Захисники Маріуполя, які зараз перебувають у Туреччині, зустрілися з рідними. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Звільнені з полону захисники Маріуполя, які зараз перебувають у Туреччині, зустрілися з рідними.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Командир полку Національної гвардії "Азов" Денис Прокопенко (Редіс), його заступник Святослав Паламар, в. о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський (Волина), старший офіцер "Азова" Олег Хоменко і командир 12-ї бригади НГУ Денис Шлега перебувають у Туреччині за умовами обміну під особистими гарантіями захисту президента Реджепа Таїпа Ердогана.
Топ коментарі
+83 Oleksandr Onys
показати весь коментар03.10.2022 20:37
+45 Alex Bylim acfe5d4d
показати весь коментар03.10.2022 20:41
+33 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар03.10.2022 20:52
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
..і бочка дьогтю у ложці меду
- дермак намалювався, милотворець х.ров, розміновувач мостів-переходів і засланець, що відкрив кацапам "чорний хід" і на Маріуполь..
гидко і підло, зебіли
добра і щастя
Не имея ничего,пытаться важную персону из себя корячить
У Туреччині вирішив попіаритись Єрмак. Тим більше, що там звільнені з полону командири. Можливо, більш виправданою була б присутність Умерова (фракція "Голос"), який став Головою ФДМУ.
Для чого дратувати людей , не розумію 😠
Как же эту мерзко и убого со стороны Зрдогана.
Хлопці досить непогано виглядають. Інші полонені на фото зовсім худюші і замучені.
А азовцам место рядом с 300 спартанцами - как зорошо что у нас есть такие люди!