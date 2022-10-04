Терористи "ДНР" "намалювали" собі іноземних спостерігачів на псевдореферендумі "заднім числом", - СБУ. ДОКУМЕНТ

Служба безпеки перехопила чергові російські документи, які регламентували проведення фейкового "референдуму" РФ на тимчасово окупованій території Донеччини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, під час оперативної роботи виявлено зразки запрошень "іноземних спостерігачів" щодо участі у незаконному плебісциті на сході України.

"Встановлено, що відповідні листи підписав так званий "прєдсєдатєль центральной ізбіратєльной комісіі днр" в. висоцкий 29 вересня цього року. Тобто через два дні після формального завершення псевдоголосування. Згідно з отриманими даними, представники місцевої окупаційної адміністрації намагались нібито запросити 16 іноземців до участі у фейкових заходах як зарубіжних "спостерігачів". Серед них - громадяни двох країн Європи і Центральної Азії", - зазначають у СБУ.

При цьому датою "реєстрації" цих запрошень вказано 20 вересня. Таким чином, ворог намагався штучно збільшити присутність іноземних "гостей" на псевдореферендумі і за рахунок цього "легітимізувати" його на міжнародній арені.

Проте співробітники СБУ викрили і задокументували злочинні дії окупантів.

Крім того, Служба безпеки ідентифікувала та встановила місцеперебування всіх зрадників, колаборантів та їхніх "координаторів" з РФ, причетних до організації незаконного плебісциту.

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У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 5, 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України, тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності винних осіб.

















