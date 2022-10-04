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Коломойський навідався до НАБУ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж
4 жовтня 2022 р. Ігор Коломойський прибув у київський офіс Національного антикорупційного бюро України. Олігарх приїхав кортежем із супроводом.
За даними Bihus.Info, Коломойський перебував в НАБУ приблизно 45 хвилин, у цей день мав відбутися його допит, передає Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, у середині вересня 2022 р. детективи НАБУ провели обшук за місцем проживання Ігоря Коломойського в Буковелі. Про це повідомляло видання "Дзеркало тижня". Обшук стосувався провадження про заволодіння майном і коштами компанії "Укрнафта" на майже 13 млрд грн у 2015 р.
Крім того, на початку вересня антикорупційні органи оголосили підозри в цій справі колишнім менеджерам "Укрнафти". Ігор Коломойський наразі не має статусу підозрюваного.
Топ коментарі
+64 Mykola Trofimenko a12d9878
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+55 Fizko Kyiv
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Скот, ты и твое потомство на пятёрочку поколений вперёд, уже голодранцы и нищеброды.
Ну, если конечно твоих скотенят тебе в пакетах не вернут. После того, как их собаки или свиньи не переварят.
Ты сколько раз в день, скот, пытаешься отмыться от крови украинских детей, женщин, стариков? Сколько бы ты, покорный скот, не старался, ни тебе ни твоему скотскому потомству не отмыться.
Може й позбавили, але жодного підтвердження немає
відповідальності за прояви антисемітизму.
Джерело: засідання Верховної Ради
Деталі: Закон № 5110 вносить зміни до статті 161 Кримінального кодексу України у частині встановлення кримінальної відповідальності за прояви антисемітизму.
Зокрема, за прояви антисемітизму передбачається покарання у вигляді штрафу від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400 - 8500 гривень) або обмеженням волі на строк до 5 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.
Ті ж самі дії, поєднані з насильством, обманом чи погрозами, а також вчинені службовою особою караються штрафом 8500 - 17000 гривень або позбавленням волі - 2-5 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.
Дії, які були вчинені організованою групою осіб або спричинили тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
За законом антисемітизмом в Україні визнається певне ставлення до осіб єврейського походження, яке виражається в ненависті щодо них.
Ото сильно,где же Коломойский 8500 гривен возьмёт?
Не подобається · 175 · 33 тиж.
Marko Markovych
Офіційно у нас нема меншин. Тепер стали українцями Зеленський, бужанський, рабіновічь . То звідки ж взявся антисемітизм? Це напевне для ізраїльтян, що понаїжджають до Умані, бердичева, дніпра, щоб вони робили що хочуть і щоб людям позакривати роти.
Позначка «Подобається» · 20 · 33 тиж.
Felix Cooper
Я вибачаюся, а за українофобство рада не збирається вводити кримінальну відповідальність?
Позначка «Подобається» · 181 · 33 тиж.
Юрій Аскоченський
бьють, і плакати не дають
Позначка «Подобається» · 14 · 33 тиж.
Роман Твердохліб
Підтримую💯% , тому шо, нєкоториє, «мовних хочуть відправляти во Львов, а Львов передати полякам»
Позначка «Подобається» · 32 тиж.
Ігор Яковішак
А в Ізраїлі вже визнали голодомор геноцидом?
Чи там є закон який забороняє ображати українців?
Просто всегда прав тот у кого больше
прав.
Це у нього виходило дуже зворушливо!
https://www.youtube.com/watch?v=LJBbBy1LIHM
...
Другий бабах. 17 серпня 2022 року Богдан Львов своїм рішенням остаточно передав готель «Мир» колишньому акціонеру Приватбанку Геннадію Боголюбову. (Лінк тут: https://finance.liga.net/.../byvshie-vladeltsy-otsudili-v...).
Відразу по суті: готель «Мир» "пішов" до Приватбанку під час націоналізації у 2016 році, як актив, що належить колишнім акціонерам.
Боголюбов побіг до судів доводити, що "готель «Мир» не його, а належить якимось кіпріотам, які взагалі ніяк не пов'язані ані з ним, ані з Приватбанком". Кейс звичайно було абсолютно чорно-білий, але саме голова Касаційного господарського суду Львов 17 серпня 2022 року вирішив, що партнер Коломойського прав, і вирвав у державного банку готель «Мир» та віддав його олігарху Боголюбову.
(від влади - мовчання, мертва тиша)
...
А от "Укрнафті" Коломоського можна, і жодна позитивна ********** не пискне.
Знаєте чому?
Бо Бєня як умний мальчік, давно скупив під 4/5 інформаційного простіру, думаю сам був здивований легкодоступності тієї всратої журналіської "еліти", і не тільки, бо "актівісти-націоналісти" виявились переважно не кращіми, вже не кажучи про політиків та посадовців - звідси інформаційна окупація, яка прогнозовано закінчилася справжньою.
Підмахнули всією країною кротам і покручам, хто за % на крадівництві та можливість "прібарахліться", хто за лапшу про "конєц епохі" - і колективний Коломойський продовжує жнива на крові.
Прібарахлілісь, отримали небо в алмазах?
..........
Згадуйте про ті три мільярди, коли бачите як діти збирають кошти на ЗСУ. - Prozapas