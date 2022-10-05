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На війні з російськими окупантами загинув штурман авіаційної ескадрильї майор Тарас Редькін. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

29 вересня в боях з російськими окупантами загинув заступник командира ескадрильї - штурман авіаційної ескадрильї майор Редькін Тарас Вікторович (Кот).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук дружини бійця.

"Мій чоловік сама щира і ясна людина у всьому світі! Справжній, мужній, чесний, відважний, ніжний, турботливий чоловік! Взірець для багатьох людей! Розумний і чуйний! завжди готовий прийти на поміч, ніколи не відмовляв!.. Ніколи нічого не боявся, завжди йшов в бій до Перемоги! Віддано захищав всіх нас, всю нашу Україну!" - написала вона.

За кілька днів Тарасу мало виповнитися 26 років.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські воїни Артем Толочко і Юрій Попов загинули під час виконання бойового завдання на Харківщині. ФОТО


На війні з російськими окупантами загинув штурман авіаційної ескадрильї майор Тарас Редькін 01

На війні з російськими окупантами загинув штурман авіаційної ескадрильї майор Тарас Редькін 02

На війні з російськими окупантами загинув штурман авіаційної ескадрильї майор Тарас Редькін 03

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+54
Промінчик Сонця в наших серцях і Пам'яті.
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05.10.2022 09:44
+47
ВІЧНА ПАМ"ЯТЬ ГЕРОЮ
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05.10.2022 09:46
+32
Був Ангелом нч Землі - став Ангелом на Небі. Україна вдячна Тобі за захист🙏. Слава Україні! - Героям Слава!
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05.10.2022 09:47
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Промінчик Сонця в наших серцях і Пам'яті.
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05.10.2022 09:44 Відповісти
ВІЧНА ПАМ"ЯТЬ ГЕРОЮ
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05.10.2022 09:46 Відповісти
Безмежне сп1вчуття родин1 1 близьким. Друз1 помстяться, а Батьк1вщина не забуде. Пишу ц1 слова 1 плачу.
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05.10.2022 10:51 Відповісти
Був Ангелом нч Землі - став Ангелом на Небі. Україна вдячна Тобі за захист🙏. Слава Україні! - Героям Слава!
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05.10.2022 09:47 Відповісти
Сумно....
РУС на себе та в хмари до райської ескадрільї.
Вічна пам"ять та шана.
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05.10.2022 09:47 Відповісти
вічна пам'ять та низький уклін..., гарний, молодий, йому б жити та жити..., але комусь захотілось нашої землі і нашого неба...
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05.10.2022 09:49 Відповісти
ВІЧНА СЛАВА ГЕРОЮ!
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05.10.2022 09:51 Відповісти
...Как пережить такое горе? Погибают наши прекрасные парни...плачем. Путину и рускім,этим выродкам, не будет прощения от нас никогда.
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05.10.2022 09:55 Відповісти
Герої не вмирають!!!
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05.10.2022 09:56 Відповісти
Світла і вічна пам'ять Захиснику України!
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05.10.2022 09:58 Відповісти
С.У.М.
(А дружині сили, щоб пережити це горе...)
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05.10.2022 10:06 Відповісти
можно конечно запустить 100 хаймарсов в ответ за гибель молодого и перспективного пилота, но это дело не решит. нужно системно работать над смещением лысого и его клики с поста президента оркостана
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05.10.2022 10:07 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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05.10.2022 10:07 Відповісти
Молодой хлопец, с чистым, открытым лицом. До слез. Вечная память!
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05.10.2022 10:09 Відповісти
Пішла із життя така гарна Людина! Своє життя віддала заради кожного з нас! Усім росіянам ДО ОДНОГО -горіть в ПЕКЛІ НЕЛЮДИ!
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05.10.2022 10:14 Відповісти
R.I.P.
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05.10.2022 10:16 Відповісти
RIP
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05.10.2022 10:21 Відповісти
Вічна пам'ять
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05.10.2022 10:29 Відповісти
В очах небо України...

Герої не вмирають.
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05.10.2022 10:31 Відповісти
Жаль, молоді пілоти гинуть. Гинуть бо літати ні на чому і вчитись мабудь ні на чому. На коврах-літаках з асфальту не політаєш. По факту бачу на фото літають якщо не помиляюсь на Л-39? То ж древній учбовий літак, його характеристики позволяють літати в зоні дії ворожої ППО та в бою проти нових кацапських літаків???
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05.10.2022 10:31 Відповісти
То фото з льотного училища, ще курсант.
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05.10.2022 12:02 Відповісти
Шана
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05.10.2022 10:36 Відповісти
Сердце зещемило услышав такую трагическую новость. Уходят лучшие отважные сыновья Украины!
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05.10.2022 10:41 Відповісти
вони ідуть у вічність і безсмертя
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ВІЧНА ПАМ"ЯТЬ ГЕРОЯМ
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05.10.2022 18:17 Відповісти
Будь ти проклята, дика болотна орда!

Слава нашому Герою! І вічна пам'ять...
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05.10.2022 18:48 Відповісти
 
 