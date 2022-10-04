УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16318 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна в Україні Війна
2 315 2
війна (56511) Краматорськ (510) обстріл (21114) Донецька область (5702)

Рашисти уночі завдали ракетного удару по Краматорську. Є поранені. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У ніч проти 4 жовтня російські окупаційні війська завдали удару по Краматорську Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Краматорський міський голова Олександр Гончаренко.

Рашисти уночі завдали ракетного удару по Краматорську. Є поранені 01

"Нічний ракетний удар по Краматорську, знову приватний сектор. Вже відомо про 2 поранених", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу на Донеччині росіяни вбили 1 мирного жителя. ІНФОГРАФІКА

Зазначається, що пошкоджено будинки та школу.


Рашисти уночі завдали ракетного удару по Краматорську. Є поранені 02
Рашисти уночі завдали ракетного удару по Краматорську. Є поранені 03
Рашисти уночі завдали ракетного удару по Краматорську. Є поранені 04
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
не взірвалося, чи що?
показати весь коментар
04.10.2022 08:54 Відповісти
Какие твари, обстреливают "свои" территории.
показати весь коментар
04.10.2022 09:32 Відповісти
 
 