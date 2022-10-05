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6 суден із українською агропродукцією вийшли з портів Великої Одеси, - Мінінфраструктури України. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

зерно

5 жовтня з портів "Одеса", "Південний" та "Чорноморськ" вийшло 6 суден з 115,5 тис. тонн агропродукції, яка буде направлена до країн Африки, Азії та Європи.

Про це повідомило Міністерство інфраструктури України, інформує Цензор.НЕТ.

"Серед них балкер ZHE HAI 505 який доставить 28,5 тис. тонн пшениці до Алжиру. Сумарно з початку жовтня до Алжиру відправлено 59 тис. української пшениці", - йдеться в повідомленні.

З моменту виходу першого судна з українських портів вийшло 274 судна з 6,2 млн тонн української агропродукції для країн Азії, Європи та Африки.

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6 суден із українською агропродукцією вийшли з портів Великої Одеси, - Мінінфраструктури України 01
6 суден із українською агропродукцією вийшли з портів Великої Одеси, - Мінінфраструктури України 02

Автор: Марина Макєєва
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а пиратов в лаптях и с балалайкой, там нигде не наблюдается??
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05.10.2022 11:45 Відповісти
надеемся в Иран мы зерно не поставляем?
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05.10.2022 11:48 Відповісти
агрохолдингам без разницы кому поставлять, лишь бы деньги платили...они все равно все в офшорах. Какие это поступления валюты в государственную казну,мы уже увидели по курсу в обменниках и по ценам в магазинах...80 % вывозимой аграрной продукции принадлежат агрохолдингам и поступления в госказну от этого нулевые...
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05.10.2022 11:57 Відповісти
Щоб не було так, що собі потім будемо завозити з інших країн, а зараз дуже хочемо нагодувати Африку.
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05.10.2022 11:51 Відповісти
Бездарі при владі провокують економічну кризу ( абсолютно не борються з викликами сьогодення), кризу харчову!
Треба робити стратегічні запаси на слідуючий рік, думати, чим кормити армію і людей!!!
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05.10.2022 12:06 Відповісти
Ви мабуть спеціаліст у цій галузі. Розкажіть: скільки зерна потрібно Україні для власних потреб, скільки на разі є і скільки ще треба запасти?
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05.10.2022 12:27 Відповісти
Зато у нас яйця курячі вже 55 грн десяток, і іще дорожчати будуть, бо немає чим кормить
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05.10.2022 12:27 Відповісти
 
 