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Автор світлин з "Азовсталі" Дмитро "Орест" Козацький розповів про життя після визволення з полону. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Знімки Дмитра з "Азовсталі" стали символом української незламності. Тепер він сам знявся у першій після визволення з полону фотосесії.

Фото Дмитра опублікували українські фотографи-документалісти Костянтин і Влада Ліберови, повідомляє Цензор.НЕТ.

"В перший день вдома я пішов до барбершопу, підстригся і побрився. Я ніколи не хотів виглядати жертвою", - цитують вони слова Дмитра.

Документалісти розповіли, що багато спілкувалися вчора: про Маріуполь, полон і звичайне життя: "Ви почуєте ці історії з майбутніх інтерв’ю. А сьогодні можете просто подивитись Оресту в очі. Вони багато чого бачили".

Дивіться: Визволені захисники "Азовсталі" зустрілися з рідними полонених бійців. ФОТОрепортаж

Фотографи написали, що спробували відтворити у цій серії знімків промінь світла, що пронизує Дмитра, як на фотографії з "Азовсталі", яку він опублікував перед виходом із заводу.

Автор світлин з Азовсталі Дмитро Орест Козацький розповів про життя після визволення з полону 01
Автор світлин з Азовсталі Дмитро Орест Козацький розповів про життя після визволення з полону 02
Автор світлин з Азовсталі Дмитро Орест Козацький розповів про життя після визволення з полону 03
Автор світлин з Азовсталі Дмитро Орест Козацький розповів про життя після визволення з полону 04
Автор світлин з Азовсталі Дмитро Орест Козацький розповів про життя після визволення з полону 05
Автор світлин з Азовсталі Дмитро Орест Козацький розповів про життя після визволення з полону 06
Автор світлин з Азовсталі Дмитро Орест Козацький розповів про життя після визволення з полону 07

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+41
Живи довго й щасливо , добра , світла людина й воїн ...
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04.10.2022 15:57
+23
які НЕЛЮДИ КАЦАПИ, до такого стану довести людей, хоча чому дивуватись, фашисти
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04.10.2022 16:06
+21
Тих що в Туреччині ви бачили лише в одязі, і він на них так само мішком висить. Лиця такі ж худі як і в Дмитра.
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04.10.2022 16:09
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Живи довго й щасливо , добра , світла людина й воїн ...
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04.10.2022 15:57 Відповісти
якісь дуже різні(вагова катигорія)полонених тих ,що в Турції і тих,що в Україні?
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04.10.2022 15:59 Відповісти
Тих що в Туреччині ви бачили лише в одязі, і він на них так само мішком висить. Лиця такі ж худі як і в Дмитра.
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04.10.2022 16:09 Відповісти
які НЕЛЮДИ КАЦАПИ, до такого стану довести людей, хоча чому дивуватись, фашисти
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04.10.2022 16:06 Відповісти
Дивилась інтервью Діанова, він казав, що найстрашніше що було - це голод. Навать приниження и питки можна перетерпіти, але каже голод - це найгірше.
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04.10.2022 16:08 Відповісти
Це усе дуже індівідуально ...
Є люди які голодують навіть добровільно й робляць це роками !

В кожному оргнізму свій "метаболізм" . Є люди зі зниженим больовим порогом, інші навіть через 10 годин без їжі починають втрачати самоконтроль .
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04.10.2022 16:30 Відповісти
Я просто написала, що сказав Діанов. Голод - це улюблена питка рашистів (живуть по завєтам дєдов-нквдистів), одне діло - добровільне оздоровче голодування, а інша справа - катування голодом. Це страшно. Хоча звичайно все індивідуально.
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04.10.2022 16:37 Відповісти
Він просто віділив те , від чого сам дуже страждав ... що важче всього забути . Бо коли морять сном , то через тижнень пам"ять це не дуже фіксує ... Бо відсипатися можно як завгодно . А ось вихід з дуже шкодливого голодування може зайняти кілька місяців . Не меньше у світі гинуть не від голоду , а від процесу того , що раптом з"являється більше їжи (може навіть ненадовго) ...

