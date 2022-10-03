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ЗСУ приземлили російський ударний безпілотник іранського виробництва "Mohajer-6" під час атаки на Одесу, - Міноборони. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Бійці ЗСУ приземлили російський ударний безпілотник іранського виробництва "Mohajer-6".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на твиттер Міністерство оборони України.
"Недавно у відповідь на ноту МЗС України посол Ірану заявив, що його країна не постачала дрони в Росію. Ось іранський безпілотник "Qods Mohajer-6", який кілька днів тому було запущено для координації атаки на Одесу", – йдеться у дописі.
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24 сентября, 11:29
Зенитчики «Юга» первыми в Украине сбили иранский дрон Mohajer-6
А шо? Вони ж не постачали, а значить, літачка нема і не буде ніякої шкоди.
Якщо ні, так це вже другий: справжня вдача.
З цією моделлю так має бути, тільки потрібно, щоб відповідна "пушка" була в потрібному місці.
П.С. На донпресс видел фотки.
Надеюсь, что иранцы не стерли маркировки на чипах, да и их можно считать тем же рентгеном. Под ноль все компоненты взять, притом сделать основной упор на оптику и механику (подшипники и многое другое), так как скорее всего они западного производства, но даже если китайские, то надавить на эти китайские фирмы санкциями, а на западные с многоступенчатым запретом, чтобы их компоненты даже через 3-4 руки прошли и не попали в иран или на россию.
Перехватили сигнали керування ним.
На рахунок користуватися - не факт.
Потрібно керування своє зробити, або використовувати таке як у них(в такому разі кацапи можуть перехватити його назад легко). Своє керування робити може бути не вигідно для 1-2шт. Тут можу помилятися.
Все из компонентов двойного назначения (санкции)
Значит никаких технологий особых
Сам упал в море
А если это другой значит и перехватить просто
але джойстік "чомусь приклинив" та літачок полетів в іншому напрямку.
Да, вундерваффе у меня на работе работает.
і успішно приземлили , супер 👍🏼👍🏼👍🏼🙂
Красавчіки!