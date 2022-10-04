Російський танк Т-62М радянського виробництва з "мангалом" на башті знищено під час наступу на Херсонщині, - Бутусов. ФОТО

Російська армія масово озброюється старою радянською технікою через втрату більшої частини сучасних танків під час війни в Україні.

Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Російський танк Т-62М, вироблений у 60-х роках, з "мангалом" на башті для захисту від ПТКР Джавелін. Танк знищено під час українського наступу у Херсонській області у жовтні. Російська армія масово озброюється старою радянською технікою через втрату більшої частини сучасних танків під час війни", - йдеться у повідомленні.

Фото Олег Горовий