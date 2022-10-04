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Російський танк Т-62М радянського виробництва з "мангалом" на башті знищено під час наступу на Херсонщині, - Бутусов. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російська армія масово озброюється старою радянською технікою через втрату більшої частини сучасних танків під час війни в Україні.
Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Російський танк Т-62М, вироблений у 60-х роках, з "мангалом" на башті для захисту від ПТКР Джавелін. Танк знищено під час українського наступу у Херсонській області у жовтні. Російська армія масово озброюється старою радянською технікою через втрату більшої частини сучасних танків під час війни", - йдеться у повідомленні.
Фото Олег Горовий
Топ коментарі
+34 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар04.10.2022 11:05
+27 Рус Там 28756a02
показати весь коментар04.10.2022 11:05
+14 MausMike
показати весь коментар04.10.2022 11:07
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Будь ласка, зачекайте...
А почему антенны прямо в мангале стоят, чтобы пожечь мощную радиостанцию и остаться без связи? Ну вот просто перенеси хотя бы антенну на 2 метра в сторону и она будет работать. Тогда на мангал можно будет маскировочную накидку с пенополистиролом под подкладкой накинуть, чтобы прятать танк от тепловизоров и камер.
Немного не понял, танк по-дебильному как-то прокачан.
Кацапи ви повні дебіли.
Героям слава!!!
Його ще кликали "брові Брєжнева". Може до музею?