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Доба на Харківщині: нічні удари по Харкову та обстріл Куп’янська. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Минулої ночі росіяни завдали 2 ракетних удари, попередньо - ракетами С300 по Харкову.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, внаслідок удару пошкоджені інфраструктурні об'єкти. На жаль, загинула 46-річна жінка.

Доба на Харківщині: нічні удари по Харкову та обстріл Куп’янська 01
Доба на Харківщині: нічні удари по Харкову та обстріл Куп’янська 02
Доба на Харківщині: нічні удари по Харкову та обстріл Куп’янська 03
Доба на Харківщині: нічні удари по Харкову та обстріл Куп’янська 04
Доба на Харківщині: нічні удари по Харкову та обстріл Куп’янська 05

"Протягом доби ворог продовжив терор мирного населення прилеглих до лінії зіткнення та кордону з рф районів. Внаслідок обстрілу лікарні у Куп'янському районі загинув лікар-анестезіолог, 2 медсестри 53-х та 43-х років поранені. Крім того, протягом доби, за інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, в Куп'янському районі з пораненнями госпіталізовано 63-річного чоловіка та дівчинку 9 років. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.

За добу піротехніки ДСНС знешкодили 473 вибухонебезпечних предмети. Втім, на звільнених територіях мінна небезпека ще дуже висока. Вчора в Куп'янському районі на розтяжці підірвалися двоє чоловіків 23-х та 35-ти років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Унаслідок нічного обстрілу Харкова загинула жінка, пошкоджено критичну інфраструктуру, - Синєгубов

"Вкотре нагадую усім про необхідність бути дуже обережними і уважними", - звертається він до мешканців регіону.

Автор: Ірина Дашківська
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По бєлгараду треба херачити, по залізничній станції, ТЕЦ, складах ПММ і електропідстанціях.
Підійдуть смерч, ураган, точка-у, дрони-камікадзе.
Координати є на гугл.меп...
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04.10.2022 09:15 Відповісти
Якась дивна війна !
Ворог лупашить куди хоче , а наша влада грає у піддавки .
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04.10.2022 09:33 Відповісти
Зате вчора у мурафоні гордо сповіщали, що по Харкову вже кілька днів не стріляють. Радісно так повідомили, а ще з помпою про відбудову і ремонти зруйнованого... От каци довго не чекали, щоб ті зелені мордяки закрити...
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04.10.2022 09:45 Відповісти
 
 