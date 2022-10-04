УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16204 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна в Україні Війна
3 499 18
війна (56511) Луганщина (4418) державна зрада (1075) колабораціонізм (941) підозра (347) Офіс Генпрокурора (2351)

Ще вісьмом псевдоправоохоронцям-зрадникам з Луганщини повідомлено про підозру, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

За процесуального керівництва Старобільської окружної прокуратури Луганської області викрито ще 8 осіб, які обійняли посади у незаконних правоохоронних органах так званої "ЛНР". Їм повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора. 

За даними слідства, мешканці Новопсковської, Міловської та Марківської громад Старобільського району після захоплення населених пунктів перейшли на бік ворога та добровільно почали співпрацювати з окупаційної владою країни-агресора.

"Серед підозрюваних - депутат Міловської селищної ради, який до 2014 року працював в системі МВС. Інші - без досвіду роботи в правоохоронних органах. Вони присягнули на вірність псевдореспубліці та були прийняті до штату так званих "Новопсковського райвідділу внутрішніх справ МВС ЛНР", "Міловського райвідділу внутрішніх справ МВС ЛНР" та "Марківського райвідділу внутрішніх справ МВС ЛНР", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Якщо людина не служила окупантам, немає підстав вважати її колаборантом, - Зеленський

Ще вісьмом псевдоправоохоронцям-зрадникам з Луганщини повідомлено про підозру, - Офіс генпрокурора 01

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+4
Зачем им "сообщать"? Из-за них враг гарцевал на нашей земле.
Их просто нужно стрелять на месте.
Я не понимаю, почему такая толерастия до врага.

Кстати, а в Лиманском котле скольким кацапам и по чьмему приказу дали выйти из котла?
показати весь коментар
04.10.2022 14:06
+3
......попутно указать как цели для ликвидации в первую очередь.......
показати весь коментар
04.10.2022 14:04
+1
По приказу это Гиркина выпускали а из под ЛИмана они удрали еще до подхода ВСУ и оставили часть на убой для прикрытия отхода.
показати весь коментар
04.10.2022 14:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
......попутно указать как цели для ликвидации в первую очередь.......
показати весь коментар
04.10.2022 14:04 Відповісти
Зачем им "сообщать"? Из-за них враг гарцевал на нашей земле.
Их просто нужно стрелять на месте.
Я не понимаю, почему такая толерастия до врага.

Кстати, а в Лиманском котле скольким кацапам и по чьмему приказу дали выйти из котла?
показати весь коментар
04.10.2022 14:06 Відповісти
По приказу это Гиркина выпускали а из под ЛИмана они удрали еще до подхода ВСУ и оставили часть на убой для прикрытия отхода.
показати весь коментар
04.10.2022 14:12 Відповісти
Думаю, там справа мутніша. Нема даних про 200 кацапердів, про 300. Скільки було розмов про котел, а де здохлі в котлі кацапури?
показати весь коментар
04.10.2022 14:13 Відповісти
У сводках Генштабу по п'ятсот на день (краматорський напрям).а краще вам приїхати на власному бронедивані і у всьому розібратися.
показати весь коментар
04.10.2022 14:23 Відповісти
Підемо на фронт разом. Де стрілку заб"ємо, воєн?
Не забздиш?
показати весь коментар
04.10.2022 16:54 Відповісти
Не забздів навіть коли моє місто було в кацапському оточенні.а ви з впн пишете чи справді у Франції?
показати весь коментар
04.10.2022 17:04 Відповісти
Справді з Франції. А що - скажеш, щоб не лізли з порадами здалеку?
На таке тобі скажу - ліземо не тільки з порадами.
показати весь коментар
04.10.2022 17:57 Відповісти
Скажу щоб прийняли холодний душ та гостро не реагували на мої жарти
показати весь коментар
04.10.2022 18:04 Відповісти
Не хочу холодного душу. Хочу їсти. Гаряче. Борщ. Або сало. Смажене. З яєшнею.
показати весь коментар
04.10.2022 18:06 Відповісти
Був зелений договорняк, як і з-під Києва дали піти!
показати весь коментар
04.10.2022 16:47 Відповісти
Главное пусть не придумают их потом в ментовскую зону садить,пусть идут в обычную там им быстро мировоззрение исправят и пол.
показати весь коментар
04.10.2022 14:10 Відповісти
Головне пики замазать..Навіщо тоді публікувати ,,фото" як що пики замазані? От не второпаю
показати весь коментар
04.10.2022 17:32 Відповісти
шо там знов змазалось? Чи путін обідиться? Чи то наші люди? Можна пики в студію, або не траба пургу ганяти.
показати весь коментар
04.10.2022 18:04 Відповісти
При Авакову отримали б підвищення,а так тільки нагородять.
показати весь коментар
04.10.2022 20:41 Відповісти
 
 