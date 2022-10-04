Автор світлин з "Азовсталі" Дмитро "Орест" Козацький розповів про життя після визволення з полону. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Знімки Дмитра з "Азовсталі" стали символом української незламності. Тепер він сам знявся у першій після визволення з полону фотосесії.
Фото Дмитра опублікували українські фотографи-документалісти Костянтин і Влада Ліберови, повідомляє Цензор.НЕТ.
"В перший день вдома я пішов до барбершопу, підстригся і побрився. Я ніколи не хотів виглядати жертвою", - цитують вони слова Дмитра.
Документалісти розповіли, що багато спілкувалися вчора: про Маріуполь, полон і звичайне життя: "Ви почуєте ці історії з майбутніх інтерв’ю. А сьогодні можете просто подивитись Оресту в очі. Вони багато чого бачили".
Фотографи написали, що спробували відтворити у цій серії знімків промінь світла, що пронизує Дмитра, як на фотографії з "Азовсталі", яку він опублікував перед виходом із заводу.
Будь ласка, зачекайте...
Є люди які голодують навіть добровільно й робляць це роками !
В кожному оргнізму свій "метаболізм" . Є люди зі зниженим больовим порогом, інші навіть через 10 годин без їжі починають втрачати самоконтроль .
Але якщо б їх йще не катували б дуже коротким сном разом з 200-300 калорїї на добу ...
Нічні допити це ж чекістке "ноухау"... Тебе не годують й йще не дають спати . Й якщо фізична більш діє на інскстинктивному рівні на саму низчу форму нервової діяльності , то недосин й голод діє на рівні висшої нервової системи -- слабкість й апатія + галюцінації ...
Кати навмистно вели азовців до межі божевілля . То в їх була така ціль - довести до тваринного стану й зняти на відео ... така собі десакралізація в збоченному софкоїдному хворому уявленні !
До речі він також ставив експерименти з лікування холодових та опікових травм і його роботи активно використовуються після війни навіть зараз. Тобто з його експериментів хоч якась кінцева користь є для людства. А росіяни зробили з героїв мучеників, чим назавжди вписали їх імена в історію. І тих хто вижив і тих хто загинув.
І наразі намагаються зробити те саме 😠
Це дике племя повинно здохнути 😡
Назвіть тих 2500 які лишильсь у полоні!
Він і далі болить !