Росіяни обстріляли з важкої артилерії населені пункти Херсонщини. Є важко поранені, - поліція. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Ворог обстрілює як населені пункти як на щойно звільнених територіях, так і вздовж лінії фронту.
Про це повідомляє поліція Херсонської області, інформує Цензор.НЕТ.
"За минулу добу поліція відкрила 24 кримінальні провадження за фактами воєнних злочинів армії країни-агресорки на Херсонщині.Через потрапляння осколків снарядів у будинки, є тяжко травмовані місцеві жителі, пошкоджено та зруйновано десятки будинків, магазинів, побито дороги. Снаряди зачепили й лінію електропередач, люди живуть без світла, швидко відновити яке неможливо через постійні обстріли", - йдеться в повідомленні.
У Білозерській територіальній громаді через обстріли ворожою армією знищено майно та будівлі фермерського господарства, а також фруктові сади. Власник оцінив збитки у 200 мільйонів гривень.
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