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Миколаївська область (1828) СБУ (10050) колабораціонізм (942) підозра (348) псевдореферендум (182)

Викрито агентів РФ, які готували псевдореферендум на Миколаївщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

СБУ викрила агентів РФ, які готували псевдореферендум на Миколаївщині. Двоє із них уже опрацьовані СБУ та отримали свої підозри, а організаторці псевдоголосування, яка наразі переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території, - повідомлено про підозру заочно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За матеріалами слідства, "втікачкою" виявилася мешканка Баштанського району, яка добровільно брала участь в організації та проведенні незаконного референдуму на Миколаївщині.

"Її поплічники на підконтрольній Україні території допомагали поширювати тему "референдуму" у соціальних мережах. Зокрема, "розганяли" фейки про те, що нібито населення Миколаївської області підтримує запланований плебісцит. Стосовно них зібрано доказову базу та повідомлено про підозру за ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

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Викрито агентів РФ, які готували псевдореферендум на Миколаївщині, - СБУ 01
Викрито агентів РФ, які готували псевдореферендум на Миколаївщині, - СБУ 02
Викрито агентів РФ, які готували псевдореферендум на Миколаївщині, - СБУ 03
Викрито агентів РФ, які готували псевдореферендум на Миколаївщині, - СБУ 04
Викрито агентів РФ, які готували псевдореферендум на Миколаївщині, - СБУ 05
Викрито агентів РФ, які готували псевдореферендум на Миколаївщині, - СБУ 06

Організаторці псевдореферендуму підозра оголошена за ч. 2 ст. 28 та ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Автор: Ірина Дашківська
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..."ніколаєвскій_народ" врємєєно будєт "хєрсонскім"...
Чума на кацапню на віки віків!
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05.10.2022 10:19 Відповісти
Дрібних виконавців зовити ще можуть,а от таких як Львов чи Новінський - ні.
Мабуть ОПа зезидента забороняє.
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05.10.2022 10:26 Відповісти
Боже, какой бред. Притом даже тут не коллаборант-изменник Родины вызывает презрение, а очередной фсбшник, которого разводят на бабло, говоря про собственную значимость, возможность привлечь людей и общее настроение народа. Просто разводят на бабки. А ФСБшник начальство разводит на бабло, говоря, что нашел ценного агента.

Жалко, что СБУ в свое время не сделало операцию в стиле заезда бронетанковой группы под зигами в город, конечно с кацапскими флагами и захватом администрации и всего ее персонала. И предложений перейти на сторону России, дав на камеру присягу, и получив деньги (очень важно пачки долларов сразу на стол положить) и власть. Особенно в Одессе, но там в Одессе можно потери за это получить от местных. И когда депутаты и остальные, кто согласился сотрудничать, подпишут документы, то просто арестовать их всех, сразу убив всю грушную и фсбшную структуру внутри администрации. В апреле бы это прокатило, тогда и рпг меньше было, и народ боялся резкого прорыва и поверил бы в эту операцию, да и хорошо проучить бы остальных коллаборантов таким способом, но конечно это рискованная операция, могут застрелить из любого угла.
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05.10.2022 10:27 Відповісти
Ну, в некоторых районах застрелить могли бы только стрелами амура изза большой любви к старшему брату. К великому сожалению. В частности недавно приехавшие из херсонщины рассказывали про Геническ что там как будто ничего и не произошло. Все на своих местах с теми же людьми но под другими флагами.
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05.10.2022 11:07 Відповісти
Нельзя так заезжать ! Так как , я уверен, население могло ( и правильно ) как минимум обстрелять своих ! А возможно кого-то и убить...
Опасно !
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05.10.2022 11:18 Відповісти
Та всіх депутатів всіх рівней, з їх помічниками, знаоймими, рідними, від опзж, життя, наш край, шарія - і всі будуть діверсантами, зрадниками - всіх арештувати і на кічу. 100% прильоти будуть меньші по містах і селах.
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05.10.2022 10:33 Відповісти
Це повинно здохнути в якихось спеціальних муках...
Шоб навіть вже-ах*євші ах*єлі...
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05.10.2022 10:35 Відповісти
 
 