действителтьно "ларьочник"
А азовцам место рядом с 300 спартанцами - как зорошо что у нас есть такие люди!
показати весь коментар
04.10.2022 12:53 Відповісти
 
 