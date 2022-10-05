У Великій Британії розпочалася підготовка молодших командирів ЗСУ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
На території Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії розпочато підготовку базового рівня молодших командирів Збройних Сил України.
Про це повідомляє в телеграмі Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.
Цей курс розроблено на основі української програми навчань сержантського складу із врахуванням бойового досвіду Збройних Сил України.
Він передбачає заняття з лідерства, психологічної, методичної, вогневої, технічної та тактичної підготовки, а також міжнародного гуманітарного права.
Тренування проводяться українськими та британськими інструкторами із залученням іноземних зразків озброєння та військової техніки.
Після успішного завершення навчання військовослужбовців буде призначено на посади командирів відділень в підрозділи різних родів військ.
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