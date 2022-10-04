Коломойський навідався до НАБУ. ФОТОрепортаж

4 жовтня 2022 р. Ігор Коломойський прибув у київський офіс Національного антикорупційного бюро України. Олігарх приїхав кортежем із супроводом.

За даними Bihus.Info, Коломойський перебував в НАБУ приблизно 45 хвилин, у цей день мав відбутися його допит, передає Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, у середині вересня 2022 р. детективи НАБУ провели обшук за місцем проживання Ігоря Коломойського в Буковелі. Про це повідомляло видання "Дзеркало тижня". Обшук стосувався провадження про заволодіння майном і коштами компанії "Укрнафта" на майже 13 млрд грн у 2015 р.

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Крім того, на початку вересня антикорупційні органи оголосили підозри в цій справі колишнім менеджерам "Укрнафти". Ігор Коломойський наразі не має статусу підозрюваного.







