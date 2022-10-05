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Знищена база росіян у Балаклії. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Від бази окупантів після удару HIMARS залишилися тільки руїни й обгоріле залізо.

Фото зруйнованої бази публікує у фейсбуці блогер Сергій Наумович, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Балаклія. Україна починає розбирати завали. От, наприклад, тут була база орків. Знищена ударом Хаймарсами. І такого металолому багато скрізь на деокуповагих територіях", - написав він.

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Знищена база росіян у Балаклії 01
Знищена база росіян у Балаклії 02
Знищена база росіян у Балаклії 03
Знищена база росіян у Балаклії 04

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+17
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05.10.2022 09:45
+11
Я вибачаюсь - ну що, скептики по статистиці знищеного заліза? Сумнівались?
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05.10.2022 09:20
+11
колорадку примяли
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05.10.2022 09:21
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3 Хаймарс в гості завітали
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05.10.2022 09:20 Відповісти
Я вибачаюсь - ну що, скептики по статистиці знищеного заліза? Сумнівались?
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05.10.2022 09:20 Відповісти
це договорняк)))))))))))
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05.10.2022 10:27 Відповісти
колорадку примяли
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05.10.2022 09:21 Відповісти
А где дохлые орки? Разползлись или сгорели на хрен?
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05.10.2022 09:23 Відповісти
Їх свині поїли.
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05.10.2022 09:25 Відповісти
і коти
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05.10.2022 09:35 Відповісти
і миши, і собаки.
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05.10.2022 09:45 Відповісти
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05.10.2022 09:45 Відповісти
Позбирали і поклали в холодильники. Вже майже місяць як Балаклія звільнена, навіщо залишати трупний запах.
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05.10.2022 09:26 Відповісти
Перегруппировались на атомы и молекулы....
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05.10.2022 09:26 Відповісти
там метал горів, які орки? вони випарувалися.
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05.10.2022 09:27 Відповісти
От i добре .
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05.10.2022 09:38 Відповісти
які ж вони ******* в пеклі тепер носити будете ці колоради
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05.10.2022 09:25 Відповісти
Це війна зброї 19-го сторіччя зі зброєю 21-го....
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05.10.2022 09:38 Відповісти
Георгий победоносец с вами... Надо бы батюшек на подмогу с кадилом, а то подгорает
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05.10.2022 10:00 Відповісти
Прочитав сперше "база у Балаклаві"
Зрадів
Помилився...але чекаємо
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05.10.2022 10:24 Відповісти
 
 