УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15966 відвідувачів онлайн
Новини Фото Політика УкраїниФоторепортаж
17 837 88
НАБУ (3426) Коломойський (1421)

Коломойський навідався до НАБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

4 жовтня 2022 р. Ігор Коломойський прибув у київський офіс Національного антикорупційного бюро України. Олігарх приїхав кортежем із супроводом.

За даними Bihus.Info, Коломойський перебував в НАБУ приблизно 45 хвилин, у цей день мав відбутися його допит, передає Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, у середині вересня 2022 р. детективи НАБУ провели обшук за місцем проживання Ігоря Коломойського в Буковелі. Про це повідомляло видання "Дзеркало тижня". Обшук стосувався провадження про заволодіння майном і коштами компанії "Укрнафта" на майже 13 млрд грн у 2015 р.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Коломойського провели обшук у справі "Укрнафти", - ЗМІ. ФОТО

Крім того, на початку вересня антикорупційні органи оголосили підозри в цій справі колишнім менеджерам "Укрнафти". Ігор Коломойський наразі не має статусу підозрюваного.

Коломойський навідався до НАБУ 01
Коломойський навідався до НАБУ 02
Коломойський навідався до НАБУ 03
Коломойський навідався до НАБУ 04
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+64
Невже з бункера виліз? Віддайте його Штатам і ленд-ліз запрацює на всі 100%
показати весь коментар
04.10.2022 19:01
+55
Коли вже його до ФБР "навідають"?
показати весь коментар
04.10.2022 19:01
+46
При наступному президенті
показати весь коментар
04.10.2022 19:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Коли вже його до ФБР "навідають"?
показати весь коментар
04.10.2022 19:01 Відповісти
При наступному президенті
показати весь коментар
04.10.2022 19:06 Відповісти
При зеленському йому боятися нічого як бикував так і буде, та час іде а Америка чекає. І дочекається, до ***** уже не втече а в середині країни скоро почнуть цікавитись все більше і більше діяльністю цього покидька.
показати весь коментар
04.10.2022 20:00 Відповісти
Невже з бункера виліз? Віддайте його Штатам і ленд-ліз запрацює на всі 100%
показати весь коментар
04.10.2022 19:01 Відповісти
Оружие в обмен на Беню. Звучит
показати весь коментар
04.10.2022 19:07 Відповісти
Зеля готовий пожертвувати навіть ленд-лізом, але Коломойського нікому не віддасть
показати весь коментар
04.10.2022 19:07 Відповісти
Когда вопрос станет он или Беня, он и им пожертвует. И мамой Риммой и Ленкой
показати весь коментар
04.10.2022 20:04 Відповісти
навряд,бо якщо беня відкриє рота,то "пожертвують" уже боневтіком)))
показати весь коментар
04.10.2022 23:07 Відповісти
Может он и есть ленд-лиз.
показати весь коментар
04.10.2022 21:12 Відповісти
Как говорят в Днепре, ну так шо теперь, пойти обосраться всем?
показати весь коментар
04.10.2022 19:02 Відповісти
Вертел он всех. Не зря же в выборы вложился. Целый сериал запустили, что бы теперь чувствовать себя в безопасности.
показати весь коментар
04.10.2022 19:03 Відповісти
Сериал то копейка на "поржать"... а так печально что популус наш не чело веки(
показати весь коментар
04.10.2022 19:44 Відповісти
показати весь коментар
04.10.2022 19:40 Відповісти
А.......... а
показати весь коментар
04.10.2022 19:59 Відповісти
показати весь коментар
04.10.2022 20:18 Відповісти
о підарас знову скавчить,за любу ***** платять,а "служивий"?
показати весь коментар
04.10.2022 23:09 Відповісти
Когда он вернет 5.5 миллиардов долларов???
показати весь коментар
04.10.2022 19:05 Відповісти
В феврале начинается процесс по сути.
показати весь коментар
04.10.2022 19:14 Відповісти
судебный процесс в каком суде??? в Лондонском??? или в США??? Если в Украине, то это шляпа! И кто обвинитель??? приватбанк или государство Украина??? Прокурор должен быть с Лондона или с США!
показати весь коментар
04.10.2022 19:25 Відповісти
Быковал поди. Рано или поздно но в Федеральной тюрьме США побыкует.
показати весь коментар
04.10.2022 19:06 Відповісти
Хочу тебя проинформировать, скот со скотного двора с вывеской "Белоруссия" о том, что, в связи с тем, что твой бульбофюрер, которого ты и тебе подобные тупые, покорные и бессловесные скоты себе в пастухи избирал более четверти века, признал своё и твоё участие в войне против Украины, тебе, твоему скотенёнку (или двум скотенятам, сколько там ты со своей самкой произвели на свет Божий скотского потомства?) и его или их скотенятам, и скотенятам скотенят, придётся выплачивать Украине репарации многие многие года, десятилетия!, и ходить с голой жопой питаясь лушпайками от картошки.
Скот, ты и твое потомство на пятёрочку поколений вперёд, уже голодранцы и нищеброды.
Ну, если конечно твоих скотенят тебе в пакетах не вернут. После того, как их собаки или свиньи не переварят.

