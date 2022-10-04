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Військові РФ обстрілюють громади Херсонщини з важкої артилерії, викрадають людей та мародерять. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

На Херсонщині російська армія обстрілює територіальні громади вздовж лінії фронту, є жертви серед мирного населення

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції.

Військові РФ обстрілюють громади Херсонщини з важкої артилерії, викрадають людей та мародерять 01

За минулу добу поліція відкрила 14 кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів російської армії на Херсонщині. В області тривають активні бойові дії, зокрема ворог гатив з важкої артилерії по Хрещенівці, Осокорівці та Нововоронцовці. Є пошкодження житлових будинків та електромереж. Через постійні атаки ворога у деяких населених пунктах немає можливості швидко відновити електропостачання. На жаль, є загиблий та поранені серед місцевих жителів.

"У Скадовському районі військові РФ прибули за місцем проживання подружжя, побили чоловіка за його проукраїнську позицію, дружину повезли у невідомому напрямку, її місцеперебування невідоме. Чоловіка окупанти вигнали з будинку, після чого підірвали оселю.

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В центрі Херсона представники окупаційної влади та озброєні військові РФ захопили приміщення редакції газети, а також міську друкарню, яку використовують у власних цілях.

З тимчасово окупованих Херсона та Голої Пристані продовжують надходити повідомлення про мародерство військовослужбовців рф, які відбирають автомобілі місцевих, а також про факти заселення окупантів у квартири та будинки. При цьому військові рф викрадають документи на право власності житла", - йдеться у повідомленні.


Військові РФ обстрілюють громади Херсонщини з важкої артилерії, викрадають людей та мародерять 02
Військові РФ обстрілюють громади Херсонщини з важкої артилерії, викрадають людей та мародерять 03
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Белгород.....
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04.10.2022 14:32 Відповісти
На лікарні Великої Олександрівки вже висить рідний прапор!
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04.10.2022 14:41 Відповісти
орки грабують самих себе?! та ну *****
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04.10.2022 14:54 Відповісти
"доблесные воины" Вяликой Пидоросии марадерят. Та этого быть не может.
Никогда такого не было, а тут опять
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04.10.2022 14:56 Відповісти
як би ж в нас була високоточна зброя, власної розробки та власного виробництва..., для цього все в нас було: спеціалісти, потужності..., але ми марно витрачали час... незрозумілі заклики до миру, заглядання комусь у вічі, та в інші отвори..., та ось маємо - сиди та чекай, поки прилетить...
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04.10.2022 15:06 Відповісти
 
 