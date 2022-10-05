Викрито агентів РФ, які готували псевдореферендум на Миколаївщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ викрила агентів РФ, які готували псевдореферендум на Миколаївщині. Двоє із них уже опрацьовані СБУ та отримали свої підозри, а організаторці псевдоголосування, яка наразі переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території, - повідомлено про підозру заочно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За матеріалами слідства, "втікачкою" виявилася мешканка Баштанського району, яка добровільно брала участь в організації та проведенні незаконного референдуму на Миколаївщині.

"Її поплічники на підконтрольній Україні території допомагали поширювати тему "референдуму" у соціальних мережах. Зокрема, "розганяли" фейки про те, що нібито населення Миколаївської області підтримує запланований плебісцит. Стосовно них зібрано доказову базу та повідомлено про підозру за ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

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Організаторці псевдореферендуму підозра оголошена за ч. 2 ст. 28 та ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.