6 суден із українською агропродукцією вийшли з портів Великої Одеси, - Мінінфраструктури України. ФОТО

5 жовтня з портів "Одеса", "Південний" та "Чорноморськ" вийшло 6 суден з 115,5 тис. тонн агропродукції, яка буде направлена до країн Африки, Азії та Європи.

Про це повідомило Міністерство інфраструктури України, інформує Цензор.НЕТ.

"Серед них балкер ZHE HAI 505 який доставить 28,5 тис. тонн пшениці до Алжиру. Сумарно з початку жовтня до Алжиру відправлено 59 тис. української пшениці", - йдеться в повідомленні.

З моменту виходу першого судна з українських портів вийшло 274 судна з 6,2 млн тонн української агропродукції для країн Азії, Європи та Африки.

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