У Великій Британії розпочалася підготовка молодших командирів ЗСУ. ФОТОрепортаж

На території Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії розпочато підготовку базового рівня молодших командирів Збройних Сил України.

Про це повідомляє в телеграмі Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.



Цей курс розроблено на основі української програми навчань сержантського складу із врахуванням бойового досвіду Збройних Сил України.



Він передбачає заняття з лідерства, психологічної, методичної, вогневої, технічної та тактичної підготовки, а також міжнародного гуманітарного права.



Тренування проводяться українськими та британськими інструкторами із залученням іноземних зразків озброєння та військової техніки.



Після успішного завершення навчання військовослужбовців буде призначено на посади командирів відділень в підрозділи різних родів військ.

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