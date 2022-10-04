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Терористи "ДНР" "намалювали" собі іноземних спостерігачів на псевдореферендумі "заднім числом", - СБУ. ДОКУМЕНТ

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Служба безпеки перехопила чергові російські документи, які регламентували проведення фейкового "референдуму" РФ на тимчасово окупованій території Донеччини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, під час оперативної роботи виявлено зразки запрошень "іноземних спостерігачів" щодо участі у незаконному плебісциті на сході України.

"Встановлено, що відповідні листи підписав так званий "прєдсєдатєль центральной ізбіратєльной комісіі днр" в. висоцкий 29 вересня цього року. Тобто через два дні після формального завершення псевдоголосування. Згідно з отриманими даними, представники місцевої окупаційної адміністрації намагались нібито запросити 16 іноземців до участі у фейкових заходах як зарубіжних "спостерігачів". Серед них - громадяни двох країн Європи і Центральної Азії", - зазначають у СБУ.

При цьому датою "реєстрації" цих запрошень вказано 20 вересня. Таким чином, ворог намагався штучно збільшити присутність іноземних "гостей" на псевдореферендумі і за рахунок цього "легітимізувати" його на міжнародній арені.

Проте співробітники СБУ викрили і задокументували злочинні дії окупантів.

Крім того, Служба безпеки ідентифікувала та встановила місцеперебування всіх зрадників, колаборантів та їхніх "координаторів" з РФ, причетних до організації незаконного плебісциту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "ДНР" і "ЛНР" "входять" до складу РФ у межах 2014 року. Щодо кордонів "приєднання" Херсонської та Запорізької областей "радимося з людьми", - Пєсков

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за:

Терористи ДНР намалювали собі іноземних спостерігачів на псевдореферендумі заднім числом, - СБУ 01 ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

Терористи ДНР намалювали собі іноземних спостерігачів на псевдореферендумі заднім числом, - СБУ 01 ч. 5, 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України, тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності винних осіб.

Терористи ДНР намалювали собі іноземних спостерігачів на псевдореферендумі заднім числом, - СБУ 03
Терористи ДНР намалювали собі іноземних спостерігачів на псевдореферендумі заднім числом, - СБУ 04
Терористи ДНР намалювали собі іноземних спостерігачів на псевдореферендумі заднім числом, - СБУ 05
Терористи ДНР намалювали собі іноземних спостерігачів на псевдореферендумі заднім числом, - СБУ 06
Терористи ДНР намалювали собі іноземних спостерігачів на псевдореферендумі заднім числом, - СБУ 07
Терористи ДНР намалювали собі іноземних спостерігачів на псевдореферендумі заднім числом, - СБУ 08
Терористи ДНР намалювали собі іноземних спостерігачів на псевдореферендумі заднім числом, - СБУ 09
Терористи ДНР намалювали собі іноземних спостерігачів на псевдореферендумі заднім числом, - СБУ 10
Терористи ДНР намалювали собі іноземних спостерігачів на псевдореферендумі заднім числом, - СБУ 11

Автор: Ірина Дашківська
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чи не пох? можна подумати то якось виправдовую "ріфірендуми"
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04.10.2022 11:48 Відповісти
Там все через зад робиться ...
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04.10.2022 11:50 Відповісти
Ну и кому это показывать? Нам? А зачем, все итак все понимают. Американским республиканцам? Ну так им лучше предложить провести референдум в Аляске, чтобы исправить историческую ошибку, и принять эту территорию в Россию, если народ проголосует "за", а также сразу выступить с безоговорочной капитуляцией перед Китаем, так как у них в 4 раза больше население и поэтому ни к чему лишние жертвы, лучше сразу подписать мирный договор и выполнить все требования Китая. Более умным американцам можно внимательно рассказать про захват Крыма с геноцидом крымских татар (расстреливали семьи из 10 и выше человек ради одной шубы), принудительное расселение народов Донбасса и Голодомор в первую очередь, а также принудительную мобилизацию за Сралина во время войны, когда наших людей бросали с 1 автоматом на четверых за заградотрядами НКВД и Смершевцами-патрулями. И передача Крыма от Хруща - это минимальная, самая минимальная выплата репараций от совков-коммунистов, самая минимальная. И именно поэтому он наш, как и еще ряд денег или природных ископаемых, которые мы имеем право требовать от правопреемника СССР, либо пускай кацапы отказываются от этого статуса, сразу потеряв место в СовБезе ООН, а мы пересчитаем всю собственность бывшего совка по существу.
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04.10.2022 11:53 Відповісти
Сторонники Путина и пропагандисты: кого Россия позвала "наблюдать за референдумами"
26 сентября 2022

Диа Надер, Венесуэла
Роман Блашко, Чехия
Любица Блашкова, Словакия
Сонья ван ден Енде, Нидерланды
Томас Репер, Россия...

https://focus.ua/world/530711-storonniki-putina-i-propagandisty-kogo-rossiya-pozvala-nablyudat-za-referendumami
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04.10.2022 12:03 Відповісти
Иностранными наблюдателями на так называемых "референдумах" являются давние поклонники РФ - The Insider

Они упорно не замечают голосование в присутствии вооруженных военных, нарушение тайны голосования и "галочки" не только за себя, но и за родственников.

https://zn.ua/POLITICS/inostrannymi-nabljudateljami-na-tak-nazyvaemykh-referendumakh-javljajutsja-davnie-fanaty-rf-the-insider.html
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04.10.2022 12:08 Відповісти
Так їм за це і платять.
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04.10.2022 12:27 Відповісти
 
 