показати весь коментар
04.10.2022 21:00 Відповісти
Что же ты, скот, перднул своим рот и в кусты? Твой пастух-бульбофюрер ещё на месте? Ты его ещё не переизбрал?
Ты сколько раз в день, скот, пытаешься отмыться от крови украинских детей, женщин, стариков? Сколько бы ты, покорный скот, не старался, ни тебе ни твоему скотскому потомству не отмыться.
показати весь коментар
04.10.2022 21:21 Відповісти
Цікаво за що, чи чому, його Зе позбавив громадянства?
показати весь коментар
04.10.2022 19:06 Відповісти
Якби його позбавили громадянства, навряд чи б він так вільно ходив до набу
Може й позбавили, але жодного підтвердження немає
показати весь коментар
04.10.2022 19:22 Відповісти
От шо интересно, у Корбана гражданство отобрали, мотивируя наличием второго, а у бородатой бабушки почему-то не получается. И е#альник у бабушки такой, шо сразу видно, шо даже кофе она там в НАБУ пила бесплатно.
показати весь коментар
04.10.2022 19:07 Відповісти
Вопрос, как говорится острый, наболевший.Думаю в этих шашнях будет разбираться синагога
показати весь коментар
04.10.2022 20:23 Відповісти
Їх одним указом позбавили, але Корбан у той час перебував за кордоном, при спробі в'їзду в Україну у нього український паспорт вилучили, а інший документ він не надав. Коломойський же, як громадянин Ізраїлю та Кіпру (Євросоюз) може перебувати на території України без візи.
показати весь коментар
04.10.2022 22:24 Відповісти
1

відповідальності за прояви антисемітизму.

Джерело: засідання Верховної Ради

Деталі: Закон № 5110 вносить зміни до статті 161 Кримінального кодексу України у частині встановлення кримінальної відповідальності за прояви антисемітизму.

Зокрема, за прояви антисемітизму передбачається покарання у вигляді штрафу від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400 - 8500 гривень) або обмеженням волі на строк до 5 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.

Ті ж самі дії, поєднані з насильством, обманом чи погрозами, а також вчинені службовою особою караються штрафом 8500 - 17000 гривень або позбавленням волі - 2-5 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.

Дії, які були вчинені організованою групою осіб або спричинили тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

За законом антисемітизмом в Україні визнається певне ставлення до осіб єврейського походження, яке виражається в ненависті щодо них.
показати весь коментар
04.10.2022 19:09 Відповісти
з насильством, обманом чи погрозами, а також вчинені службовою особою караються штрафом 8500 - 17000 гривень

Ото сильно,где же Коломойский 8500 гривен возьмёт?
показати весь коментар
04.10.2022 19:31 Відповісти
Все дураки а он умный кинул всех и всю страну со своим банком . Может кто то скрутит этого деда и кинет в подвал все украинцы скажут спасибо
показати весь коментар
04.10.2022 19:09 Відповісти
Це який цинізм загроза повномаштабноі війни ,а верховна зрада виокремила одну національну меншину ,до речі це закон украінофоба бужанського ,а хто захистить украінців в Украіні від украінофобІі ,ось кому ця влада служить.

Не подобається · 175 · 33 тиж.





Marko Markovych

Офіційно у нас нема меншин. Тепер стали українцями Зеленський, бужанський, рабіновічь . То звідки ж взявся антисемітизм? Це напевне для ізраїльтян, що понаїжджають до Умані, бердичева, дніпра, щоб вони робили що хочуть і щоб людям позакривати роти.

Позначка «Подобається» · 20 · 33 тиж.



Felix Cooper

Я вибачаюся, а за українофобство рада не збирається вводити кримінальну відповідальність?

Позначка «Подобається» · 181 · 33 тиж.



Юрій Аскоченський

бьють, і плакати не дають

Позначка «Подобається» · 14 · 33 тиж.



Роман Твердохліб

Підтримую💯% , тому шо, нєкоториє, «мовних хочуть відправляти во Львов, а Львов передати полякам»

Позначка «Подобається» · 32 тиж.



