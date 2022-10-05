Вночі росіяни із "Градів" та важкої артилерії обстріляли Нікопольщину, - Резніченко. ФОТОрепортаж

Окупанти обстріляли "Градами" та важкою артилерією три громади Нікопольського району - Червоногригорівську, Нікопольську та Марганецьку.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі росіяни вкотре воювали з мирними містами та селами. Обстріляли "Градами" та важкою артилерією три громади Нікопольського району - Червоногригорівську, Нікопольську та Марганецьку. Попередньо, люди не постраждали.



У Червоногригорівській громаді два будинки знищено, до 20 понівечено. Російські снаряди пошкодили два ліцеї, церкву, магазин, газопровід та лінії електропередач.



У Нікополі обстрілом побили бази відпочинку.



У Марганецькій громаді рятувальники продовжують обстеження території. Масштаби руйнацій з’ясовуються", - йдеться в повідосмленні.

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