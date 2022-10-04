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Рашисти уночі завдали ракетного удару по Краматорську. Є поранені. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
У ніч проти 4 жовтня російські окупаційні війська завдали удару по Краматорську Донецької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Краматорський міський голова Олександр Гончаренко.
"Нічний ракетний удар по Краматорську, знову приватний сектор. Вже відомо про 2 поранених", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що пошкоджено будинки та школу.
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Томас Андерсон 15842d2c
показати весь коментар04.10.2022 08:54 Відповісти Мені подобається 0
Александр Иванов 29ff5b68
показати весь коментар04.10.2022 09:32 Відповісти Мені подобається 0
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