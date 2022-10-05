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Затримано коригувальників ворожого вогню по позиціях ЗСУ на східному і південному фронтах, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Служба безпеки України викрила двох російських агентів в Одеській і Донецькій областях. Вони розвідували місця дислокації і маршрути переміщення Сил оборони у прифронтових районах на півдні та сході України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, в однієї із поплічниць ворога вилучено топографічну карту та схему з координатами тимчасового розташування підрозділу ЗСУ на Одещині. Саме по ньому окупанти планували завдати масований ракетний удар.

Втім, співробітники СБУ своєчасно встановили місцезнаходження зловмисниці і затримали її на спробі передачі розвідданих.

"За даними слідства, ворожою інформаторкою виявилась місцева жителька, яку спецслужби РФ залучили до негласної співпраці після початку повномасштабного вторгнення. У поле зору агресорів вона потрапила через свої прокремлівські погляди, які неодноразово "афішувала" серед оточуючих", - йдеться у повідомленні.

Для збору розвідувальної інформації вона приховано спостерігала за об’єктами, визначала їх геолокацію та робила відповідні позначки на карті.

Зібрані відомості вона планувала передати представникам країни-агресора через анонімні месенджери.

Також читайте: Затримано російського агента, який приховано фотографував оборонців Одеси, - СБУ. ФОТОрепортаж

Затримано коригувальників ворожого вогню по позиціях ЗСУ на східному і південному фронтах, - СБУ 01
Затримано коригувальників ворожого вогню по позиціях ЗСУ на східному і південному фронтах, - СБУ 02
Затримано коригувальників ворожого вогню по позиціях ЗСУ на східному і південному фронтах, - СБУ 03
Затримано коригувальників ворожого вогню по позиціях ЗСУ на східному і південному фронтах, - СБУ 04

За даними СБУ, ще одну ворожу поплічницю затримали у Покровському районі на Донеччині. Зловмисниця намагалась передати окупантам закриту інформацію про дислокацію та кількість особового складу одного з підрозділів ЗСУ.

Контррозвідники СБУ встановили, що вона була завербована російськими спецслужбами у серпні цього року. Її "зв’язковим" був учасник терористичної організації "ДНР", який давав вказівки щодо проведення розвідувально-підривної діяльності.

"Насамперед ворога цікавила інформація про розташування бойових позицій українських військ та оборонних споруд на території району. Для комунікації використовували закритий канал електронного зв’язку", - йдеться у повідомленні.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом зловмисницям про підозру за вчинені ними злочини. Одній з них уже обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Автор: Ірина Дашківська
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Це не припиниться, доки на час воєнного не введуть смертну кару, причому як єдине покарання, передбачене статтею. І розглядати такі справи судам у спрощеному провадженні.
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05.10.2022 14:33 Відповісти
Этих мразот по закону военного времени расстреливать на месте, СКОЛЬКО МОЖНО ТЕРПЕТЬ ПОСОБНИКОВ САДИСТОВ УБИЙЦ ⁉️Из-за этой вонючей коровы должны погибать наши лучшие в мире военные ! ЗДОХНИТЕ В СТРАШНЫХ МУКАХ ДЕШЁВЫЕ ПОДРАШИСТНИК
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05.10.2022 16:15 Відповісти
Ну так хозяйственное мыло в жопу и в баню на снимок.
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05.10.2022 14:35 Відповісти
Вже встигли їм сувору догану винести та штрафу гривень з 500 чи то занадто?
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05.10.2022 14:44 Відповісти
отправить в одну камеру с пленными бурятами
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05.10.2022 15:05 Відповісти
Нужно их сразу направить на работы в каменоломни, а потом - на разминирование полей..
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05.10.2022 15:20 Відповісти
Відпустять на підписку... ще будуть, разом зі Штепою на зелемарафоні гімн співати.
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05.10.2022 15:25 Відповісти
За співучасть в вбивстві мирних жителів України підчас війни, зраду підлягають знищенню
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05.10.2022 15:47 Відповісти
 
 