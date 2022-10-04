УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15966 відвідувачів онлайн
Новини Фото ФоторепортажВійна в Україні Війна
6 465 18
війна (56511) СБУ (10039) державна зрада (1075) колабораціонізм (941)

СБУ встановила ще 12 правоохоронців-зрадників, які займаються репресіями на окупованих територіях. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

СБУ встановила ще 12 правоохоронців-перевертнів, які займаються репресіями та фабрикують "докази" проти українців на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Серед них – так званий "заступник начальника військової комендатури смт Лазурне Херсонської області" з позивним "Грек".

За даними слідства, він проходив службу в органах МВС України в Маріуполі, а після початку бойових дій у 2014 році втік до тимчасово окупованого Криму та працевлаштувався у Севастополі до росгвардії.

Із початком широкомасштабного вторгнення рф зрадник повернувся на материкову територію, щоб "посилити силовий блок" окупаційного режиму.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Правоохоронці затримали зрадницю, яка була "старостою села" при окупантах на Харківщині

Ще один мешканець Херсонщини після окупації Нової Каховки погодився обійняти посаду "начальника ізолятора тимчасового тримання" у складі створеного спецслужбами рф "Новокаховського відділення міліції".

У новому статусі колаборант разом з представниками окупаційної влади виїжджає за адресами мешкання проукраїнських громадян та учасників АТО, викрадає їх та доставляє до "ізолятора тимчасового тримання". Також є факти проведення ним допитів та застосування тортур.

Пішли на співпрацю з окупантами колишній заступник начальника Ізолятора тимчасового тримання поліції та троє експертів-криміналістів. Вони вступили до так званого "науково-дослідного експертно-криміналістичного центру мвс", що на Херсонщині.

Також слідчі СБУ задокументували діяльність призначеного російськими окупантами очільника окупаційної "поліції" Старобільського району Луганщини.

Наразі він сприяє підтриманню на тимчасово захопленій Старобільщині рашистського "нового порядку". Під його керівництвом окупаційна поліція здійснює "кримінальне переслідування" громадян на підставі фейкових "законів лнр".

У Волновасі на Донеччині співробітники СБУ теж задокументували протиправну діяльність колишнього працівника поліції.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ще вісьмом псевдоправоохоронцям-зрадникам з Луганщини повідомлено про підозру, - Офіс генпрокурора. ФОТО

У 2011 році він вийшов на пенсію, але після широкомасштабного вторгнення рф з ідейних міркувань вирішив повернутися на службу в окупаційному режимі у статусі "начальника відділу карного розшуку Волноваського райвідділу мвс днр".

Слідчі СБУ кваліфікували дії всіх зазначених вище колаборантів за ч. 7 ст. 111-1 (добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території) Кримінального кодексу України.

Санкція інкримінованої їм статті передбачає до 15 років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.

СБУ встановила ще 12 правоохоронців-зрадників, які займаються репресіями на окупованих територіях 01
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+8
..та ничего им, зрадныкам, не будет..
даже если всех громко задержат, с вертолётами и собаками..
просто печерное правосудие вчерговэ трохи прибарахлится и незаметно все окажутся на свободе, как Штепа, слегка поделившись награбленым , может даже в ОПу дермака-портнова-татарова возьмут, или где-то рядом, там таких ценят
показати весь коментар
04.10.2022 17:07
+5
в опі пошукайте-там через одного зрадники
показати весь коментар
04.10.2022 17:05
+5
Під час затримання цю падаль живими не брати.
показати весь коментар
04.10.2022 17:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ЯКЩО стількі катівень на оккупованих територіях з 24 лютого , ТО В ЛУГАДОНЕ тоже за 8 років були катівні і військови ЗЛОЧІНИ
треба іскати свідків і подавати інфу про злочіні до ГААГІ
показати весь коментар
04.10.2022 17:00 Відповісти
Четвертовать мразей , пусть испытают все прелести пыток🪃🪃🪃🪃🪃
показати весь коментар
04.10.2022 17:51 Відповісти
Сонька,а где твой дрюжок джамал(джамшут)?
показати весь коментар
04.10.2022 19:48 Відповісти
СБУ встановила ще 12 правоохоронців-зрадників

А далі їх тра встановити на ослінчики та накинути на шиї зашморги...
показати весь коментар
04.10.2022 17:04 Відповісти
в опі пошукайте-там через одного зрадники
показати весь коментар
04.10.2022 17:05 Відповісти
Одно другому немешае и ОПе и тех кто корректировал огонь и стучал на соседей, а портнова -мразь повесить
показати весь коментар
04.10.2022 17:53 Відповісти
Під час затримання цю падаль живими не брати.
показати весь коментар
04.10.2022 17:07 Відповісти
..та ничего им, зрадныкам, не будет..
даже если всех громко задержат, с вертолётами и собаками..
просто печерное правосудие вчерговэ трохи прибарахлится и незаметно все окажутся на свободе, как Штепа, слегка поделившись награбленым , может даже в ОПу дермака-портнова-татарова возьмут, или где-то рядом, там таких ценят
показати весь коментар
04.10.2022 17:07 Відповісти
Насправді Україна знаходиться у дуже складній ситуації, і ще дуже велике питання на що перетвориться країна після перемоги на козломордією.
показати весь коментар
04.10.2022 17:13 Відповісти
Какіє мєрзскіє атвратітєльниє рожи...
показати весь коментар
04.10.2022 17:16 Відповісти
Это типа с тонущего корабля убегают крысы. Они почуяли неладное. Они думали что за агрессией спокойно можно наблюдать запасаясь попкорном лежа на диване. А когда их подняли с дивана эти паразиты трусливо бросили свою родину и стали бежать куда глаза тянет. Вот это есть печальный результат всей идеологии ихнего шовинизма и нацизма .
показати весь коментар
04.10.2022 17:21 Відповісти
Цікаво, а скільки ще подібних жлобів? Що скаже відділ внутрішньої безпеки? Чого громадянам чекати?
показати весь коментар
04.10.2022 17:32 Відповісти
А де громадянин Аваков? Чому не відповідає на питання про те, що як не зрадник, то працівник МВС? То така реформа була, на догоду москалям?
показати весь коментар
04.10.2022 17:50 Відповісти
Хто ці добрі люди? Де їх прізвища? Може ми з ними десь колись вчились? Старість змінює. Чи знов українська доброта?
показати весь коментар
04.10.2022 17:57 Відповісти
Вот за выкладывание в СМИ простор данных судить! Это должно было быть закрытым делом. Ведь сбегут твари теперь зная. А так можно бы было втихаря потом и решить иначе--- не по закону, а по народному. А теперь ни как. Приведите пример с 14 г начиная, удачный по действию и по закону исполненный? Нет такого и даже мелкого уровня.
показати весь коментар
04.10.2022 18:25 Відповісти
А имена изменников СБУ Крыма, даунбасса и лугандонии не установила. Многие из них получают украинские пенсии; имеют загранпаспорта безвиза; некоторые обзавелись недвижимостью в Киеве и в Европе, но СБУ не хватает времени и желания найти этих изменников.
показати весь коментар
04.10.2022 18:38 Відповісти
А чому такі мерзенні пики служили в часи України? Невже не видно, що половина з них -- ілюстрації для Ломброзо?
показати весь коментар
04.10.2022 19:13 Відповісти
 
 