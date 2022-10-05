Викрито агентів РФ, які готували псевдореферендум на Миколаївщині, - СБУ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
СБУ викрила агентів РФ, які готували псевдореферендум на Миколаївщині. Двоє із них уже опрацьовані СБУ та отримали свої підозри, а організаторці псевдоголосування, яка наразі переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території, - повідомлено про підозру заочно.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
За матеріалами слідства, "втікачкою" виявилася мешканка Баштанського району, яка добровільно брала участь в організації та проведенні незаконного референдуму на Миколаївщині.
"Її поплічники на підконтрольній Україні території допомагали поширювати тему "референдуму" у соціальних мережах. Зокрема, "розганяли" фейки про те, що нібито населення Миколаївської області підтримує запланований плебісцит. Стосовно них зібрано доказову базу та повідомлено про підозру за ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.
Організаторці псевдореферендуму підозра оголошена за ч. 2 ст. 28 та ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.
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Чума на кацапню на віки віків!
Мабуть ОПа зезидента забороняє.
Жалко, что СБУ в свое время не сделало операцию в стиле заезда бронетанковой группы под зигами в город, конечно с кацапскими флагами и захватом администрации и всего ее персонала. И предложений перейти на сторону России, дав на камеру присягу, и получив деньги (очень важно пачки долларов сразу на стол положить) и власть. Особенно в Одессе, но там в Одессе можно потери за это получить от местных. И когда депутаты и остальные, кто согласился сотрудничать, подпишут документы, то просто арестовать их всех, сразу убив всю грушную и фсбшную структуру внутри администрации. В апреле бы это прокатило, тогда и рпг меньше было, и народ боялся резкого прорыва и поверил бы в эту операцию, да и хорошо проучить бы остальных коллаборантов таким способом, но конечно это рискованная операция, могут застрелить из любого угла.
Опасно !
Шоб навіть вже-ах*євші ах*єлі...