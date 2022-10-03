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П’ять захисників Маріуполя, які зараз перебувають у Туреччині, отримали ордени "Золота Зірка" та звання Героя України. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Під час візиту до Туреччини керівник Офісу Президента Андрій Єрмак за дорученням президента Володимира Зеленського вручив ордени "Золота Зірка" п’ятьом військовослужбовцям – захисникам Маріуполя та "Азовсталі", яким присвоєно звання Героя України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

П’ять захисників Маріуполя, які зараз перебувають у Туреччині, отримали ордени Золота Зірка та звання Героя України 01

Президент відзначив найвищою державною нагородою командира полку Національної гвардії "Азов" Дениса Прокопенка (позивний Редіс), його заступника Святослава Паламаря, в. о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергія Волинського (позивний Волина), старшого офіцера "Азова" Олега Хоменка і командира 12-ї бригади НГУ Дениса Шлегу.

П’ять захисників Маріуполя, які зараз перебувають у Туреччині, отримали ордени Золота Зірка та звання Героя України 02
П’ять захисників Маріуполя, які зараз перебувають у Туреччині, отримали ордени Золота Зірка та звання Героя України 03
П’ять захисників Маріуполя, які зараз перебувають у Туреччині, отримали ордени Золота Зірка та звання Героя України 04

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Захисники Маріуполя, які зараз перебувають у Туреччині, зустрілися з рідними. ФОТОрепортаж

П’ять захисників Маріуполя, які зараз перебувають у Туреччині, отримали ордени Золота Зірка та звання Героя України 05

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+48
***, один фсбшник зіпсував всі фото
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03.10.2022 22:03
+34
Завхоз ордена раздает...
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03.10.2022 22:05
+26
Я ору **** хто такий Єрмак ******* стид ***** !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Курва ***** **** ，йому фоточки нада *****? Істота ***** і Зеленський ГАНДОН якщо не звільняє цього покидька
А Азовці дійсно герої - про це будуть писати книги та вивчати в школах
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03.10.2022 22:17
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Сторінка 2 з 2
Лиман, Донецкая область, украинский БТР-80 81-й аэромобильной бригады устраивает засаду на российскую БМП, которая пытается продвинуться на север по Вулице Петропавловской в направлении Дробышева.

https://twitter.com/i/status/1576673479469895680
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03.10.2022 22:17 Відповісти
Я ору **** хто такий Єрмак ******* стид ***** !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Курва ***** **** ，йому фоточки нада *****? Істота ***** і Зеленський ГАНДОН якщо не звільняє цього покидька
А Азовці дійсно герої - про це будуть писати книги та вивчати в школах
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03.10.2022 22:17 Відповісти
у дермака з'явилися свої заручники
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03.10.2022 22:22 Відповісти
хлопці могли наполягти відмовитися отримувати з рук сволоти а хоча б з рук президента-ідіота.

але зараз не про це.

зірка героя - скільки це совіцьке лайно буде ще псувати урочисті моменти...

вже ж давно є рішення і владі його повідомили = ЗОЛОТИЙ ХРЕСТ.

наведіть, *****, лад у питанні державних нагород щоб у нас стало як в америці - одні й ті ж нагороди віками а не при кодному новому президентові нові брязкальця.
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03.10.2022 22:22 Відповісти
Зірка більш нейтральна, погодьтесь.
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04.10.2022 05:35 Відповісти
менш за все в характеристиці найвищої нагороди держави хотілося бачити слово НЕЙТРАЛЬНІСТЬ.

НЕЙТРАЛЬНІСТЬ ОН У МАСКА - НЕХАЙ УБИВАЮТЬ УКРАЇНЦІВ А Я БУДУ НЕЙТРАЛЬНИМ.

за нейтральність не винагороджують.
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04.10.2022 10:04 Відповісти
Щось воно не так, коли найвищі нагороди вручає ворожий агент!
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03.10.2022 22:22 Відповісти
Доволі вже. Нагороди не від завхоза і не від зеленої влади. Нагороди від держави Україна. Просто завхоз їх передає власникам. Може й не хоче, але мусить.
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03.10.2022 22:24 Відповісти
А також по твоєму ,і прибиральниця могла б вручити,це було б краще ,чим цей Зедерьмак.
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03.10.2022 22:40 Відповісти
Єрмак замість прєпіздєнта вже нагороди видає? Зєля побоявся, що можуть в пику плюнути?
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03.10.2022 22:25 Відповісти
Гидко бачити цього солітера поруч із Героями.
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03.10.2022 22:27 Відповісти
Це також спецоперація, вбивання в голови думки, що воно причетне до кола визволителів України.
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03.10.2022 22:32 Відповісти
то він же потім головним спасітєлєм всього світу стане..
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03.10.2022 22:42 Відповісти
И Ермаку никто в рожу не плюнул?
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03.10.2022 22:29 Відповісти
А почему Елдак награды выдаёт, он там самый опытный боевой чёрт, с колчаковских фронтов?
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03.10.2022 22:31 Відповісти
Та ні,Дерьмак,це потвора гірше від Шмарклі.
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03.10.2022 22:44 Відповісти
Так я не зрозумів Редіс і Волина отримали вже другу зірку чи це їм віддали тільки першу? Зеленський вже їм присвоював героя десь в квітні якщо не помиляюсь.
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03.10.2022 23:02 Відповісти
Заслужені нагороди! Але як же,напевно, бридко отримувати їх з рук цього єрмака...
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03.10.2022 23:16 Відповісти
Хлопці звичайно заслужили великих похвал, і звичайно було б добре , щоб ці медалі вручали теж достойні люди , але маємо те, що маємо.
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03.10.2022 23:52 Відповісти
Удивительно, что Зеленский не догадался отправить Безуглую вручать ордена.
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04.10.2022 00:12 Відповісти
Тот человек, по вине которого возможно был разминирован Чонгар и как следствие окружен Мариуполь, вручает ордена тем, кто попал в это окружение и чудом остался жив.
Вот интересно было бы изобрести машину, которая могла бы читать мысли, чтобы узнать, что думал Ермак, когда вручал ордена нашим Героям.
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04.10.2022 00:18 Відповісти
Не возможно , а факт , все задокументировало! А была надежда , что они расскажут всю поднаготную ,кодла гульванившего в Гуте , Буковеле ,вместо подготовке к обороне
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04.10.2022 03:18 Відповісти
Ден, в'їби його
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04.10.2022 00:34 Відповісти
Героям Слава! Нарешті азовці отримують хоча б крихту тієї уваги, яку заслуговують давно! А багато з них до сьогодні не дожили... Ось задовго до сьогодення, коли майже всі про них мовчали... https://tv-park.ua/category/azov/
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04.10.2022 02:34 Відповісти
Ще єрмаку руку тиснуть.
Фу фу
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04.10.2022 08:31 Відповісти
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