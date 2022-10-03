П’ять захисників Маріуполя, які зараз перебувають у Туреччині, отримали ордени "Золота Зірка" та звання Героя України. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Під час візиту до Туреччини керівник Офісу Президента Андрій Єрмак за дорученням президента Володимира Зеленського вручив ордени "Золота Зірка" п’ятьом військовослужбовцям – захисникам Маріуполя та "Азовсталі", яким присвоєно звання Героя України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Президент відзначив найвищою державною нагородою командира полку Національної гвардії "Азов" Дениса Прокопенка (позивний Редіс), його заступника Святослава Паламаря, в. о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергія Волинського (позивний Волина), старшого офіцера "Азова" Олега Хоменка і командира 12-ї бригади НГУ Дениса Шлегу.
Топ коментарі
+48 Mykola Trofimenko a12d9878
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+34 Patrick Bond ab3dd2dd
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+26 yehor sydorenko
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Курва ***** **** ，йому фоточки нада *****? Істота ***** і Зеленський ГАНДОН якщо не звільняє цього покидька
А Азовці дійсно герої - про це будуть писати книги та вивчати в школах
але зараз не про це.
зірка героя - скільки це совіцьке лайно буде ще псувати урочисті моменти...
вже ж давно є рішення і владі його повідомили = ЗОЛОТИЙ ХРЕСТ.
наведіть, *****, лад у питанні державних нагород щоб у нас стало як в америці - одні й ті ж нагороди віками а не при кодному новому президентові нові брязкальця.
НЕЙТРАЛЬНІСТЬ ОН У МАСКА - НЕХАЙ УБИВАЮТЬ УКРАЇНЦІВ А Я БУДУ НЕЙТРАЛЬНИМ.
за нейтральність не винагороджують.
Вот интересно было бы изобрести машину, которая могла бы читать мысли, чтобы узнать, что думал Ермак, когда вручал ордена нашим Героям.
Фу фу