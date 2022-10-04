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У тимчасово окупованому Енергодарі активісти "під носом" у окупантів розклеїли 2000 проукраїнських листівок. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Активісти руху "Жовта Стрічка" в Енергодарі продовжують розклеювати проукраїнські листівки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Енергодарський міський голова Дмитро Орлов.

У тимчасово окупованому Енергодарі активісти під носом у окупантів розклеїли 2000 проукраїнських листівок 01

"Окупанти в черговий раз примудрилися пропустили під носом 2000 листівок, які були поширені в Енергодарі - українському місті, яке не змінити "референдумами", - йдеться у повідомленні.

У тимчасово окупованому Енергодарі активісти під носом у окупантів розклеїли 2000 проукраїнських листівок 02

Учасники руху впевнені, що  громадянський протест буде поширюватись,

"Щодня ми отримуємо купу заявок на вступ до нашого руху. Україну реверендумами не змінити!" , - підкреслюють активісти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Евакуюйся! Україна вже близько", - листівки в окупованому Криму. ФОТОрепортажУ тимчасово окупованому Енергодарі активісти під носом у окупантів розклеїли 2000 проукраїнських листівок 03
У тимчасово окупованому Енергодарі активісти під носом у окупантів розклеїли 2000 проукраїнських листівок 04
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Топ коментарі
+14
Яка ефективність твого висєра?
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04.10.2022 11:11
+4
Бережи вас Господь, рідненькі
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04.10.2022 11:23
+3
Они сейчас о своей жопе стали думать. Ведь знают на сто процентов, что любой от мишустина до пригожина с кафыровым сдадут всех военных преступников за милое дело, сколько бы их не было, даже вопрос об этом не стоит. И поэтому можно давить, они уже на очке сидят и пускают. Вот прямо осознано понимают, что их сдадут на показательную расправу именно ради политических очков в подписании капитуляции. Коллаборанты же вообще дрожат от страха и бухают день и ночь, а когда увидят листовку или плакат, то у них из очка само потечет прямо в штаны.
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04.10.2022 11:11
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Більш ідіотського способу витратити ресурси мабуть і не придумаєш. Мало того, що за такі папірці кацапи тупо розстріляють, так ще й ефективність такої пропаганди не дуже ефективна.
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04.10.2022 11:04 Відповісти
Яка ефективність твого висєра?
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04.10.2022 11:11 Відповісти
Такаж як і твого.
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04.10.2022 11:12 Відповісти
Myroslav Hrabovsky 9c770479

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація:07.05.2022

Ясно, кацапський бот, за фублі.
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04.10.2022 11:23 Відповісти
що це доводить?
Олег Розгонов

Меня читают: 0

Я читаю: 0

Регистрация: 31.07.2015
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04.10.2022 19:02 Відповісти
Нічого не доводить, але людина зайшла під ВПН-ом і аккаунт зареєстровано після початку війни.
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04.10.2022 20:27 Відповісти
ти теж після початку війни зареєструвався, та і я...
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04.10.2022 21:53 Відповісти
Не прикидуйся дурником
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05.10.2022 06:10 Відповісти
Они сейчас о своей жопе стали думать. Ведь знают на сто процентов, что любой от мишустина до пригожина с кафыровым сдадут всех военных преступников за милое дело, сколько бы их не было, даже вопрос об этом не стоит. И поэтому можно давить, они уже на очке сидят и пускают. Вот прямо осознано понимают, что их сдадут на показательную расправу именно ради политических очков в подписании капитуляции. Коллаборанты же вообще дрожат от страха и бухают день и ночь, а когда увидят листовку или плакат, то у них из очка само потечет прямо в штаны.
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04.10.2022 11:11 Відповісти
Віра-Надія-....-дорого вартують.....+ Боротьба....
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04.10.2022 11:17 Відповісти
Знаю ватана звідти. Живе в Португалії. До 2022 в аднакласнікі любив ***** і решту сайтів схожих. "Нє піл", "занімался самаразвітєєм". Зустрів минулого місяця п'яним та білого кольору))
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04.10.2022 11:11 Відповісти
Швейцарія взагалі забита ватницями ...щось до рашки не ломились ..
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04.10.2022 11:19 Відповісти
Доречі))Друґ цього ватана теж ватан,і теж в "етай кончєнай Швєйціріі" вже 10 років)Теж в аднакласніках себе проявляв,аж поки не почалися новини ,що наше СБУ фільтрувати почало вату,то й там застиг(Але почалася друга фаза війни,і жінку з трьома дітьми в Португалію зразу і оселив)А до рашкі їм ну дуже близько,й родина тещі звідти.
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04.10.2022 18:57 Відповісти
Бережи вас Господь, рідненькі
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04.10.2022 11:23 Відповісти
Молодці, тримайтеся, вже недовго залишилось москальським фашистам топтати нашу землю.
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04.10.2022 11:42 Відповісти
Респект і повага нашим партизанам 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼❤️
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04.10.2022 12:48 Відповісти
 
 