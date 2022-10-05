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Знищена база росіян у Балаклії. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Від бази окупантів після удару HIMARS залишилися тільки руїни й обгоріле залізо.
Фото зруйнованої бази публікує у фейсбуці блогер Сергій Наумович, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Балаклія. Україна починає розбирати завали. От, наприклад, тут була база орків. Знищена ударом Хаймарсами. І такого металолому багато скрізь на деокуповагих територіях", - написав він.
Топ коментарі
+17 Юрій Ільницький
показати весь коментар05.10.2022 09:45
+11 vsbu vsbu
показати весь коментар05.10.2022 09:20
+11 частный сектор
показати весь коментар05.10.2022 09:21
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