В Одесі лунають вибухи: Сили ППО збили дрон-камікадзе "Shahed-136". ФОТОрепортаж (оновлено)

В Одесі лунають вибухи, повідомляється про роботу ППО.

Про це повідомляє Суспільне, інформує Цензор.НЕТ.

Кореспонденти заявили про вибухи. У місті та області повітряна тривога.

Водночас видання "Думская" повідомляє про збиття ворожого дрона.

В ОК "Південь" повідомили, що ворог намагався атакувати Одесу дроном-камікадзе типу "Shahed-136".

Силами протиповітряної оборони безпілотний літальний апарат знищено над морем.

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