Але якщо б їх йще не катували б дуже коротким сном разом з 200-300 калорїї на добу ...
Нічні допити це ж чекістке "ноухау"... Тебе не годують й йще не дають спати . Й якщо фізична більш діє на інскстинктивному рівні на саму низчу форму нервової діяльності , то недосин й голод діє на рівні висшої нервової системи -- слабкість й апатія + галюцінації ...

Кати навмистно вели азовців до межі божевілля . То в їх була така ціль - довести до тваринного стану й зняти на відео ... така собі десакралізація в збоченному софкоїдному хворому уявленні !
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04.10.2022 17:04 Відповісти
Мені цікаво щоб на вашу думку відповіли ті люди, над якими доктор Йозеф ставив експерименти хоча і не масові, як пише пропаганда, але кожний звісно над вибірковою групою - скільки людина може жити без води, або їжі?
До речі він також ставив експерименти з лікування холодових та опікових травм і його роботи активно використовуються після війни навіть зараз. Тобто з його експериментів хоч якась кінцева користь є для людства. А росіяни зробили з героїв мучеників, чим назавжди вписали їх імена в історію. І тих хто вижив і тих хто загинув.
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04.10.2022 18:29 Відповісти
Кацапи морили украінську націю в 1932- 33, 37 і 47 роках
І наразі намагаються зробити те саме 😠
Це дике племя повинно здохнути 😡
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04.10.2022 16:19 Відповісти
русня не люди, тому це не плем'я, а збіговисько потвор, стадо...
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04.10.2022 16:21 Відповісти
Йому пощастило, бо був розкручений в змі. На жаль, загиблим в Оленівці не пощастило. Їх здали в полон на смерть
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04.10.2022 16:24 Відповісти
На жаль, так. Обміняли лише медійних. А про інших більшість і не знає, бо живуть в бєнямарафоні - а там лише переможні-перемоги!
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04.10.2022 16:38 Відповісти
Все 108 обменяных азовцев - медийные? Назовите дюжину. Не можете? Тогда хорош уже муйню повторять.
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05.10.2022 01:36 Відповісти
Фотки цих азовців гуляли по фейсбуку всі 4 місяці, звичайно для зелебобіків вони не медійні, по бенямарафоні про них ніхто не розказував, бо "треба було мовчати так як це заважає обміну". Всім мовчати про те, що зеля наказав азовціям здатись в полон і прирік їх на катування, тортури і смерть. Тому для вас , звичайно вони не медійні
Назвіть тих 2500 які лишильсь у полоні!
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05.10.2022 10:20 Відповісти
нагадую, що там в полоні залишаються ще тисячі наших. одних лише азовців 2000, а крім них іще дуже багато людей. зниклих безвісти - чи то 7000 чи то 8000, більшість із них - в полоні.
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04.10.2022 19:50 Відповісти
Чи доживуть інші полонені до обміну?
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04.10.2022 16:25 Відповісти
АЗОВ ! АЗОВ ! АЗОВ !
Він і далі болить !
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04.10.2022 16:33 Відповісти
От би на такому харчуванні потримати Ілона Маска. А потім запитати що він думає про референдуми та гормональне ожиріння.
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04.10.2022 16:37 Відповісти
Вважаю ,що українська сторона перегинає палицю з усякими там конвенціями щодо полонених.Такі конвенції можуть застосовуватися до людей чи достойного противника,хоча який може бути достойним противник,та все ж,але не до нелюдів.Нелюдів треба повідомити публічно,що якщо ви так ставитмитеся до наших полоненних,то буде таке й ставлення до ваших.Нехай це не спрацює,бо їм насрати на своїх.Але це ,можливо,оброзумить потенційних чмобіків,котрі ,почувши про триразове харчування ,мобілізуються,а потім здадуться.
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04.10.2022 19:07 Відповісти
Хєрня яка,у тих хто здав азовців і не тільки взагалі щоденна відеозйомка.
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04.10.2022 20:35 Відповісти
Й ще,проти людського поводження з рашистами в полоні((А чи задавала собі українська сторона питання : а що їли люди в період окупації їх території і скільки разів в день?
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04.10.2022 20:58 Відповісти
Епаные кацапские выродки! Дмитрий выглядит точно как люди из фильма, который сняли американцы по освобождению Бухенвальда ((
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05.10.2022 01:34 Відповісти
 
 