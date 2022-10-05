Рідні захисників "Азовсталі" взяли участь в засіданні Ради ООН з прав людини. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Делегація Асоціації родин захисників "Азовсталі" та полку "Азов" у Женеві взяла участь у засіданні Ради ООН з прав людини й організувала на Площі Нації мітинг.
Про це повідомили в Асоціації, інформує Цензор.НЕТ.
Сестра нещодавно звільненого з російського полону начальника штабу "Азову" Сандра Кротевич, дружина полоненого захисника "Азовсталі" Лілія Ступіна і заступник командира "Азову" Сергій Цісарук "Мольфар" провели зустріч з українською делегацією в ООН, де поспілкувалися з уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Дмитром Лубінцем.
Під час зустрічі були обговорені питання умов утримання та стану здоров’я військовополонених захисників "Азовсталі".
За ініціативою делегації на Площі Нації в Женеві був організований мітинг з вимогою до ООН негайно втрутитися в ситуацію з негідним поводженням росії з українськими військовополоненими і розпочати виконувати Женевські конвенції. Крім місцевих громадських організацій, до заходу долучився також Лубінець.
"Попереду в нашої делегації зустрічі з лідерами гуманітарних організацій, політиками та іншими впливовими особами. Ми продовжимо розповідати про їхній шлях у соцмережах Асоціації", - додали в організації.
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