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Над визволеним Лиманом офіційно підняли український прапор. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Захисники України офіційно підняли український прапор над звільненим Лиманом.

Про це повідомив у фейсбуці глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський передав від військових до Донецької обласної військової адміністрації повноваження з налагодження подальшого життя у визволених населених пунктах.

Над визволеним Лиманом офіційно підняли український прапор 01
Над визволеним Лиманом офіційно підняли український прапор 02
Над визволеним Лиманом офіційно підняли український прапор 03
Над визволеним Лиманом офіційно підняли український прапор 04
Над визволеним Лиманом офіційно підняли український прапор 05
Над визволеним Лиманом офіційно підняли український прапор 06
Над визволеним Лиманом офіційно підняли український прапор 07
Над визволеним Лиманом офіційно підняли український прапор 08
Над визволеним Лиманом офіційно підняли український прапор 09

"Дякую нашим Збройним Силам за те, що очищають від ворога наші українські землі. Окупанти залишають по собі руїни. Але головне - це наша земля. Усе відбудуємо наново. А поки що починаємо з налагодження логістики, завезення гуманітарної допомоги, видачі пенсій. Окремо зауважу: тим, хто евакуювався, ПОВЕРТАТИСЯ ДО ЗВІЛЬНЕНИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ЩЕ ЗАРАНО!", - звертається Кириленко до мешканців регіону.

"Триває масштабна робота з розмінування, попереду непроста зима, пережити яку буде вкрай важко. Війна ще зовсім близько. Усе повернемо, і всі повернемося - на все свій час", - резюмує він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Визволення Лимана відрізало шляхи постачання і порушило логістику військ РФ, - Нацгвардія

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+32
Місто Лиман звільнено від рашистських загарбників! Слава Україні! Слава Збройним Силам України!
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04.10.2022 16:54
+29
Герої ! Бажаю всім ПЕРЕМОГИ!
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04.10.2022 16:56
+21
Як же я пишаюся нашою нацією!
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04.10.2022 16:58
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Місто Лиман звільнено від рашистських загарбників! Слава Україні! Слава Збройним Силам України!
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04.10.2022 16:54 Відповісти
кожному русскому мобіку по гробіку!
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04.10.2022 21:44 Відповісти
Герої ! Бажаю всім ПЕРЕМОГИ!
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04.10.2022 16:56 Відповісти
Як же я пишаюся нашою нацією!
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04.10.2022 16:58 Відповісти
Ну що тут можна сказати- Героям слава!
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04.10.2022 17:03 Відповісти
Специально для диванных зрадофилов съездите в Лиман и посмотрите какой там сложный рельеф местности а потом будете трындеть как надо правильно окружать.
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04.10.2022 17:05 Відповісти
С юга, запада и востока лес, с севера поле. Город на равнине. В чём сложность рельефа?
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04.10.2022 17:20 Відповісти
Побєдун govtva ! А сам то де знаходишся? Не задавався питанням чому орки захопили ці райони? За оборону в державі хто відповідає?
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04.10.2022 17:51 Відповісти
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04.10.2022 17:08 Відповісти
Які красені наші бійці!
Допомагаємо армії,наближуємо нашу перемогу над ворогом.
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04.10.2022 17:28 Відповісти
Это на 3й фото Сырский?
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04.10.2022 17:34 Відповісти
Так
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04.10.2022 17:35 Відповісти
Дмитро "Калинчук" Вовнянко

Найкраще про Лиман, як на мене.

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04.10.2022 17:38 Відповісти
 
 