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ЗСУ приземлили російський ударний безпілотник іранського виробництва "Mohajer-6" під час атаки на Одесу, - Міноборони. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Бійці ЗСУ приземлили російський ударний безпілотник іранського виробництва "Mohajer-6".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на твиттер Міністерство оборони України.

ЗСУ приземлили російський ударний безпілотник іранського виробництва Mohajer-6 під час атаки на Одесу, - Міноборони 01

"Недавно у відповідь на ноту МЗС України посол Ірану заявив, що його країна не постачала дрони в Росію. Ось іранський безпілотник "Qods Mohajer-6", який кілька днів тому було запущено для координації атаки на Одесу", – йдеться у дописі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Силами ППО збито ударний БпЛА іранського виробництва "Mohajer-6", - Повітряні сили ЗСУ. ВIДЕО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+35
Ще одні НАС ТАМ НЕТ
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03.10.2022 21:46
+31
приземліть його на посла ірану
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03.10.2022 21:46
+27
жаль шо посла выслали... могли б носом натыкать, как кота шкодливого...
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03.10.2022 21:47
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забув чалму намотати..от і гепнувся
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03.10.2022 21:45 Відповісти
Так він начебто не гепнувся. А йог саме посадили. Чи то я не так поняв?
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03.10.2022 21:47 Відповісти
у воду плюхнувся, у чорне море.
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03.10.2022 21:52 Відповісти
декілька днів тому було відео як катер його буксирує...тому майже цілий
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03.10.2022 22:04 Відповісти
Саме так!

"

24 сентября, 11:29

Зенитчики «Юга» первыми в Украине сбили иранский дрон Mohajer-6
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04.10.2022 00:15 Відповісти
Наші його на воду приземлили
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03.10.2022 22:05 Відповісти
тоді б було приводнили
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03.10.2022 22:46 Відповісти
Іранським терористам вірити-себе не поважати...
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03.10.2022 21:46 Відповісти
приземліть його на посла ірану
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03.10.2022 21:46 Відповісти
разом з бомбою....
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04.10.2022 01:32 Відповісти
Ще одні НАС ТАМ НЕТ
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03.10.2022 21:46 Відповісти
Іран такі ж мерзотні брехуни як й рашисти.
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03.10.2022 23:42 Відповісти
жаль шо посла выслали... могли б носом натыкать, как кота шкодливого...
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03.10.2022 21:47 Відповісти
Іранський Лавров з банним рушником на голові скаже що такий літаючий мопед можна купити в будь якому воєнторзі.
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03.10.2022 21:47 Відповісти
Ну вже би бздонули щось накшталт - ну постачали, ну раніше, контракти, думали те-се....Нє, ніхрена, це НЕ МИ!!!
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03.10.2022 21:48 Відповісти
Я так понимаю американским и европейским спецам персидская беспилотная техника уже не интересна) Иранцы так и не смогли повторить западные образцы дронов.
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03.10.2022 21:48 Відповісти
А може він летів , щоб знищити пам'ятник катькі-шалаві ? Думати потрібно , перед тим як знищувати .
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03.10.2022 21:48 Відповісти
А біля катьки якраз студентики-медики рота роззявили, ага?
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03.10.2022 21:51 Відповісти
іранські, мається на увазі
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03.10.2022 21:52 Відповісти
Студентиків-шаровиків - нахер с пляжу....отуди, на історичну, там зараз саме жареним кєбабом запахло
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03.10.2022 21:49 Відповісти
Похоже ПВО "Titan" уже работает
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03.10.2022 21:50 Відповісти
хорошая штука SKY CTRL.
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03.10.2022 21:50 Відповісти
От тепер взяти цей літачок і скинути його на іранськие посольство.
А шо? Вони ж не постачали, а значить, літачка нема і не буде ніякої шкоди.
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03.10.2022 21:50 Відповісти
Це не той, що у воду гепнувся?
Якщо ні, так це вже другий: справжня вдача.
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03.10.2022 21:50 Відповісти
Я так розумію, що тепер вони пачками будуть приземлятися.
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03.10.2022 21:50 Відповісти
Правильно розумієш.
З цією моделлю так має бути, тільки потрібно, щоб відповідна "пушка" була в потрібному місці.
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04.10.2022 01:35 Відповісти
Цікаво як приземлили-перехопили управління? Видимих пошкоджень не видно на фото.
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03.10.2022 21:54 Відповісти
В другом месте смотрел, там фоток больше было, там у него у винта одна лопасть сломана. Но видно, что не разбит вдребезги, значит не упал, а сел сел сам, значит и без одной лопасти может лететь. Ну и да, получается, что управление перехватили, если сам сел. Недавно такой(или Шахид, но у них возможно начинка похожая) тоже целым затрофеили и возможно изучили как их взламывать.

