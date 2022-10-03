ППО збила ворожу ракету у Криворізькому районі Дніпропетровщини, - ОВА. ФОТО

Українська протиповітряна оборона збила російську ракету у Криворізькому районі Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вдале полювання наших військових. Надвечір наша ППО збила у Криворізькому районі ворожу ракету", - йдеться у дописі.

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