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Окупанти завдали ракетного удару по Шевченковому на Харківщині, пошкоджено будинки мирних мешканців, - Офіс генпрокурора. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Військові РФ обстріляли смт Шевченкове на Харківщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора. 

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

"За даними слідства, 4 жовтня близько 6:30 військовослужбовці ЗС РФ завдали ракетний удар по смт Шевченкове Куп’янського району. Пошкоджень зазнали будинки мирних мешканців. Попередньо встановлено, що ворог обстріляв Шевченкове ракетами С-300", - йдеться у повідомленні.

Прокурори спільно зі слідчими поліції провели огляд місць руйнувань та вилучили докази російської агресії.

Читайте: Доба на Харківщині: нічні удари по Харкову та обстріл Куп’янська. ФОТОрепортаж

Окупанти завдали ракетного удару по Шевченковому на Харківщині, пошкоджено будинки мирних мешканців, - Офіс генпрокурора 01
Окупанти завдали ракетного удару по Шевченковому на Харківщині, пошкоджено будинки мирних мешканців, - Офіс генпрокурора 02
Окупанти завдали ракетного удару по Шевченковому на Харківщині, пошкоджено будинки мирних мешканців, - Офіс генпрокурора 03
Окупанти завдали ракетного удару по Шевченковому на Харківщині, пошкоджено будинки мирних мешканців, - Офіс генпрокурора 04
Окупанти завдали ракетного удару по Шевченковому на Харківщині, пошкоджено будинки мирних мешканців, - Офіс генпрокурора 05
Окупанти завдали ракетного удару по Шевченковому на Харківщині, пошкоджено будинки мирних мешканців, - Офіс генпрокурора 06
Окупанти завдали ракетного удару по Шевченковому на Харківщині, пошкоджено будинки мирних мешканців, - Офіс генпрокурора 07
Окупанти завдали ракетного удару по Шевченковому на Харківщині, пошкоджено будинки мирних мешканців, - Офіс генпрокурора 08

Автор: Ірина Дашківська
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Наші вже зачищають Дудчани!
Роман Бочкала виклав.
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04.10.2022 13:33 Відповісти
Відео опублікували у Telegram-каналі Bochkala_WAR.
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04.10.2022 13:37 Відповісти
 
 