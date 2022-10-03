Внаслідок стрільби у Чернівцях загинула 22-річна патрульна Таїсія Татарин. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
3 жовтня у Чернівцях під час виконання службових обов’язків загинула 22-річна патрульна, молодша лейтенантка поліції Таїсія Татарин.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному повідомленні Патрульної поліції.
У повідомленні зазначається: "Сьогодні вранці вона одягла форму, отримала зброю та пішла захищати спокій рідного міста. На жаль, ця зміна стала останньою зміною в її житті…
Екіпаж Таїсії Татарин та Олександра Гуцула прибув на виклик про розбещення неповнолітніх. Заявниця повідомила, що біля школи невідомий чоловік показує статеві органи дітям. Патрульні розшукали громадянина, виявилось, що чоловік мав з собою зброю та раптово здійснив ряд пострілів по інспекторах. Поліцейська отримала смертельне вогнепальне поранення, її напарника шпиталізували, наразі йому надається вся необхідна медична допомога.
Таїсія прийшла у лави патрульної поліції в серпні 2020-го, щоб служити та захищати. У пам’яті всіх, хто її знав і працював разом з нею, Таїсія назавжди залишиться принциповою та чуйною колегою, яка вірно та самовіддано служила Батьківщині та українському народу.
Ми висловлюємо наші найглибші співчуття рідним, близьким, друзям, колегам Таїсії. Це непоправна втрата для всієї нашої поліцейської родини".
Будь ласка, зачекайте...
Воно ***** живе не треба...
А що тут забув польський "сідєлєц"? Чому не в Україні, жінка чи дитина?
Доречі, про Лісника нічього не знаю, а от що Сашко Білий був ну зовсім не ангел точно знаю, хоча деякі його вчинки повністтю підтримував. Якщо б він себе не надто агресивно та зухвало поводив (як завжди), то і зараз був би живим.
співчуття рідним
того ушльопка посадити на таке довічне, щоб він смерті просив.
ви, ті хто так говорив винуваті в смерті кожного поліцейського
не буде вам прощення.....
потвори...
людизлочинці спокійно посилають їх на...й. Бачив якось відео, як порушник вдарив у обличчя британську поліцейську, яка хотіла його затримати (доволі огрядну тітку), і без проблем почимчикував далі.
А щодо США, то там ставлення до поліції дуже позитивне у більшості законослухняного населення.
Звісно, це не стосується кримінальних районів, негритянських гетто і намаханих на всю голову ліваків, таких як "БЛМ". Ті взагалі пропонують розпустити всю поліцію. Яскравого прикладу Детройту їм, очевидно, мало.
У нормальних законослухняних людей відношення нормальне.
Бандити і лівацьке лайно ясно що прагне щоб копів не було. Але я думаю що це правильно, коли поліцейський має право стріляти одразу якщо відчуває найменшу загрозу для свого життя. Я не розумію, на хіба у наших копів вимагають уміння бігать кроси, це просто ******* неадекватно. На хіба кудись бігти, якщо можна просто прострелити сраку утікачу і хай побігає з кулею в сраці? А у нас як і при совку за 1 стріляний патрон спочатку заставлять відписувати три мільйона бумажок, а потім ще й з роботи вигонять бо бачте стрільнув в сина кума прокурвора. А то шо той син тільки що збив насмерть людину на перехресті або стріляв першим по людям, то нікого не ***...
"а нас максимум 6 років"
Знову тупа брехня?
Про "барбєкб" та відношення в Штатах до поліції - взагалі рота прикрий, "вЯлікій знавець".
А краще - біжи до братів по "розуму", в чебурнет, вішай там свою локшину, та не смерди в оточуючий світ, бо тут точно є люди, які не раз і не два були в Штатах і знають віднощення більшості населення до поліції.
О, знову виліз пеольський "сідєлєц"? Чому не в Україні, жінка чи дитина?
Нещасття, ти в Штатах хоч раз було?
Там поліцію як раз поважабть, не поважають - тільки люмпени і то певного походження.
"В Великобританії за 50 років поліцейські вбили менше людей ніж в США за рік"
Та невже, прямо у 50? Звідкіля така інформація?
Може ти просто звичайний троль?
"Жив, як і в Британії."
Не помітно, що жив саме у Штатах, або сліпий і дурний. Про Британію нічого не говорю, бо там не жив. А написати можна все що завгодно, я на "Лізі" в свій час зіткнувся з двома тролями, один стверджував, що він власник невеличкого готеля у Португалії - виявилось, що вбогий з якогось підмАцковного Мухосранська, Другий був начальником віддіу у НАСА - насправді черговій расєйський трольок з ленінградської обл. паРашки.
А от чому ні однієї відповіді ні на будь-яке інше моє питання? Типова поведінка тролів - зїджати з теми.
Стверджуюсь у думці, що таки трольок-звичайний і не дуже розумний.
П'яний полковник СБУ погрожував патрульним автоматом - відео
28 липня, 11:14
Полковника Євгена Бєлікова доставили у відділення поліції (Фото:Колаж НВ)
На Дніпропетровщині затримали полковника Служби безпеки України у Донецькій та Луганській областях Євгена Бєлікова, який погрожував зброєю співробітникам поліції.
Про це розповів у себе у Telegram-каналі радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
Як видно на оприлюдненому в соцмережах відео, маючи очевидні ознаки алкогольного сп'яніння, Бєліков відмовився виконати вимоги патрульних, погрожуючи застосувати проти них зброю.
https://youtu.be/nNXB7TKzxcs
Бачив відео, схоже ватний сбушник, треба було його застрелити.
Вічна пам'ять...