Ігор Яковішак

А в Ізраїлі вже визнали голодомор геноцидом?
Чи там є закон який забороняє ображати українців?
показати весь коментар
04.10.2022 19:12 Відповісти
как бы его кортеж НАБУ не арестовал
показати весь коментар
04.10.2022 19:13 Відповісти
Коментарі до статті, дж.Укр правда
показати весь коментар
04.10.2022 19:13 Відповісти
Не "наведался", а прибыл по требованию.
показати весь коментар
04.10.2022 19:17 Відповісти
С ревизией?
показати весь коментар
04.10.2022 19:17 Відповісти
АХААААА , ей Богу БРАВО!!! Нагрянул.....унезапнооооо, инкогнитооооо
показати весь коментар
04.10.2022 19:19 Відповісти
Приходит и говорит "Ви кохве идете пить, шо такое? Я здесь гуляю
показати весь коментар
04.10.2022 19:30 Відповісти
...или перекличку устроял - иваненко -Я, сидоренко -Я
показати весь коментар
04.10.2022 19:32 Відповісти
на каву
показати весь коментар
04.10.2022 19:46 Відповісти
15.02.2022 - прийнято! !15, КАРЛ
показати весь коментар
04.10.2022 19:17 Відповісти
Бєня Казламойскій-пака свящєнная карова...
показати весь коментар
04.10.2022 19:17 Відповісти
Війна до сраки - там он ото, оте
показати весь коментар
04.10.2022 19:18 Відповісти
показати весь коментар
04.10.2022 19:19 Відповісти
А зачем номера замазали? Те, кому надо, и так с гранатомёта Беню достанут.
показати весь коментар
04.10.2022 19:19 Відповісти
Що значить навідався? Він має бути туди діствавлений під конвоєм і в наручниках.и Із СІЗО.
показати весь коментар
04.10.2022 19:22 Відповісти
Дійсно, думав-думав, а тоді - нє, а чим це вони там зайняті, піду навідаюсь
показати весь коментар
04.10.2022 19:25 Відповісти
Яка подія! Ну прямо як в кіно -"Штірліц йшов по коридору"! Не кортежем а автозаком пора б доставляти!
показати весь коментар
04.10.2022 19:23 Відповісти
Та хто ж посміє? Він жеж рука в опі ***********
показати весь коментар
04.10.2022 21:06 Відповісти
Дядя Сэм достанет с любыми номерами и паспортами.
показати весь коментар
04.10.2022 19:24 Відповісти
показати весь коментар
04.10.2022 19:25 Відповісти
- Пошли кофе пить.
показати весь коментар
04.10.2022 19:28 Відповісти
Шо такое, я здесь гуляю
показати весь коментар
04.10.2022 19:33 Відповісти
- Таки да, а шо?
показати весь коментар
04.10.2022 19:38 Відповісти
Навідався. Навідався, Карле! Срусський барін, такий собі Троєкуров, вальяжно "изволили наведаться". Ояїбу
показати весь коментар
04.10.2022 19:28 Відповісти
В Украине корупция не обнаружена
Просто всегда прав тот у кого больше
прав.
показати весь коментар
04.10.2022 19:28 Відповісти
Повєстку вручілі ?
показати весь коментар
04.10.2022 19:29 Відповісти
Кому? Директору *****?????
показати весь коментар
04.10.2022 19:34 Відповісти
Мій добрий приятель київський джазмен Сергій Вижляк колись ******** казати: "Ви ж мої жидочки!"
Це у нього виходило дуже зворушливо!
показати весь коментар
04.10.2022 19:29 Відповісти
Хоть поржом!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
04.10.2022 19:35 Відповісти
Гляньте Перехватчик фото подмастырил, уморааааа
показати весь коментар
04.10.2022 19:36 Відповісти
Ще довго цей смерд буде ходити по Україні.
показати весь коментар
04.10.2022 19:36 Відповісти
Тількинепорошенко - *****, це ж його наротив. Всверлив в мізки народу, нав'язавши свого "презеРВента", зелену шмарклю боневтіка.
показати весь коментар
04.10.2022 19:53 Відповісти
Мільярдер -- так просто за жабри не візмеш -- судитися буде до скону віку .
показати весь коментар
04.10.2022 19:54 Відповісти
Так надо брать не за жабры.
показати весь коментар
04.10.2022 19:56 Відповісти
показати весь коментар
04.10.2022 19:55 Відповісти
показати весь коментар
04.10.2022 19:56 Відповісти
Зе- антікорупція? Якось навіть і не смішно...
показати весь коментар
04.10.2022 20:22 Відповісти
Скорее бы этого марамоя отдать США, просто паразит на теле Украины.
показати весь коментар
04.10.2022 20:10 Відповісти
Когда они уже все нажрутся? Никто еще не забрал на тот свет свое состояние, заработал уже , что и правнукам хватит, остановись , подумай о вечном, сделай что-то доброе людям. Неа, будет ло смерти крутить свои схемы, тянуть из бюджета, кидать всех на бабки. Жадный , жирный уе@ан.
показати весь коментар
04.10.2022 20:18 Відповісти
оце так. з кортежем в НАБУ? цікаво і хто в країні президент?
показати весь коментар
04.10.2022 20:26 Відповісти
Ну як, Залужний (реальний), Зеленський(обраний), ну і ...Коломойський (фактичний), а ви обирайте, як зручно
показати весь коментар
04.10.2022 20:38 Відповісти
Двопаспортний суддя Богдан Львов: а как ета?
https://www.youtube.com/watch?v=LJBbBy1LIHM
...

