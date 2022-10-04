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Юристи дружини Медведчука намагаються повернути майно у Пущі-Водиці, - ЗМІ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Юристи компанії зрадниці України Оксани Марченко 3 жовтня прийшли повертати майно Віктора Медведчука у столичній Пущі-Водиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

Юристи, які представилися представниками компанії "УКРКАПІТАЛ", у понеділок прийшли на прилеглу до маєтку Віктора Медведчука територію з вимогою передати контроль над об'єктом.

Компанія "УКРКАПІТАЛ" належить дружині Медведчука Оксані Марченко.

За словами керівника ГО "НПУ Межигір’я" Дениса Тарахкотелика, маєток Медведчука та прилегла територія з середини березня охороняються ГО "НПУ Межигір’я" в рамках домовленості з офісом Генерального прокурора про зберігання майна на час слідчих дій.

Повідомляється, що юристи викликали поліцію.

У коментарі один з юристів повідомив: "Наразі чекаємо на виважене рішення правоохоронців".

Юристи дружини Медведчука намагаються повернути майно у Пущі-Водиці, - ЗМІ 01
Юристи дружини Медведчука намагаються повернути майно у Пущі-Водиці, - ЗМІ 02
Юристи дружини Медведчука намагаються повернути майно у Пущі-Водиці, - ЗМІ 03

Також читайте: Земельні ділянки дружини Медведчука арештували на Львівщині, - СБУ

