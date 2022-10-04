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В Одесі лунають вибухи: Сили ППО збили дрон-камікадзе "Shahed-136". ФОТОрепортаж (оновлено)

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

В Одесі лунають вибухи, повідомляється про роботу ППО.

Про це повідомляє Суспільне, інформує Цензор.НЕТ.

Кореспонденти заявили про вибухи. У місті та області повітряна тривога.

Водночас видання "Думская" повідомляє про збиття ворожого дрона.

В ОК "Південь" повідомили, що ворог намагався атакувати Одесу дроном-камікадзе типу "Shahed-136".

Силами протиповітряної оборони безпілотний літальний апарат знищено над морем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ приземлили російський ударний безпілотник іранського виробництва "Mohajer-6" під час атаки на Одесу, - Міноборони. ФОТО

В Одесі лунають вибухи: Сили ППО збили дрон-камікадзе Shahed-136 01
В Одесі лунають вибухи: Сили ППО збили дрон-камікадзе Shahed-136 02

В Одесі лунають вибухи: Сили ППО збили дрон-камікадзе Shahed-136 03
В Одесі лунають вибухи: Сили ППО збили дрон-камікадзе Shahed-136 04

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+23
У Новопетрівці воїни ЗСУ зірвали "аквафреш" і спалили його в центрі села


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04.10.2022 12:30
+18
довбаний Іран зі своїми дронами,але добре що вони виявилися гівном собачитм і легкими цілями
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04.10.2022 12:27
+14
Оно то говно собачье. Но их много Иран дал рашистам. И на каждый нужно выявить и потратить ракеты ПВО. К тому же я уверен что рашка взяла технологии и скоро сама будет штамповать ети дроны.
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04.10.2022 12:39
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довбаний Іран зі своїми дронами,але добре що вони виявилися гівном собачитм і легкими цілями
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04.10.2022 12:27 Відповісти
Оно то говно собачье. Но их много Иран дал рашистам. И на каждый нужно выявить и потратить ракеты ПВО. К тому же я уверен что рашка взяла технологии и скоро сама будет штамповать ети дроны.
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04.10.2022 12:39 Відповісти
Схоже збивають ПЗРК

Тут би Шилка підійшла запросто для цього тихохідного пепелаца,.
Шилок у нас на зберіганні біля сотні штук
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04.10.2022 13:04 Відповісти
збить то вона його зіб'є, але коли летітиме саме на неї. 2,5 км відстань - дуже мала. Тобто може прикривати скажімо склад чи порт.
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04.10.2022 13:49 Відповісти
"...Президент России Владимир Путин направил из центральных областей РФ к границам Украины эшелон специализированной военной техники. По информации военных экспертов, техника принадлежит 12-му Главному управлению Министерства обороны России, которое отвечает за контроль и эксплуатацию ядерного арсенала РФ. Как сообщает британское издание "Таймс", Россия может устроить показательный подрыв ядерного оружия на границах Украины или в Черном море.

Информация о передвижении железнодорожного состава появилась 2 октября на пророссийском телеграм-канале "Рыбарь". В своем посте со снимками и видео эшелона автор канала обращает внимание читателей на стоящие на платформах бронированные автомобили КамАЗ-43269 "Выстрел" с боевыми модулями "Спица", оснащенными 30-мм пушкой, пулеметом и автоматическим гранатометом."
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04.10.2022 12:28 Відповісти
Да и х..й на него.
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04.10.2022 12:30 Відповісти
Оптимист!
Вы мне напомнили старый-старый советский анекдот о том кто и что будет учить в свете неминуемой ядерной войны.
Оптимист учит английский
Пессимист учит китайский.
Реалист учит АК.
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04.10.2022 12:34 Відповісти
Я то как раз пессимист , это ***** - оптимист , хотя китайский так или иначе половине ********* учить придется . После того как им их вундер - пукалки засунут в известное место .
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04.10.2022 12:40 Відповісти
та да, прокацапськи телеграм-канал це саме те джерело, на яке слід посилатися.
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04.10.2022 12:51 Відповісти
"краще" в Чорному морі, Ердогану сподобається...
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04.10.2022 13:10 Відповісти
У Новопетрівці воїни ЗСУ зірвали "аквафреш" і спалили його в центрі села


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04.10.2022 12:30 Відповісти
Одне хвилює: вистачило б на це лайно ракет...
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04.10.2022 12:40 Відповісти
Треба підіймати з консервації зенітну артилерію - 57 мм С-60, Шилки, ЗУ-2-23...

Шахіди це саме клієнти для арт. зеніток
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04.10.2022 13:08 Відповісти
Уявіть, скільки їх треба на всю берегову лінію від Очакова до Приморського.
Імовірність ураження ствольною досить низька, особливо якщо йде група "мопедів" на великій висоті (випадок першої атаки на порт, коли було чутно, як по них гатять з різних стволів, але безрезультатно).
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04.10.2022 13:27 Відповісти
Може той дрон, що цілим впаав на Іран відправити?
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04.10.2022 12:56 Відповісти
Как я и говорил, научились наши достаточно эффективно поражать иранские "мопеды" и никакого особой пользы они рашистам не принесли. Зрадофилы плачу и ищут хоть какую-то зраду высосать еще с этой "тысячи" дронов (которые уже используются единично), но то такое...
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04.10.2022 13:03 Відповісти
Поки Харків обстрілюють дуже вразливо.Можновладцям треба більш актівно обробляти Конгресс США для допомоги Україні ,категорично не втручаючись в предвиборчи разборкі проміж віслюками та слонами.Украіна до 1 октября недополучила 2.1 биллиона,есть шанс не получить 12.3 биллиона до 16 декабря.Американци украинского происхождения повинні теребить своих представителей в конгрессе от обоих партий,чтобі увеличить помощь Украине.
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04.10.2022 13:18 Відповісти
Надія-фікс рашистів на чудо-зброю - іранські БПЛА, які лівою рукою передали їм аятоли, що за їх сподіванням мали б боротись з HIMARS, тепер остаточно пропала. Хоча, атаки на Одесу з головною метою - виявлення вразливостей української системи ППО на цьому напрямку, продовжуються.
Адже 24 жовтня завершується дія "зернової угоди" і після цього різко зростає загроза прориву ворожого десанту в розміновані акваторії портів Одеса-Південне-Чорноморськ.
За відсутності у себе аналогів навіть таких "мопедів" на пітьмі хочуть налагодити їхнє виробництво. Спішно закупляються необхідні для цього станки з ЧПУ та інше обладнання через китайські компанії.
Водночас, майже все програмне забезпечення для цього високоточного 3-D обладнання є походженням зі США, й до того ж періодично потребує автоматичного поновлення через хмарні ресурси.
Питання: чому до цього часу міжнародні санкції не поширились на цей чутливий сегмент технологій подвійного призначення?
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04.10.2022 13:29 Відповісти
З однієї сторони добре, що збили, а з іншої більше користі б було, якби збили і промовчали шо збили і показали б якусь вирву за містом і сказали б що ось сюди попав. Дивись може в рашці хтось би получив ***** за таку стрільбу.
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04.10.2022 13:38 Відповісти
Выслать ВСЕХ граждан Ирана в 48 часов. Пусть едут домой, питоры бородатые. И любую торговлю с этой страной прекратить . Проживем без их фиников и гранатов.
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04.10.2022 14:20 Відповісти
 
 