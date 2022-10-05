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війна (56581) визволення (556) Харківщина (4286) деокупація (927) 92 окрема механізована бригада (157)

Розірвані на шматки російські окупанти після бою з 92-ю бригадою ЗСУ на сході Харківщини. ФОТОрепортаж 21+

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Українські захисники під час деокупації Харківщини знищили велику кількість російських загарбників. УВАГА! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду особам до 21 року, вагітним та людям зі слабкою психікою!

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Одна з наших найкращих бойових бригад - 92-га механізована, та сама, яка врятувала Харків у лютому, завдала серію поразок у зустрічних боях з російськими резервами, які намагаються зупинити український наступ у східних районах Харківської області.

Так, підрозділи 1-го батальйону 92-ї бригади відбили за останній тиждень кілька масованих контратак угруповання російських військ у складі 1-ї батальйонно-тактичної групи 200-ї мотострілецької бригади, ротно-тактичної групи 55-ї мотострілецької горної бригади, окремого батальйону "Байкал" з Бурятії, окремого загону "Русич", підтриманих танками, артилерією та авіацією. Ворог був зупинений, а потім українські піхотинці знову пішли вперед. Треба відмітити, що росіяни намагались втримати позиції, бої неодноразово йшли на коротких дистанціях, впритул, штурмувати доводилось не тільки будинки, а навіть окремі кімнати. Бої йшли запеклі, на жаль, значні втрати були і в українських воїнів, але піхота 1-го батальйону перемолола усі російські резерви. Взяті значні трофеї, полонені, а на шляху до Сватово кинуто багато російських трупів.

Вічна пам’ять українським героям, швидшого повернення здоров’я пораненим, ви виграли ще одну битву, яка увійде в історію України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наслідки обстрілу військами РФ Вовчанська. Є загиблий та поранений, - Нацполіція. ФОТО

Розірвані на шматки російські окупанти після бою з 92-ю бригадою ЗСУ на сході Харківщини 01
Розірвані на шматки російські окупанти після бою з 92-ю бригадою ЗСУ на сході Харківщини 02
Розірвані на шматки російські окупанти після бою з 92-ю бригадою ЗСУ на сході Харківщини 03
Розірвані на шматки російські окупанти після бою з 92-ю бригадою ЗСУ на сході Харківщини 04
Розірвані на шматки російські окупанти після бою з 92-ю бригадою ЗСУ на сході Харківщини 05
Розірвані на шматки російські окупанти після бою з 92-ю бригадою ЗСУ на сході Харківщини 06
Розірвані на шматки російські окупанти після бою з 92-ю бригадою ЗСУ на сході Харківщини 07
Розірвані на шматки російські окупанти після бою з 92-ю бригадою ЗСУ на сході Харківщини 08
Розірвані на шматки російські окупанти після бою з 92-ю бригадою ЗСУ на сході Харківщини 09
Розірвані на шматки російські окупанти після бою з 92-ю бригадою ЗСУ на сході Харківщини 10

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+68
Куме, а як англійскою буде російське війско? Рашн трупс. Боже, як гарно звучить!
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05.10.2022 14:10
+64
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05.10.2022 14:15
+58
Ну Цензор решил уже от души нас порадовать) Это когда то могло вызвать ужас, сейчас только наслаждение... И вот именно за это, что козломордые нас сделали таким, нужно их убить как можно больше....
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05.10.2022 14:17
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то орк своїм окурком подавився, аж в череп попало. Курить менше треба було
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07.10.2022 08:57 Відповісти
Слава ЗСУ !!! Слава Україні !!! Смерть ворогам !!!!!
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05.10.2022 19:13 Відповісти
А в мене різко покращился психологічний настрій.
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05.10.2022 20:17 Відповісти
саме то на надробок, якщо комусь це @івно потрібне у кацапії. впевнений, чомусь, що їх "рідним" по@уй. чекають на ладу-каліну...
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05.10.2022 20:33 Відповісти
Очень гарна експозіція,її треба виставити на червоній площі.
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05.10.2022 20:40 Відповісти
Дуже дивно, що в ********* в черепі виявився мозок.
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05.10.2022 20:58 Відповісти
Спати буду спокійно. Хоть картини пиши.
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05.10.2022 22:48 Відповісти
Гарна добірка фотографій ! І чомусь від них тільки гарний настрій.
Самі фото ,називаються - ПЯЗДА !!!
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05.10.2022 23:01 Відповісти
Чудова робота бійців 92-ї бригади по перетворенню "руських" на гарних руських! Хотілось би більше інформації про втрати підрозділу "русіч", до складу якого входить пітерський фашист та садист льоша мільчаков.
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06.10.2022 01:39 Відповісти
Подивився, заспокоївся, пішов спати в гарному настрої.
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06.10.2022 01:50 Відповісти
До речі, на фото орк із струганою правою ногою та задумливим поглядом дуже схожий на льоху мільчакова. Перевірити якось можна?
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06.10.2022 01:50 Відповісти
ну реально орки 1 в 1
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06.10.2022 13:31 Відповісти
Slava Ukraini from Lithuania.
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06.10.2022 13:41 Відповісти
Вечеряв якраз як статтю відкрив. Захотілось ще посмажить м'яса.
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06.10.2022 19:20 Відповісти
Да-да, загримовані актори з голлівуда)))
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07.10.2022 08:54 Відповісти
приезжайте в Украину, мы и вам дадим сняться в таком "фильме"!
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08.10.2022 11:21 Відповісти
Як сумно.
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07.10.2022 22:35 Відповісти
92 бригада Молодці
За оборону Харкова у лютому респект.
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07.10.2022 22:37 Відповісти
Новоіспєчьонниє, з вогнем прийшли, вогню і отримали, нелюди..
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09.10.2022 12:05 Відповісти
Люблю хороших руzzке
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10.10.2022 08:42 Відповісти
--- Що... оцими одоробалами СТРАЩАЛ ліліПУТІН вчора/ по прїзду / . Байдена :--- Имейте ввиду--- русские НЕпобедимьіе на полях сражений !?. Так таки так ! Від такого пейзажу кого хоч виверне ...
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22.02.2023 17:26 Відповісти
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