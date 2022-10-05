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Вночі росіяни із "Градів" та важкої артилерії обстріляли Нікопольщину, - Резніченко. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти обстріляли "Градами" та важкою артилерією три громади Нікопольського району - Червоногригорівську, Нікопольську та Марганецьку.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі росіяни вкотре воювали з мирними містами та селами. Обстріляли "Градами" та важкою артилерією три громади Нікопольського району - Червоногригорівську, Нікопольську та Марганецьку. Попередньо, люди не постраждали.

У Червоногригорівській громаді два будинки знищено, до 20 понівечено. Російські снаряди пошкодили два ліцеї, церкву, магазин, газопровід та лінії електропередач.

У Нікополі обстрілом побили бази відпочинку.

У Марганецькій громаді рятувальники продовжують обстеження території. Масштаби руйнацій з’ясовуються", - йдеться в повідосмленні.

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Вночі росіяни із Градів та важкої артилерії обстріляли Нікопольщину, - Резніченко 01

Вночі росіяни із Градів та важкої артилерії обстріляли Нікопольщину, - Резніченко 02

Вночі росіяни із Градів та важкої артилерії обстріляли Нікопольщину, - Резніченко 03

Вночі росіяни із Градів та важкої артилерії обстріляли Нікопольщину, - Резніченко 04

Вночі росіяни із Градів та важкої артилерії обстріляли Нікопольщину, - Резніченко 05

Автор: Наталя Джума
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Жительница Мелитополя получила проклятия от русской родни из-за гибели мобилизованного
https://ria-m.tv/news/300152/jitelnitsa_melitopolya_poluchila_proklyatiya_ot_russkoy_rodni_iz_za_gibeli_mobilizovannogo.html

Нехай щастить.
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05.10.2022 08:07 Відповісти
от Харькова до белгородской тэц-83 км.нельзя так немножко похлопать по ней.
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05.10.2022 08:32 Відповісти
 
 