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+30
паломниця хоче діньог
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04.10.2022 16:04
+30
Дайте им повестки!!!
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04.10.2022 16:08
+30
Мені чомусь здається,що ми дуже вже загрались в демократію.
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04.10.2022 16:09
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Дуля с маком
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04.10.2022 16:04 Відповісти
Они потом еще компенсацию мердтвердчуку выбьют, вернут в верховную зраду, а потом зебилы за него проголосуют и он еще президентом станет. Страна абсурда и маразма
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04.10.2022 16:10 Відповісти
глупости, эта власть его закрыла и каналы со всем барахлом отобрала в отличие от попередников
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04.10.2022 16:14 Відповісти
Беня, который под санкциями и в США и в Европе , уже отдал ворованные 5.5 млрд.дол...??? Или он как " жена императора" и поэтому "вне подозрений"?
Что там, Трухин " с леса" уже вернулся ? Или неужели Кузьминых , которого взяли на *таблице деления*, посадили? Тысячи "что там" ....и один ответ - это "100% свой прокурор*...
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04.10.2022 16:23 Відповісти
Ziu Zou,гiвно зелёные прожуй...Де ж зараз цей такий "закритий" медвечук? Сидить у буцигарнi? А может вiн вже не спiввласник "г+г"??
Та й барахло зараз повернуть..
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04.10.2022 17:00 Відповісти
xlopcy, objasnite evropeicu, - vedj prokurory, kak ja ponimaju, arestovali imuščestvo do prigovora suda, ne tak li?
Togda kakogo xrena tam eti nedojuristy (s kakogo jur-proftexa voni?) iščut, esli suda poka ne bylo?
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06.10.2022 00:30 Відповісти
паломниця хоче діньог
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04.10.2022 16:04 Відповісти
Доведеться вдовольнитися пісною *******.
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04.10.2022 16:04 Відповісти
прийшли, а далі? пішли на йух? чи всьо у ніх ОК?
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04.10.2022 16:05 Відповісти
А по **@льнику юристам?
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04.10.2022 16:05 Відповісти
Очень даже к стати, а заодно и мусорам если будут на стороне юристов!!!!!!
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04.10.2022 16:33 Відповісти
I привладним юморiстам..
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04.10.2022 17:02 Відповісти
СПАЛИТЕ НАХЕР ЭТУ ПРОСТИТУТКУ С ЕЕ АДВОКАТАМИ И СОВМЕСТНЫМ ГОВНОМ!!! ГОРИ ВСЕ ОГНЕМ!!!
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04.10.2022 17:51 Відповісти
Дайте им повестки!!!
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04.10.2022 16:08 Відповісти
Хіба що на розмінування згодяться. Це вороги бо працюють на ворога.
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04.10.2022 16:19 Відповісти
Юристів в каталажку.
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04.10.2022 16:09 Відповісти
А юристи тут до чого? В їх діях є якісь правопорушення? Прийшли Поговорили Вияснили "позиції сторін" І пішли!
ВСЕ!!!
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04.10.2022 16:22 Відповісти
Юристи є різні. Є такі наглючі, що хочеться в морду дать.
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04.10.2022 16:27 Відповісти
Ну так ДАЙ! Хто заважає?
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04.10.2022 16:46 Відповісти
Ага дам по морді, а потім самого засадять. Вони так складно говорять, все за кожну букву чіпляються, вже стикався.
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04.10.2022 19:20 Відповісти
Ну так чого ж тоді "рота відкриваєш"? Ти вибрав депутатів і довірив їм право від твого імені приймать купу законів Закони вони прийняли Юристи ними користуються То в чому твоє невдоволення?
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04.10.2022 20:18 Відповісти
Я не голосував за землю, то може такі як ти голосували довбні. Зелений ще мені тикати.
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05.10.2022 14:39 Відповісти
А за депутатів ти голосував? Чи ти сам - "народний депутат"? Ти, недоумку, навіть у моєму коментарі не розібрався - куди тобі в "політику" лізти?
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05.10.2022 14:43 Відповісти
Пішов ти нахер чмо.
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05.10.2022 14:55 Відповісти
Це вся твоя "аргументація"? Похвально! Перднув на форумі.... Коли пояснили, що "пердь" - у власні штани - образився і "поліз у бутилку".... Коли висміяли - почав матюкаться! Характерна реакція "невзнаного внутрісімейного генія"....
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05.10.2022 17:05 Відповісти
За своїх. юстицька, переживаєш?
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04.10.2022 16:32 Відповісти
Марченко! От буває, читаєш твої коментарі - наче розумна людина А буває - як "серонеш" - так ідіот ідіотом! До чого тут "свої"? Ти про наслідки подумав? Незаконне притягнення до кримінальної відповідальності та навіть незаконне позбавлення волі - "кримінал" для того, хто це вчиняє! Тому я і спитав - "Яке правопорушення вбачається в діях цих юристів? Ну - якщо такий "розумний", то піди і "засунь їх в каталажку" А я потім подивлюся - куди вони "засунуть" тебе! І цілком на законних підставах!
