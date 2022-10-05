Розірвані на шматки російські окупанти після бою з 92-ю бригадою ЗСУ на сході Харківщини. ФОТОрепортаж 21+

Українські захисники під час деокупації Харківщини знищили велику кількість російських загарбників. УВАГА! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду особам до 21 року, вагітним та людям зі слабкою психікою!

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Одна з наших найкращих бойових бригад - 92-га механізована, та сама, яка врятувала Харків у лютому, завдала серію поразок у зустрічних боях з російськими резервами, які намагаються зупинити український наступ у східних районах Харківської області.

Так, підрозділи 1-го батальйону 92-ї бригади відбили за останній тиждень кілька масованих контратак угруповання російських військ у складі 1-ї батальйонно-тактичної групи 200-ї мотострілецької бригади, ротно-тактичної групи 55-ї мотострілецької горної бригади, окремого батальйону "Байкал" з Бурятії, окремого загону "Русич", підтриманих танками, артилерією та авіацією. Ворог був зупинений, а потім українські піхотинці знову пішли вперед. Треба відмітити, що росіяни намагались втримати позиції, бої неодноразово йшли на коротких дистанціях, впритул, штурмувати доводилось не тільки будинки, а навіть окремі кімнати. Бої йшли запеклі, на жаль, значні втрати були і в українських воїнів, але піхота 1-го батальйону перемолола усі російські резерви. Взяті значні трофеї, полонені, а на шляху до Сватово кинуто багато російських трупів.

Вічна пам’ять українським героям, швидшого повернення здоров’я пораненим, ви виграли ще одну битву, яка увійде в історію України.

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