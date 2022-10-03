Внаслідок стрільби у Чернівцях загинула 22-річна патрульна Таїсія Татарин. ФОТО

3 жовтня у Чернівцях під час виконання службових обов’язків загинула 22-річна патрульна, молодша лейтенантка поліції Таїсія Татарин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному повідомленні Патрульної поліції.

У повідомленні зазначається: "Сьогодні вранці вона одягла форму, отримала зброю та пішла захищати спокій рідного міста. На жаль, ця зміна стала останньою зміною в її житті…

Екіпаж Таїсії Татарин та Олександра Гуцула прибув на виклик про розбещення неповнолітніх. Заявниця повідомила, що біля школи невідомий чоловік показує статеві органи дітям. Патрульні розшукали громадянина, виявилось, що чоловік мав з собою зброю та раптово здійснив ряд пострілів по інспекторах. Поліцейська отримала смертельне вогнепальне поранення, її напарника шпиталізували, наразі йому надається вся необхідна медична допомога.

Таїсія прийшла у лави патрульної поліції в серпні 2020-го, щоб служити та захищати. У пам’яті всіх, хто її знав і працював разом з нею, Таїсія назавжди залишиться принциповою та чуйною колегою, яка вірно та самовіддано служила Батьківщині та українському народу.

Ми висловлюємо наші найглибші співчуття рідним, близьким, друзям, колегам Таїсії. Це непоправна втрата для всієї нашої поліцейської родини".

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