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В Одесі лунають вибухи: Сили ППО збили дрон-камікадзе "Shahed-136". ФОТОрепортаж (оновлено)
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
В Одесі лунають вибухи, повідомляється про роботу ППО.
Про це повідомляє Суспільне, інформує Цензор.НЕТ.
Кореспонденти заявили про вибухи. У місті та області повітряна тривога.
Водночас видання "Думская" повідомляє про збиття ворожого дрона.
В ОК "Південь" повідомили, що ворог намагався атакувати Одесу дроном-камікадзе типу "Shahed-136".
Силами протиповітряної оборони безпілотний літальний апарат знищено над морем.
Топ коментарі
+23 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар04.10.2022 12:30
+18 Максім ХОЙ 07fb0949
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+14 Valter Valter
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Тут би Шилка підійшла запросто для цього тихохідного пепелаца,.
Шилок у нас на зберіганні біля сотні штук
Информация о передвижении железнодорожного состава появилась 2 октября на пророссийском телеграм-канале "Рыбарь". В своем посте со снимками и видео эшелона автор канала обращает внимание читателей на стоящие на платформах бронированные автомобили КамАЗ-43269 "Выстрел" с боевыми модулями "Спица", оснащенными 30-мм пушкой, пулеметом и автоматическим гранатометом."
Вы мне напомнили старый-старый советский анекдот о том кто и что будет учить в свете неминуемой ядерной войны.
Оптимист учит английский
Пессимист учит китайский.
Реалист учит АК.
Шахіди це саме клієнти для арт. зеніток
Імовірність ураження ствольною досить низька, особливо якщо йде група "мопедів" на великій висоті (випадок першої атаки на порт, коли було чутно, як по них гатять з різних стволів, але безрезультатно).
Адже 24 жовтня завершується дія "зернової угоди" і після цього різко зростає загроза прориву ворожого десанту в розміновані акваторії портів Одеса-Південне-Чорноморськ.
За відсутності у себе аналогів навіть таких "мопедів" на пітьмі хочуть налагодити їхнє виробництво. Спішно закупляються необхідні для цього станки з ЧПУ та інше обладнання через китайські компанії.
Водночас, майже все програмне забезпечення для цього високоточного 3-D обладнання є походженням зі США, й до того ж періодично потребує автоматичного поновлення через хмарні ресурси.
Питання: чому до цього часу міжнародні санкції не поширились на цей чутливий сегмент технологій подвійного призначення?