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Двох прихильників "русского мира", які виправдовували збройну агресію РФ проти України, судитимуть на Закарпатті . ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

За матеріалами СБУ перед судом постануть двоє прихильників "русского мира", які виправдовували збройну агресію РФ проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Управління СБ України в Закарпатській області.

Слідчі Управління Служби безпеки України в Закарпатській області завершили досудове розслідування і передали до суду матеріали стосовно двох мешканців Закарпаття, які публічно виправдовували збройну агресію РФ проти України.

За даними слідства, зрадниками виявилися двоє мешканців Ужгорода та Міжгір’я, які відверто виправдовували звірства окупантів та дискредитували наших захисників.

Один із них навіть погрожував розстрілювати українських військовослужбовців у разі його мобілізації до лав ЗСУ.

"Ініційована СБУ експертиза підтвердила наявність у їхніх публікаціях та висловлюваннях публічних виправдовувань збройної агресії РФ проти України, а також глорифікації представників збройних формувань РФ", - йдеться в повідомленні.

Слідчі СБУ передали до суду обвинувальний акт стосовно обох прихильників "русского мира". Вони обвинувачуються у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії рф проти України, глорифікації її учасників, тобто за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України.

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Двох прихильників русского мира, які виправдовували збройну агресію РФ проти України, судитимуть на Закарпатті  01

Двох прихильників русского мира, які виправдовували збройну агресію РФ проти України, судитимуть на Закарпатті  02

Двох прихильників русского мира, які виправдовували збройну агресію РФ проти України, судитимуть на Закарпатті  03

Двох прихильників русского мира, які виправдовували збройну агресію РФ проти України, судитимуть на Закарпатті  04

Двох прихильників русского мира, які виправдовували збройну агресію РФ проти України, судитимуть на Закарпатті  05

Двох прихильників русского мира, які виправдовували збройну агресію РФ проти України, судитимуть на Закарпатті  06

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
знову уральські цигани ?
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05.10.2022 12:58
+6
Дорогая, это не то, что ты подумала, соседка просто спросила, можно ли поцеловать у нас икону.
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05.10.2022 12:49
+5
Так, там дійсно , панує весь кодляк ОПЗЖ , який підлягає негайному знищенню , але ж ніт , вони сьогодні із слугами наріду в коаліціі !😠
під потужним дахом зедермака !😠
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05.10.2022 13:27
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Дорогая, это не то, что ты подумала, соседка просто спросила, можно ли поцеловать у нас икону.
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05.10.2022 12:49 Відповісти
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05.10.2022 12:52 Відповісти
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05.10.2022 13:26 Відповісти
Що за сленг такий дивний ,, контрабандери " , на росіі запозичив ?😠
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05.10.2022 12:57 Відповісти
И судить их будут долго и нудно, и потом втихаря отпустят?
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05.10.2022 12:54 Відповісти
позбавлення громадянства, депортація нах, ось що нас врятує у майбутньому
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05.10.2022 12:54 Відповісти
А нах це куда? Яка країна у нас погодиться приймати особу без громадянства?
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05.10.2022 13:08 Відповісти
знову уральські цигани ?
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05.10.2022 12:58 Відповісти
думаєте їх ****** покусали?
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05.10.2022 13:00 Відповісти
вони точно мешканці Закарпаття??? чи понаєхавші???
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05.10.2022 12:58 Відповісти
Та напевно .На фронті теж такі проявилися.
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05.10.2022 13:08 Відповісти
я не знаю..але в нього українська якась стрьомна..в мене так чоловік розмовляє - мову вивчив, а акцент залишився...хоча у наступному році юбілей - 15 років як з СПБ до Києва переїхав
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05.10.2022 13:35 Відповісти
СПБ-це де?
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05.10.2022 19:37 Відповісти
культурна столиця парасії Санкт-Петербург
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05.10.2022 19:39 Відповісти
у Закарпатті засилля Секти РПЦ.

Цим все сказано -звідки закарпатці зі "скрєпами"...
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05.10.2022 16:35 Відповісти
Таких нелюдів і зрадників потрібно судити , а не відпускати 😡
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05.10.2022 12:59 Відповісти
Лучше в расход при задержании и по всем украинским СМИ сутками крутить (ведь это вполне естественно при «оказании сопротивления» ....и еврокотики возмущения не выразят даже)....а то этот либерализм уже привёл к тысячам невинно загубленных жизней......а может и десятков тысяч.Иначе слабость наказания будет только поводом для разной нечисти вредить Украине до бесконечности....или это тогда точно не война,а хз что.(
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05.10.2022 14:27 Відповісти
Вони варті розстрілу
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05.10.2022 13:00 Відповісти
Легше було розстріляти нах#й та списати на нещасний випадок при затриманні
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05.10.2022 13:05 Відповісти
Коли вже попів московського патріархату судити будуть,коли таких як новінський судити будуть, коли інших подібних судити будуть?Це все не те і просто відволікання в інфопросторі.
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05.10.2022 13:10 Відповісти
та ще в 14 треба було сцяним ганчір'ям гнати той МП..на голову не налазить..окупували церкву..
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05.10.2022 13:38 Відповісти
При Порошенко це було "не на часі"..

При ЗЕ і його міністрі Ткаченко -І ПОГОТІВ...
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05.10.2022 16:36 Відповісти
Закарпаття не даремно з 90-х стало вотчиною різних медведчуків,шуфрічєй,балог....троянський мадяро-російський кінь на Заході України....
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05.10.2022 13:11 Відповісти
Так, там дійсно , панує весь кодляк ОПЗЖ , який підлягає негайному знищенню , але ж ніт , вони сьогодні із слугами наріду в коаліціі !😠
під потужним дахом зедермака !😠
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05.10.2022 13:27 Відповісти
крім мафіозного клану Бало гУ Закарпатті є клани і дрібніші..

наприклад ,Ратушняка....
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05.10.2022 16:37 Відповісти
Рузьге вейізмір:

https://t.me/AFUStratCom/7591
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05.10.2022 16:16 Відповісти
таким розпеченою двоголовою куркою тавро ставити на лоба i зразу на цугундер !

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26.10.2022 12:24 Відповісти
 
 