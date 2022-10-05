Знищена російська техніка на звільнених від окупантів українських територіях. ФОТОрепортаж

На визволених від окупантів територіях України знаходять дедалі більше знищеної російської техніки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Генштаб також публікує фото розбитої техніки противника.













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