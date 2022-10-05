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Лиман після звільнення від російських окупантів. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Як виглядає місто Лиман на Донеччині, яке нещодавно звільнили від загарбників-росіян.
Фото з Лиману опубліковані в телеграмі президента України Володимира Зеленського, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ось що залишив після себе окупант в українському Лимані. Держава-агресор знищує скрізь на захопленій території будь-які основи життя: економіку, соціальну сферу, культуру", - написав Зеленський.
Він додав, що зупинити це можна лише в один спосіб: визволити наші землі.
Топ коментарі
+19 Vlad Cheh
показати весь коментар05.10.2022 10:40
+14 Oper West
показати весь коментар05.10.2022 10:48
+8 Qq Qqq f1a4586b
показати весь коментар05.10.2022 10:40
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Зворыкин и Сикорский вынуждены были бежать за границу, чтобы жизни сохранить, а сколько менее известных убиты, замучены и бежали в эмиграцию?
И юмор у них характерный, показывающий отношение к учёным и изобретателям. Как в фильме "Иван Васильевич меняет профессию":
- Был у меня один такой, крылья сделал. Я его на бочку с порохом посадил, пущай полетает!
Им это смешно, ***@дь!