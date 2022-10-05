В Україні загинув 23-річний військовослужбовець з Ірландії. ФОТО
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Рорі Мейсон воював у складі Міжнародного легіону захисту України поблизу російського кордону
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.
"Рорі Мейсон загинув зі своїм підрозділом під час контрнаступу в Харківській області", - розповіли у Міжнародному легіоні захисту України
Родина Мейсонів дізналася про смерть Рорі від Міністерства закордонних справ, яке надає консульську допомогу.
Його батько Роб описав його як "звичайного молодого чоловіка з драйвом, цілеспрямованістю та переконаннями".
"Хоча ми глибоко засмучені його смертю, ми надзвичайно пишаємося його мужністю та рішучістю, а також його самовідданістю, коли він негайно вступив на службу на підтримку України" - сказав він.
Топ коментарі
+58 Колян Коляныч
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+43 Дмитро Піталов
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+34 Ольга Мартынюк 8c212b17
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так написано ніби загинув цілий підрозділ!
RIP
Хоча, як на мене, Ірландія нам не чужа.
Я трохи повернута на Ірландію здавна, і коли там буваю, то бачу в тих лугових пейзажах риси України. Їхні старовинні хатки під солом"яними стріхами.
Вони і ми - непослухи, бунтівники.
Земля пухом, ірландський Герою.
Історичні долі наших народів теж надзвичайно схожі. Досить згадати хоча б Великий голод як у нас, так і у них...
🇺🇦🇮🇪❤️❤️❤️🔱💪
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Ірландії!!!