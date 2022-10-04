Над визволеним Лиманом офіційно підняли український прапор. ФОТОрепортаж

Захисники України офіційно підняли український прапор над звільненим Лиманом.

Про це повідомив у фейсбуці глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський передав від військових до Донецької обласної військової адміністрації повноваження з налагодження подальшого життя у визволених населених пунктах.



















"Дякую нашим Збройним Силам за те, що очищають від ворога наші українські землі. Окупанти залишають по собі руїни. Але головне - це наша земля. Усе відбудуємо наново. А поки що починаємо з налагодження логістики, завезення гуманітарної допомоги, видачі пенсій. Окремо зауважу: тим, хто евакуювався, ПОВЕРТАТИСЯ ДО ЗВІЛЬНЕНИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ЩЕ ЗАРАНО!", - звертається Кириленко до мешканців регіону.

"Триває масштабна робота з розмінування, попереду непроста зима, пережити яку буде вкрай важко. Війна ще зовсім близько. Усе повернемо, і всі повернемося - на все свій час", - резюмує він.

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