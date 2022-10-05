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В Україні загинув 23-річний військовослужбовець з Ірландії. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

рорі

Рорі Мейсон воював у складі Міжнародного легіону захисту України поблизу російського кордону

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

"Рорі Мейсон загинув зі своїм підрозділом під час контрнаступу в Харківській області", - розповіли у Міжнародному легіоні захисту України

Родина Мейсонів дізналася про смерть Рорі від Міністерства закордонних справ, яке надає консульську допомогу.

Його батько Роб описав його як "звичайного молодого чоловіка з драйвом, цілеспрямованістю та переконаннями".

"Хоча ми глибоко засмучені його смертю, ми надзвичайно пишаємося його мужністю та рішучістю, а також його самовідданістю, коли він негайно вступив на службу на підтримку України" - сказав він.

В Україні загинув 23-річний військовослужбовець з Ірландії 01

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+58
Спасибо мировым силам добра, которые помогают нам остановить этот армагедон.. Ирландскому Герою УКРАИНЫ - вечная память и слава..
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05.10.2022 11:54
+43
Велика дяка тобі та твоєму підрозділу! Ніколи не забудемо!
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05.10.2022 11:55
+34
Вічна пам'ять Герою України і Ірландії, щирі співчуття його родині, українці пам'ятатимуть його подвиг.
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05.10.2022 11:55
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Спасибо мировым силам добра, которые помогают нам остановить этот армагедон.. Ирландскому Герою УКРАИНЫ - вечная память и слава..
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05.10.2022 11:54 Відповісти
RIP
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05.10.2022 11:54 Відповісти
Велика дяка тобі та твоєму підрозділу! Ніколи не забудемо!
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05.10.2022 11:55 Відповісти
Вічна пам'ять Герою України і Ірландії, щирі співчуття його родині, українці пам'ятатимуть його подвиг.
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05.10.2022 11:55 Відповісти
"Рорі Мейсон загинув зі своїм підрозділом під час контрнаступу в Харківській області"
так написано ніби загинув цілий підрозділ!
RIP
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05.10.2022 11:59 Відповісти
а може й так, невідомо, скільки в ньому було бійців, може 10, було й таке, я читала, коли прилітає щось важке..., в нашому місті одночасно ховали 6-ьох, загинули в 1 день..., світла пам'ять цьому воїну
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05.10.2022 12:13 Відповісти
Життя поклав за Украіну -- вище всяких похвал .
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05.10.2022 12:03 Відповісти
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05.10.2022 12:03 Відповісти
Ось так людина віддає життя за чужу країну.
Хоча, як на мене, Ірландія нам не чужа.
Я трохи повернута на Ірландію здавна, і коли там буваю, то бачу в тих лугових пейзажах риси України. Їхні старовинні хатки під солом"яними стріхами.
Вони і ми - непослухи, бунтівники.
Земля пухом, ірландський Герою.
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05.10.2022 12:12 Відповісти
читайте щодня Володимира Антоновича )
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05.10.2022 13:55 Відповісти
Що то за один?
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05.10.2022 13:56 Відповісти
буває
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05.10.2022 16:03 Відповісти
Джо Байден, - теж ірландець за походженням.
Історичні долі наших народів теж надзвичайно схожі. Досить згадати хоча б Великий голод як у нас, так і у них...
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05.10.2022 22:05 Відповісти
Так. І теж був влаштований.
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05.10.2022 22:10 Відповісти
Героям Слава, Повага, Шана!
🇺🇦🇮🇪❤️❤️❤️🔱💪
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05.10.2022 12:16 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Ірландії!!!
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05.10.2022 12:28 Відповісти
Герою слава, справжній козак.
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05.10.2022 12:35 Відповісти
С.У.М.
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05.10.2022 13:17 Відповісти
Этот парень погиб за свободу Украины. Он в тяжелое время для Украины покинул свою Родину и встал на защиту украинцев. Хотя знал что идет на смерть. Вечная память!!!
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05.10.2022 13:29 Відповісти
Вечная память всем воинам отдавшим жизнь за свободную Украину!
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05.10.2022 13:57 Відповісти
Вічна Пам'ять Герою!
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05.10.2022 14:18 Відповісти
Thank you for your ultimate sacrifice, Valiant Celtic Warrior. We are indebted to you for this chance to live another day as a free nation.
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05.10.2022 16:38 Відповісти
fuair bás i cath, spiorad dodomitable
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05.10.2022 17:03 Відповісти
The Chieftains - O'Sullivan's March - YouTube
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05.10.2022 17:15 Відповісти
Слава Воїну! Слава Герою!
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05.10.2022 17:14 Відповісти
 
 