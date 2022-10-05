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Знищена російська техніка на звільнених від окупантів українських територіях. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

На визволених від окупантів територіях України знаходять дедалі більше знищеної російської техніки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Генштаб також публікує фото розбитої техніки противника. 

Знищена російська техніка на звільнених від окупантів українських територіях 01
Знищена російська техніка на звільнених від окупантів українських територіях 02
Знищена російська техніка на звільнених від окупантів українських територіях 03
Знищена російська техніка на звільнених від окупантів українських територіях 04
Знищена російська техніка на звільнених від окупантів українських територіях 05
Знищена російська техніка на звільнених від окупантів українських територіях 06

Читайте на "Цензор.НЕТ": На південному напрямку ЗСУ знищили 31 окупанта та понад чотири десятки ворожої техніки, - ОК "Південь"

Автор: Ірина Дашківська
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Якщо не в ЗСУ, то на металобрухт.
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05.10.2022 11:14 Відповісти
Оошки пошли. Z и V заканчиваются
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05.10.2022 11:25 Відповісти
 
 