Другий бабах. 17 серпня 2022 року Богдан Львов своїм рішенням остаточно передав готель «Мир» колишньому акціонеру Приватбанку Геннадію Боголюбову. (Лінк тут: https://finance.liga.net/.../byvshie-vladeltsy-otsudili-v...).

Відразу по суті: готель «Мир» "пішов" до Приватбанку під час націоналізації у 2016 році, як актив, що належить колишнім акціонерам.

Боголюбов побіг до судів доводити, що "готель «Мир» не його, а належить якимось кіпріотам, які взагалі ніяк не пов'язані ані з ним, ані з Приватбанком". Кейс звичайно було абсолютно чорно-білий, але саме голова Касаційного господарського суду Львов 17 серпня 2022 року вирішив, що партнер Коломойського прав, і вирвав у державного банку готель «Мир» та віддав його олігарху Боголюбову.

(від влади - мовчання, мертва тиша)
...
показати весь коментар
04.10.2022 20:29 Відповісти
дивіться на ту очкасто-бородату скотину... вона обікрала Україну і всіх її жителів - тебе також.... і вільно роз,їзджає собі на "майбаху", це норма?????
показати весь коментар
04.10.2022 20:36 Відповісти
Мабуть під дахом зеленого "черчіля" таки норма
показати весь коментар
04.10.2022 20:52 Відповісти
Чи не після цього візиту Шевченко іде у відставку? Тепер можна вмикати печатний станок.
показати весь коментар
04.10.2022 20:48 Відповісти
О, бачите, 72 коментарі - і ось десь вже близько до істини
показати весь коментар
04.10.2022 20:54 Відповісти
Прийшов особисто спитати, чи не втратили ті нюх? Чи не забули, хто в країні хазяїн?
показати весь коментар
04.10.2022 20:50 Відповісти
Эту пархатую Гниду нужно выдавать Штатам, Гуантанамо ждет в месте с его слугой!!!
показати весь коментар
04.10.2022 20:53 Відповісти
Невже виродка беню, який 30 років обкрадав Україну, немає за що посадити?
показати весь коментар
04.10.2022 20:56 Відповісти
Можете собі уявити новину - "Верховний Суд дозволив "ROHSEN" не сплачувати державі податків на 2,9 мільярда"?

А от "Укрнафті" Коломоського можна, і жодна позитивна ********** не пискне.

Знаєте чому?

Бо Бєня як умний мальчік, давно скупив під 4/5 інформаційного простіру, думаю сам був здивований легкодоступності тієї всратої журналіської "еліти", і не тільки, бо "актівісти-націоналісти" виявились переважно не кращіми, вже не кажучи про політиків та посадовців - звідси інформаційна окупація, яка прогнозовано закінчилася справжньою.

Підмахнули всією країною кротам і покручам, хто за % на крадівництві та можливість "прібарахліться", хто за лапшу про "конєц епохі" - і колективний Коломойський продовжує жнива на крові.

Прібарахлілісь, отримали небо в алмазах?

..........

Згадуйте про ті три мільярди, коли бачите як діти збирають кошти на ЗСУ. - Prozapas
показати весь коментар
04.10.2022 21:17 Відповісти
А нам сейчас этого порхатого скандала только не хватает.
показати весь коментар
04.10.2022 22:18 Відповісти
Спереду у ЗСУ москальські воші,позаду українські гниди. Це пи#дець🤦
показати весь коментар
04.10.2022 23:46 Відповісти
Аж 45 хвилин...швидко все порішали
показати весь коментар
05.10.2022 06:55 Відповісти
 
 