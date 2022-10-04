Юристи дружини Медведчука намагаються повернути майно у Пущі-Водиці, - ЗМІ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Юристи компанії зрадниці України Оксани Марченко 3 жовтня прийшли повертати майно Віктора Медведчука у столичній Пущі-Водиці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".
Юристи, які представилися представниками компанії "УКРКАПІТАЛ", у понеділок прийшли на прилеглу до маєтку Віктора Медведчука територію з вимогою передати контроль над об'єктом.
Компанія "УКРКАПІТАЛ" належить дружині Медведчука Оксані Марченко.
За словами керівника ГО "НПУ Межигір’я" Дениса Тарахкотелика, маєток Медведчука та прилегла територія з середини березня охороняються ГО "НПУ Межигір’я" в рамках домовленості з офісом Генерального прокурора про зберігання майна на час слідчих дій.
Повідомляється, що юристи викликали поліцію.
У коментарі один з юристів повідомив: "Наразі чекаємо на виважене рішення правоохоронців".
Будь ласка, зачекайте...
Что там, Трухин " с леса" уже вернулся ? Или неужели Кузьминых , которого взяли на *таблице деления*, посадили? Тысячи "что там" ....и один ответ - это "100% свой прокурор*...
Та й барахло зараз повернуть..
Togda kakogo xrena tam eti nedojuristy (s kakogo jur-proftexa voni?) iščut, esli suda poka ne bylo?
ВСЕ!!!
Адвокати контролюють дотримання закону з боку "апарату насилля", яким є держава в особі правоохоронних органів, і є "балансиром" для тієї ж демократії Юристи, у будь-якій фірмі, в першу чергу - консультанти А вже потім - захисники інтересів фірми Нам не відомо, коли саме сімейство Медведчуків найняло цих юристів Люди просто виконують роботу, на яку їх найняли - здійснюють захист інтересів роботодавця! ТОчно так само, як і працівник підприємства з виготовлення обладнання для "Беркута" Піди й побий йому морду за те, що він наповнив балончик "Черьомухою", чи відлив гумовий кийок, чи зібрав помповий карабін для розгону демонстрацій!
Вам самому не смешно?? вы стыдливо забыли упомянуть сколько баблишка они получат за просто виконану роботу, на яку їх найняли.
мерзость
"Кожний має право на гідно оплачувану роботу"- один з головних стовпів західного суспільства Якщо комусь платять за роботу різника - ти ж його не починаєш зневажать? Не зневажаєш сантехніка який чистить твій унітаз Просто в таких же "унітазах" колупаються й юристи І їм платять за знання та вміння користуваться законами (Як сантехніка - розвідними ключами)
причем здесь сантехник, трындец вообще...
"Зин"Ксюх". Надеются отсюда выжать
На гілляку цих падлюк, за смерть та трагедії для Українців , бо воно зараз вирішили захищати зрадників України !!!
Мабуть, тиха бездіяльність привладних уже проплачена зрадниками-медвечуками!!!