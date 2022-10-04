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Двох військових РФ судитимуть за жорстоке поводження з цивільними на Чернігівщині. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Судитимуть двох військовослужбовців РФ, які на початку березня 2022 року на території окупованого російськими військами села Слобода Чернігівського району незаконно утримували цивільного у приміщенні магазину.

Про це повідомляє в телеграмі Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

"За даними слідства, озброєні військовослужбовці РФ з метою отримання відомостей про розташування військ ЗСУ застосовували до потерпілого фізичну силу, завдаючи йому сильного болю та тілесних ушкоджень. Не отримавши від чоловіка інформації, російський військовослужбовець віддав наказ своїм підлеглим продовжити насильницькі дії для отримання необхідних окупантам відомостей. Після побиття потерпілого військовий РФ вивів його на вулицю, облив легкозаймистою рідиною та погрожував підпалити", - йдеться в повідомленні.

За процесуального керівництва прокурорів Чернігівської обласної прокуратури в порядку спеціального досудового розслідування скеровано до суду обвинувальний акт стосовно двох військовослужбовців РФ за фактами жорстокого поводження з цивільним населенням й інших порушень законів та звичаїв війни за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

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Двох військових РФ судитимуть за жорстоке поводження з цивільними на Чернігівщині 01

Автор: Наталя Джума
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Ну нафига замазывать?
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04.10.2022 11:56 Відповісти
Кацап- мерзотна потвора у людському образі. Як же ж вони вдало видавала з себе нормальних .... але правда, жахлива правда нарешті вийшла на зовні.
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04.10.2022 12:03 Відповісти
Як це судити? Він ворог, Тобто, всіх, що лізуть - убивати, бо війна ж, а цих (цілиться у тебе): ні, ні, стійте, цих - судити
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04.10.2022 12:11 Відповісти
Кацапи мають виздихати як пітекантропи!!!
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04.10.2022 12:35 Відповісти
Ну - і де вони зараз? Як Чернігівська прокуратура може встановить, чи вони живі взагалі? Адже у неї немає оперативного підрозділу, що займається розшуком чи (тим більше) - розвідкою на окупованій території Може, їх уже десь закопали? А час і сили будуть витрачаться Краще-б зайнялися тим, як ховали і гноїли продукти "гуманітарки" у Холодторзі", за прямим розпорядженням Чернігівської ОВА (а не погрожували "криміналом" тим людям, що підняли з цього приводу скандал!!!)
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04.10.2022 13:18 Відповісти
 
 