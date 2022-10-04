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У тимчасово окупованому Енергодарі активісти "під носом" у окупантів розклеїли 2000 проукраїнських листівок. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Активісти руху "Жовта Стрічка" в Енергодарі продовжують розклеювати проукраїнські листівки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Енергодарський міський голова Дмитро Орлов.
"Окупанти в черговий раз примудрилися пропустили під носом 2000 листівок, які були поширені в Енергодарі - українському місті, яке не змінити "референдумами", - йдеться у повідомленні.
Учасники руху впевнені, що громадянський протест буде поширюватись,
"Щодня ми отримуємо купу заявок на вступ до нашого руху. Україну реверендумами не змінити!" , - підкреслюють активісти.
Топ коментарі
+14 Myroslav Hrabovsky 9c770479
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+4 Чайка Київ
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+3 Vlad Cheh
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Реєстрація:07.05.2022
Ясно, кацапський бот, за фублі.
Олег Розгонов
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Регистрация: 31.07.2015