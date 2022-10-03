ППО збила ворожу ракету у Криворізькому районі Дніпропетровщини, - ОВА. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Українська протиповітряна оборона збила російську ракету у Криворізькому районі Дніпропетровської області.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Вдале полювання наших військових. Надвечір наша ППО збила у Криворізькому районі ворожу ракету", - йдеться у дописі.
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Дмитрий Величко f50a5c94
показати весь коментар03.10.2022 20:55 Відповісти Мені подобається 4
Чайка Київ
показати весь коментар03.10.2022 21:00 Відповісти Мені подобається 5
ПравдаЛюбка
показати весь коментар03.10.2022 21:23 Відповісти Мені подобається 6
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