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У Великій Британії розпочалася підготовка молодших командирів ЗСУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

На території Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії розпочато підготовку базового рівня молодших командирів Збройних Сил України.

Про це повідомляє в телеграмі Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.

Цей курс розроблено на основі української програми навчань сержантського складу із врахуванням бойового досвіду Збройних Сил України.

Він передбачає заняття з лідерства, психологічної, методичної, вогневої, технічної та тактичної підготовки, а також міжнародного гуманітарного права.

Тренування проводяться українськими та британськими інструкторами із залученням іноземних зразків озброєння та військової техніки.

Після успішного завершення навчання військовослужбовців буде призначено на посади командирів відділень в підрозділи різних родів військ.

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У Великій Британії розпочалася підготовка молодших командирів ЗСУ 01

У Великій Британії розпочалася підготовка молодших командирів ЗСУ 02

У Великій Британії розпочалася підготовка молодших командирів ЗСУ 03

Автор: Наталя Джума
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05.10.2022 11:53 Відповісти
GB дозволила використання "мультіка". Дяк.
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05.10.2022 12:11 Відповісти
Оце найкраще, що може бути. Щоб без совка, без совецкого духу, який донині є у Війську.
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05.10.2022 13:18 Відповісти
младшие командиры важнее генералов. Именно они руководят непосредственно бойцами и от их решений в сумме зависит любой исход боя. Генерал/полковник/капитан может орать и командовать что угодно, но если командир звена или взвода не донесет это до подчиненных и не составит план реализации все команды сверху будут до задницы.
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05.10.2022 16:54 Відповісти
 
 