П.С. На донпресс видел фотки.
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04.10.2022 00:05 Відповісти
Так, була новина що нарешті нам доставили придбані (доволі дорогі і рідкісні) системи для перехоплення управління дронами (радіус установок 10 км). Ще з червня просували цю тему, але буквально от в останні дні вересня тіки отримали. Так що - маємо, тепер таких випадків буде більше.
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04.10.2022 10:04 Відповісти
Спиртом и рисом хоть промыли, когда его достали? Нам он вполне может пригодится, управлять им не будет особых проблем.

Надеюсь, что иранцы не стерли маркировки на чипах, да и их можно считать тем же рентгеном. Под ноль все компоненты взять, притом сделать основной упор на оптику и механику (подшипники и многое другое), так как скорее всего они западного производства, но даже если китайские, то надавить на эти китайские фирмы санкциями, а на западные с многоступенчатым запретом, чтобы их компоненты даже через 3-4 руки прошли и не попали в иран или на россию.
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03.10.2022 21:54 Відповісти
Все так,але як з К,Марксом і 300% ми....
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03.10.2022 22:04 Відповісти
Поясніть мені приземлили це означає що він цілий і ним можна користуватись?
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03.10.2022 21:57 Відповісти
Цілий, чи майже цілий.
Перехватили сигнали керування ним.
На рахунок користуватися - не факт.
Потрібно керування своє зробити, або використовувати таке як у них(в такому разі кацапи можуть перехватити його назад легко). Своє керування робити може бути не вигідно для 1-2шт. Тут можу помилятися.
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04.10.2022 01:39 Відповісти
Ну может и мы теперь сможем делать нечто подобное.... Хотя нет, у турков купим.
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03.10.2022 21:57 Відповісти
У нас до війни робили багато бпла кращого рівня тільки то були штучні екземпляри. Іранська залізяка не дуже цікава буде нашим спеціалістам. Хіба в плані боротьби з ними чи перехвату.
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03.10.2022 22:04 Відповісти
Что в нем хорошего?
Все из компонентов двойного назначения (санкции)
Значит никаких технологий особых

Сам упал в море

А если это другой значит и перехватить просто
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03.10.2022 22:04 Відповісти
Теперь нужно для иранских студентов включить в обязательную программу историю о том как их главный муфтия сношается с крупным и мелким рогатым скотом, обманывает Аллаха и врет всему миру.
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03.10.2022 22:00 Відповісти
Летить кацап такий, на Одесу, на Київ аж слиною брижче, а тут куяк - на екрані темрява і напис: путін ***** та слава Україні
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03.10.2022 22:00 Відповісти
Простіше - на екрані все добре,
але джойстік "чомусь приклинив" та літачок полетів в іншому напрямку.
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04.10.2022 01:41 Відповісти
Так розумію з допису, що це не дрон-камікадзе,а дрон-розвідник.
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03.10.2022 22:01 Відповісти
Это ударный дрон аналог Байрактара
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03.10.2022 22:09 Відповісти
Ударно-розвідувальний. На кшалт Байрактара
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03.10.2022 22:10 Відповісти
О'о-о! Это есть маленький игрушка!! Вундерваффе!
Да, вундерваффе у меня на работе работает.
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03.10.2022 22:01 Відповісти
Теперь Иран хоть обосрется довазывая что он не получил за сотни своих беспилотников от РФ ядерное оружие или технологии. Все равно никто не поверит.
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03.10.2022 22:08 Відповісти
Наші хлопці молодці - перехопили управління іранського безпілотника
і успішно приземлили , супер 👍🏼👍🏼👍🏼🙂
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03.10.2022 22:09 Відповісти
1
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03.10.2022 22:17 Відповісти
Иран снова будет нагло врать?!
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03.10.2022 22:18 Відповісти
Красавчики, надіюсь перси своє таки отримають.
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03.10.2022 22:21 Відповісти
Думаю, іранського посла він би поздужав підняти ! А потім відправити його в іран, на скільки зв"язку вистачить...
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03.10.2022 22:26 Відповісти
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03.10.2022 22:36 Відповісти
Да не верьте этим персам. Они мрази хуже чем кацапы.
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03.10.2022 22:44 Відповісти
Ничего себе... это как же наши умудрились приземлить новейший иранский беспилотник... похоже кое-кто поделился таки нужным оборудованием.
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03.10.2022 22:55 Відповісти
Таки підібрали ключик..
Красавчіки!
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03.10.2022 23:07 Відповісти
приземлили як? цілого, чи по шматках?
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04.10.2022 00:38 Відповісти
Цілого. По шматках - то іншим словом називають.
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04.10.2022 01:43 Відповісти
Теперь его надо перепрограмировать и отправить в Иран прямо на завод.
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04.10.2022 06:48 Відповісти
Далеко куцому до зайця...
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04.10.2022 17:54 Відповісти
 
 