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обстріл (21149) Херсонщина (4279) патрульна поліція (1400)

Росіяни обстріляли з важкої артилерії населені пункти Херсонщини. Є важко поранені, - поліція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Ворог обстрілює як населені пункти як на щойно звільнених територіях, так і вздовж лінії фронту.

Про це повідомляє поліція Херсонської області, інформує Цензор.НЕТ

"За минулу добу поліція відкрила 24 кримінальні провадження за фактами воєнних злочинів армії країни-агресорки на Херсонщині.Через потрапляння осколків снарядів у будинки, є тяжко травмовані місцеві жителі, пошкоджено та зруйновано десятки будинків, магазинів, побито дороги. Снаряди зачепили й лінію електропередач, люди живуть без світла, швидко відновити яке неможливо через постійні обстріли", - йдеться в повідомленні. 

У Білозерській територіальній громаді через обстріли ворожою армією знищено майно та будівлі фермерського господарства, а також фруктові сади. Власник оцінив збитки у 200 мільйонів гривень.

Росіяни обстріляли з важкої артилерії населені пункти Херсонщини. Є важко поранені, - поліція 01
Росіяни обстріляли з важкої артилерії населені пункти Херсонщини. Є важко поранені, - поліція 02
Росіяни обстріляли з важкої артилерії населені пункти Херсонщини. Є важко поранені, - поліція 03

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Автор: Марина Макєєва
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