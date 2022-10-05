На війні з російськими окупантами загинув штурман авіаційної ескадрильї майор Тарас Редькін. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
29 вересня в боях з російськими окупантами загинув заступник командира ескадрильї - штурман авіаційної ескадрильї майор Редькін Тарас Вікторович (Кот).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук дружини бійця.
"Мій чоловік сама щира і ясна людина у всьому світі! Справжній, мужній, чесний, відважний, ніжний, турботливий чоловік! Взірець для багатьох людей! Розумний і чуйний! завжди готовий прийти на поміч, ніколи не відмовляв!.. Ніколи нічого не боявся, завжди йшов в бій до Перемоги! Віддано захищав всіх нас, всю нашу Україну!" - написала вона.
За кілька днів Тарасу мало виповнитися 26 років.
Топ коментарі
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+32 Rostyslav Komarnytsky
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