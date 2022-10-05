Удар по Запоріжжю: рашисти били "Іскандерами", одну ракету знешкоджено над містом. ФОТОрепортаж

Окупанти вдарили по Запоріжжю ракетами "Іскандер-К".

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

"Сили протиповітряної оборони працюють. Ворог атакував обласний центр ракетами "Іскандер-К". Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури. Одна з ракет, касетного типу, була знешкоджена над містом. Уламки впали в різних містах Запоріжжя. В жодному разі не можна їх чіпати, вони небезпечні!", - зазначає Старух

"Якби ця ракета дісталася цілі, руйнування були б значно масштабніші. Дякуємо за захист. Ми віримо та впевнені в ЗСУ!", - додає очільник регіону.









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