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04.10.2022 16:45 Відповісти
нормальный человек не был бы юристом у таких гнид. А эти животные всеядные. Поддерживаю дать в морду.
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04.10.2022 17:15 Відповісти
Адвокати є (по закону), навідь у вбивць. Ці юристи, більш за все, і є адвокатами у таких покидьків як марченко.
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04.10.2022 18:46 Відповісти
Ніколи в голові питання не виникали: "А для чого в демократичних країнах адвокатура?" Ставши на твою точку зору, постаєш перед протиріччям: "Адвокати захищають злодіїв та убивць Значить вони - вороги демократичного суспільства! ТО чому ж в цих країнах не відмовляються від інституту адвокатури?"
Адвокати контролюють дотримання закону з боку "апарату насилля", яким є держава в особі правоохоронних органів, і є "балансиром" для тієї ж демократії Юристи, у будь-якій фірмі, в першу чергу - консультанти А вже потім - захисники інтересів фірми Нам не відомо, коли саме сімейство Медведчуків найняло цих юристів Люди просто виконують роботу, на яку їх найняли - здійснюють захист інтересів роботодавця! ТОчно так само, як і працівник підприємства з виготовлення обладнання для "Беркута" Піди й побий йому морду за те, що він наповнив балончик "Черьомухою", чи відлив гумовий кийок, чи зібрав помповий карабін для розгону демонстрацій!
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04.10.2022 18:51 Відповісти
"Люди просто виконують роботу, на яку їх найняли - здійснюють захист інтересів роботодавця"
Вам самому не смешно?? вы стыдливо забыли упомянуть сколько баблишка они получат за просто виконану роботу, на яку їх найняли.
мерзость
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04.10.2022 19:17 Відповісти
Смішно! Зтвоїх слів
"Кожний має право на гідно оплачувану роботу"- один з головних стовпів західного суспільства Якщо комусь платять за роботу різника - ти ж його не починаєш зневажать? Не зневажаєш сантехніка який чистить твій унітаз Просто в таких же "унітазах" колупаються й юристи І їм платять за знання та вміння користуваться законами (Як сантехніка - розвідними ключами)
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04.10.2022 19:59 Відповісти
смешались в кучу кони, люди...
причем здесь сантехник, трындец вообще...
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04.10.2022 20:10 Відповісти
Нездатність зрозуміть наведену мною паралель - не моя вина, а твоя біда! Але я тут ні при чому!
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04.10.2022 20:19 Відповісти
Vo daeš, kollega (ne znav), - za lekciji publike treba grivnu brati.
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06.10.2022 00:33 Відповісти
А що ще залищається робить юристу-пенсіонеру, який знає, що насправді людина собою представляє "зсередини"? Бачачи в судах стільки "бруду людського", більших циніків ніж юристи - годі й пошукать От і "стібуся" як можу - у перервах між рибалками, збором грибів з ягодами, та приготуванням "делікатесів" із здобутого (для душі)
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06.10.2022 04:14 Відповісти
ніяких каталажок повістки в армію.
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04.10.2022 19:50 Відповісти
конфисковать все имущество предателей. шуфричей рабиновичей балицкого януковича курченко и прочей шоблы. слабо .
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04.10.2022 16:09 Відповісти
Мені чомусь здається,що ми дуже вже загрались в демократію.
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04.10.2022 16:09 Відповісти
👍🤝😠
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05.10.2022 18:44 Відповісти
Що з цього приводу скаже татаров- малюська?
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04.10.2022 16:10 Відповісти
***** чернотая ваще ****** в край, да она ***** зеков в тюрьме должна обслуживать курва такая
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04.10.2022 16:11 Відповісти
дзуськи
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04.10.2022 16:12 Відповісти
Поиздержались, да и запоребриком спросили "Где деньги "Зин" Ксюх". Надеются отсюда выжать
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04.10.2022 16:13 Відповісти
*** їй в сраку а не майно.**** кацапська ***
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04.10.2022 16:13 Відповісти
Насмерть стійте на захисті панського добра, холопи!
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04.10.2022 16:14 Відповісти
Тих би юристів взяти за одне місце і вишвирнути з країні ,в країні війна ,а тут давай повернемо ворогу майно тому що так постановили так звані юристи ,цих би паскудників направити розміновувати мінні поля.
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04.10.2022 16:15 Відповісти
У юристів діти голодні плачуть, хамон просять )))
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04.10.2022 16:26 Відповісти
Жеруть всю поросячу ногу, навіть не стругаючи той хамон.
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04.10.2022 16:36 Відповісти
Тiльки пейси шуршать...
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04.10.2022 17:07 Відповісти
Швидше ракета туди прилетить, чим юристи щось одіжмуть. Тривога весь післяобід
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04.10.2022 16:15 Відповісти
Агов, панове, контрнаступ русні у тилу!
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04.10.2022 16:15 Відповісти
Всi не годнi за станом здоров'я... Але мають такi ряхи- хоч бичкiв забивай...
