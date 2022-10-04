Рашисти уночі завдали ракетного удару по Краматорську. Є поранені. ФОТОрепортаж

У ніч проти 4 жовтня російські окупаційні війська завдали удару по Краматорську Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Краматорський міський голова Олександр Гончаренко.

"Нічний ракетний удар по Краматорську, знову приватний сектор. Вже відомо про 2 поранених", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що пошкоджено будинки та школу.







