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Знищена російська техніка на звільнених від окупантів українських територіях. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
На визволених від окупантів територіях України знаходять дедалі більше знищеної російської техніки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Генштаб також публікує фото розбитої техніки противника.
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показати весь коментар05.10.2022 11:14 Відповісти Мені подобається 1
Zemer
показати весь коментар05.10.2022 11:25 Відповісти Мені подобається 2
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