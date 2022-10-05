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Лиман після звільнення від російських окупантів. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Як виглядає місто Лиман на Донеччині, яке нещодавно звільнили від загарбників-росіян.

Фото з Лиману опубліковані в телеграмі президента України Володимира Зеленського, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ось що залишив після себе окупант в українському Лимані. Держава-агресор знищує скрізь на захопленій території будь-які основи життя: економіку, соціальну сферу, культуру", - написав Зеленський.

Він додав, що зупинити це можна лише в один спосіб: визволити наші землі.

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Лиман після звільнення від російських окупантів 01
Лиман після звільнення від російських окупантів 02
Лиман після звільнення від російських окупантів 03
Лиман після звільнення від російських окупантів 04
Лиман після звільнення від російських окупантів 05
Лиман після звільнення від російських окупантів 06
Лиман після звільнення від російських окупантів 07
Лиман після звільнення від російських окупантів 08
Лиман після звільнення від російських окупантів 09
Лиман після звільнення від російських окупантів 10

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+19
100 лет назад была такая же история. Это не российские, а самый настоящий русский дух. Жить в говне как свинья и заставить всех вокруг быть такими же свиньями, а кто откажется - тех убивать. Бухать как черти, плодить сынков за пособие и подыхать в 50 лет - вся жизнь кацапа. Последние 200 лет не выиграли ни одной войны, которую им на блюдечке не поднесли союзники. 2 успеха за 100 лет существования - победа в WW2 за счет поляка Рокосовки с его обманными движениями и котлами (а не как Жуков просирать 200 танков на одном мосту при 3-4 потерях у нациков), и запуск в космос человека и спутника на ворованной ракете у немцев и с украинцем Королевым, который Ваньку очередного запустил в космос (Гагарин, наверное, был десятым или двадцатым Ванькой, остальные подохли, в то время как США при аварии ракеты без людей сразу на несколько лет прекращали запуски). Ну и все, остальной скот только жрал, бухал и срал.
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05.10.2022 10:40
+14
«Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир...» - И.А.Ильин (1882-1954) , русский философ
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05.10.2022 10:48
+8
Орки. Зруйнувати, вбити, зґвалтувати, вкрасти, набухатись ...
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05.10.2022 10:40
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***** мой йух...
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05.10.2022 10:39 Відповісти
Орки. Зруйнувати, вбити, зґвалтувати, вкрасти, набухатись ...
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05.10.2022 10:40 Відповісти
і здохнути
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05.10.2022 10:48 Відповісти
Національна мрія --- згоріти від самогону, хоча все випивається ще брагою, тому для багатьох -- нездійсненна мрія!)
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05.10.2022 10:56 Відповісти
Заздрість та ненависть до всіх --- головна національна ідея гондурасєї!
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05.10.2022 10:52 Відповісти
...і оббріхати
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05.10.2022 11:38 Відповісти
100 лет назад была такая же история. Это не российские, а самый настоящий русский дух. Жить в говне как свинья и заставить всех вокруг быть такими же свиньями, а кто откажется - тех убивать. Бухать как черти, плодить сынков за пособие и подыхать в 50 лет - вся жизнь кацапа. Последние 200 лет не выиграли ни одной войны, которую им на блюдечке не поднесли союзники. 2 успеха за 100 лет существования - победа в WW2 за счет поляка Рокосовки с его обманными движениями и котлами (а не как Жуков просирать 200 танков на одном мосту при 3-4 потерях у нациков), и запуск в космос человека и спутника на ворованной ракете у немцев и с украинцем Королевым, который Ваньку очередного запустил в космос (Гагарин, наверное, был десятым или двадцатым Ванькой, остальные подохли, в то время как США при аварии ракеты без людей сразу на несколько лет прекращали запуски). Ну и все, остальной скот только жрал, бухал и срал.
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05.10.2022 10:40 Відповісти
Показательно, как они относятся к тем, кто двигает науку и прогресс. Тот же Королёв гнил в тюрьме, где был покалечен, пока не понадобился.

Зворыкин и Сикорский вынуждены были бежать за границу, чтобы жизни сохранить, а сколько менее известных убиты, замучены и бежали в эмиграцию?

И юмор у них характерный, показывающий отношение к учёным и изобретателям. Как в фильме "Иван Васильевич меняет профессию":

- Был у меня один такой, крылья сделал. Я его на бочку с порохом посадил, пущай полетает!

Им это смешно, ***@дь!
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05.10.2022 12:41 Відповісти
«Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир...» - И.А.Ильин (1882-1954) , русский философ
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05.10.2022 10:48 Відповісти
Home, sweet home.
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05.10.2022 12:39 Відповісти
дух росії = суть мразота кам'яної доби.
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05.10.2022 14:54 Відповісти
 
 