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04.10.2022 17:12 Відповісти
рішення суду що мертвенчук визнаний злочинцем є? Тож вони будуть вимагати повернення свого майна, чесно награбованого і навіть через ЄСПЛ
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04.10.2022 16:21 Відповісти
Все тре повернути наротному депутату..Ще й по зарплатнi заборгованiсть...
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04.10.2022 17:14 Відповісти
Хай заводить свою турецьку мантру.
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04.10.2022 16:22 Відповісти
Ще нафтопровід йому віддайте до комплекту
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04.10.2022 16:25 Відповісти
Адвокатів на шибеницю...
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04.10.2022 16:27 Відповісти
Порєшают....Не дарма Портнов судову реформу "прописував"... та кадри януковича підтягував у владні кабінети...
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04.10.2022 16:28 Відповісти
Простіше те все майно спалити. Бо з нашими "правоохоронними органами" не здивусь,коли його ще й повернуть шльондрі оксанці.
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04.10.2022 16:28 Відповісти
Так навіть "труба Медведчука" при зельоних виявилась не Медведчука. Що ви хочете? Домовились з зельоними, які аж зі шкури вискакували, так боролись з єдиним ворогом Зе. І Медведчук на камеру начитав, що потрібно. За це і "сидів" комфортно, і пішов на волю, і майно не втратив.
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04.10.2022 16:29 Відповісти
вочевидь, ці юристи з дєрьмаком вже про все домовилися, тому й очікують на "виважене рішення поліції". а як інакше може бути із майном чувачка, який був бізнес-партнером "криголама" й цілком впевнено продовжував свій бізнес, у т.ч. й медійний, у час зеленої пошесті? якби не почав підважувати рейтинги зе-лупи, так і далі жив-не тужив в Україні - і він, і його дружина...
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04.10.2022 16:30 Відповісти
Тобто, спільники колаборанта і зрадника прийшли повертати йому майно?
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04.10.2022 16:31 Відповісти
Ех! Я епічненько вигляділи б ті "юристи" акуратно розсажені на палях в тому дворі. Дерев там підходящих багато, одним можна було б пожертвувати для благородної справи.
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04.10.2022 16:34 Відповісти
Шо там, вагон позолочений? Що у них у всих до золота ....то батони, то унітази, то вагон...фу, мотлох...ну ще розумію прикраси, особливо жіночі, ну ланцюги, каблучки...ну а оті штуки нащо, яка в тому культура, аааааа, це такий стиль новий ...нью ідіотизм
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04.10.2022 16:36 Відповісти
Майно чи лайно?
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04.10.2022 16:36 Відповісти
Пока стрелять врагов нации не начнут, толку не будет в Украине. При политической воле и желании их всех можно уничтожить за неделю. Списать на неизвестных патриотов.
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04.10.2022 16:52 Відповісти
Это будет лакмусовой бумагой.
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04.10.2022 17:03 Відповісти
с нашими гнилыми судьями времен кучмы- ющэнка, не удивлюсь, если и выиграют.
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04.10.2022 17:04 Відповісти
Театр абсурду продовжується.
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04.10.2022 17:17 Відповісти
тех кто припёрся надо вежливо послать за росийским кораблём.
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04.10.2022 17:20 Відповісти
НУ ТАК НА ФРОНТ ИХ !!!
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04.10.2022 17:25 Відповісти
Конфіскувати на користь держави як майно зрадників України...
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04.10.2022 17:48 Відповісти
Все із-за того що не судили Медведчука, а швидко евакуювали, а чому думаю не важко догадатись.
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04.10.2022 17:57 Відповісти
*** .....
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04.10.2022 18:38 Відповісти
А багато чого ми ще не знаємо....
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04.10.2022 18:44 Відповісти
дадуть зеленому клоуну взятку і вернуть усе майно цій хвойді.
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04.10.2022 19:40 Відповісти
Суд Лінча для зрадників-мертвечуків та їх запопадливих адвокатів!!!
На гілляку цих падлюк, за смерть та трагедії для Українців , бо воно зараз вирішили захищати зрадників України !!!
Мабуть, тиха бездіяльність привладних уже проплачена зрадниками-медвечуками!!!
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04.10.2022 19:55 Відповісти
А почему бы и не попробовать? Вот от Януковича уже отстали, Коломойскому возвращают сторицей, Абрамовича защищают. При этих у власти многое проходит. Попытаться стоит
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04.10.2022 21:02 Відповісти
В сухому остатку - Медведчуку залишили депутатство, сховали від суду і повертають крадене.
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04.10.2022 22:12 Відповісти
Медведчуку повертають крадене з українців та російського ФСБ.
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05.10.2022 05:53 Відповісти
Сумніву нема. Все повернуть,ще й виплатять моральну шкоду Медведчука.
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04.10.2022 22:28 Відповісти
 
 