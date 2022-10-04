Військові РФ обстрілюють громади Херсонщини з важкої артилерії, викрадають людей та мародерять. ФОТОрепортаж

На Херсонщині російська армія обстрілює територіальні громади вздовж лінії фронту, є жертви серед мирного населення

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції.

За минулу добу поліція відкрила 14 кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів російської армії на Херсонщині. В області тривають активні бойові дії, зокрема ворог гатив з важкої артилерії по Хрещенівці, Осокорівці та Нововоронцовці. Є пошкодження житлових будинків та електромереж. Через постійні атаки ворога у деяких населених пунктах немає можливості швидко відновити електропостачання. На жаль, є загиблий та поранені серед місцевих жителів.

"У Скадовському районі військові РФ прибули за місцем проживання подружжя, побили чоловіка за його проукраїнську позицію, дружину повезли у невідомому напрямку, її місцеперебування невідоме. Чоловіка окупанти вигнали з будинку, після чого підірвали оселю.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ визволили Старосілля на Херсонщині. ВIДЕО

В центрі Херсона представники окупаційної влади та озброєні військові РФ захопили приміщення редакції газети, а також міську друкарню, яку використовують у власних цілях.

З тимчасово окупованих Херсона та Голої Пристані продовжують надходити повідомлення про мародерство військовослужбовців рф, які відбирають автомобілі місцевих, а також про факти заселення окупантів у квартири та будинки. При цьому військові рф викрадають документи на право власності житла", - йдеться у повідомленні.





