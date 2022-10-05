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Центр Авдіївки зазнав масованого артобстрілу, - ОВА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Вночі та вранці росіяни вели обстріли на Донецькому та Горлівському напрямках.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"На Донецькому напрямку під вогнем опинилась Авдіївка та села Очеретинської громади. В Авдіївці були поодинокі прильоти у старе місто, а зранку - масований артобстріл центру. Також вночі росіяни обстріляли Карлівське водосховище на території Очеретинської громади. За попередньою інформацією, без жертв", - йдеться у повідомленні.

На Горлівському напрямку потерпають Часовоярська, Бахмутська та Світлодарська громади. Часів Яр зазнав авіаудару - пошкоджено будинок, інформація про постраждалих не надходила. Вночі тривали обстріли Бахмута та Іванівського - 2 людини поранено, 2 будинки пошкоджено. У Світлодарській громаді було гучно в Одрадівці та на станції Майорськ.

"Від російських обстрілів щодня гинуть та зазнають поранень мирні жителі Донеччини. Залишатися в області - небезпечно!", - нагадує він мешканцям регіону.

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Центр Авдіївки зазнав масованого артобстрілу, - ОВА 01
Центр Авдіївки зазнав масованого артобстрілу, - ОВА 02
Центр Авдіївки зазнав масованого артобстрілу, - ОВА 03
Центр Авдіївки зазнав масованого артобстрілу, - ОВА 04
Центр Авдіївки зазнав масованого артобстрілу, - ОВА 05
Центр Авдіївки зазнав масованого артобстрілу, - ОВА 06
Центр Авдіївки зазнав масованого артобстрілу, - ОВА 07
Центр Авдіївки зазнав масованого артобстрілу, - ОВА 08
Центр Авдіївки зазнав масованого артобстрілу, - ОВА 09

Автор: Ірина Дашківська
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показати весь коментар
05.10.2022 10:57 Відповісти
хуже, кацапье
показати весь коментар
05.10.2022 11:02 Відповісти
 
 